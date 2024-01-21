Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг и Валнес выступят в эстафете за первую команду Норвегии, Крюгер и Таугбель – за вторую, Халварссон и Поромаа – за Швецию

21 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе пройдет мужская эстафета.

мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 15.10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Норвегия-1 ( , , Пол Гульберг, )

2. Швеция-1 (Эдвин Ангер, , Йенс Бурман, Вильям Поромаа)

3. Франция (Тео Шели, Уго Лапалю, Матис Деслож, Ришар Жув)

4. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Арси Руусканен, Пертту Хювяринен)

5. США (Зак Кеттерсон, Бен Огден, Скотт Паттерсон, Гас Шумахер)

6. Италия-1 (Дитмар Неклер, Элиа Барп, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино)...

8. Германия-1 (Янош Бруггер, Флориан Нотц, Фридрих Мох, Лукас Бегль)...

11. Финляндия-2 (Лаури Вуоринен, Маркус Вуорела, Лаури Леписто, Йони Мяки)...

13. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Густав Берглунд, Эмиль Даниэльссон)...

16. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбель, Дидрик Тенсет, Симен Хегстад Крюгер, Маттис Стенсхаген)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе