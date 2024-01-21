Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг и Валнес выступят в эстафете за первую команду Норвегии, Крюгер и Таугбель – за вторую, Халварссон и Поромаа – за Швецию
21 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе пройдет мужская эстафета.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
5-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Эстафета
Начало – 15.10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Норвегия-1 (Мартин Левстрем Ниенге, Эрик Валнес, Пол Гульберг, Йоханнес Клэбо)
2. Швеция-1 (Эдвин Ангер, Калле Халварссон, Йенс Бурман, Вильям Поромаа)
3. Франция (Тео Шели, Уго Лапалю, Матис Деслож, Ришар Жув)
4. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Арси Руусканен, Пертту Хювяринен)
5. США (Зак Кеттерсон, Бен Огден, Скотт Паттерсон, Гас Шумахер)
6. Италия-1 (Дитмар Неклер, Элиа Барп, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино)...
8. Германия-1 (Янош Бруггер, Флориан Нотц, Фридрих Мох, Лукас Бегль)...
11. Финляндия-2 (Лаури Вуоринен, Маркус Вуорела, Лаури Леписто, Йони Мяки)...
13. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Густав Берглунд, Эмиль Даниэльссон)...
16. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбель, Дидрик Тенсет, Симен Хегстад Крюгер, Маттис Стенсхаген)
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе
Хотя может как раз на то и расчёт, что в нынешней форме Клэбо может случайно и проиграть, и можно будет рассматривать Амундсена на четвёртый этап.
Да и остальные сборные прекрасны. Кажется, все сильнейшие бегут.