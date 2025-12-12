Бензема о Дембеле: «Лучший игрок мира, но о нем говорят недостаточно. То, что он сделал в «ПСЖ» – беспрецедентно»

Бензема о Дембеле: лучший игрок мира, о нем говорят недостаточно.

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема считает, что вингер «ПСЖ » Усман Дембеле достоин большей медийности.

«Мы говорим о парне, который выиграл «Золотой мяч ». И, на мой взгляд, мы говорим об этом недостаточно. То, что он сделал в «ПСЖ», было беспрецедентным. Думаю, мы не вполне отдаем ему должное, а ведь он на самом деле лучший игрок в мире. И мы недостаточно акцентируем внимание на том сезоне, хотя он проделал долгий путь.

У него было много травм, а когда он играл в «Барселоне», то не был тем парнем, о котором можно было бы сказать: «Может, однажды он выиграет «Золотой мяч». До этого было далеко, но в итоге он доказал обратное. Вот почему мне очень нравится этот игрок», – сказал Бензема.