Белоус о Слуцком: «Качественный тренер. Усилит любую команду РПЛ»
Экс-гендиректор «Москвы» Юрий Белоус считает, что тренер Леонид Слуцкий мог бы усилить любой клуб РПЛ.
«Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина стал вторым в чемпионате Китая во втором сезоне подряд.
«Слуцкий — качественный тренер. Он успешно добивался побед с ЦСКА, интересно поработал в Европе и сейчас активно работает в Китае.
Думаю, у него нет никаких проблем, чтобы не возглавить какой-то клуб в России, он усилит любую команду, его опыт и знания в этом помогут», — сказал Белоус.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
