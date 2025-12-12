Белоус о Слуцком: качественный тренер, усилит любую команду РПЛ.

Экс-гендиректор «Москвы» Юрий Белоус считает, что тренер Леонид Слуцкий мог бы усилить любой клуб РПЛ.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина стал вторым в чемпионате Китая во втором сезоне подряд.

«Слуцкий — качественный тренер. Он успешно добивался побед с ЦСКА, интересно поработал в Европе и сейчас активно работает в Китае.

Думаю, у него нет никаких проблем, чтобы не возглавить какой-то клуб в России, он усилит любую команду, его опыт и знания в этом помогут», — сказал Белоус.