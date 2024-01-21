Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг и Валнес выступят в эстафете за первую команду Норвегии, Крюгер и Таугбель – за вторую, Халварссон и Поромаа – за Швецию

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная США эстафета Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Ииво Нисканен Флориан Нотц Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ховард Сулос Таугбель Оскар Свенссон Мартин Левстрем Ниенге Ришар Жув Йенс Бурман Янош Бруггер Ристоматти Хакола Лаури Вуоринен Юхан Хагстрем Маттис Стенсхаген Лукас Бегль Эрик Валнес Бен Огден Гас Шумахер Фридрих Мох Маркус Вуорела Пертту Хювяринен Вильям Поромаа Уго Лапалю Йони Мяки Эмиль Даниэльссон Элиа Барп Густав Берглунд Лаури Леписто Арси Руусканен Эдвин Ангер Тео Шели Лыжи

21 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе пройдет мужская эстафета.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 15.10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Мартин Левстрем Ниенге, Эрик Валнес, Пол Гульберг, Йоханнес Клэбо)

2. Швеция-1 (Эдвин Ангер, Калле Халварссон, Йенс Бурман, Вильям Поромаа)

3. Франция (Тео Шели, Уго Лапалю, Матис Деслож, Ришар Жув)

4. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Арси Руусканен, Пертту Хювяринен)

5. США (Зак Кеттерсон, Бен Огден, Скотт Паттерсон, Гас Шумахер)

6. Италия-1 (Дитмар Неклер, Элиа Барп, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино)...

8. Германия-1 (Янош Бруггер, Флориан Нотц, Фридрих Мох, Лукас Бегль)...

11. Финляндия-2 (Лаури Вуоринен, Маркус Вуорела, Лаури Леписто, Йони Мяки)...

13. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Густав Берглунд, Эмиль Даниэльссон)...

16. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбель, Дидрик Тенсет, Симен Хегстад Крюгер, Маттис Стенсхаген)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе

10 комментариев
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хорошо, что не по одному составу выставили!
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Ответ Йенс Мустерманн
Клебо аж всей сборной уговаривали принять участие в эстафете, по крайней мере на последнем этапе. После того, как главные менеджеры поклонились ему в ножки, ответил им согласием. Хотя зачем это обеим сторонам с его нынешней формой?
Кланялись как вова адидас маратику, за батину волгу) Подошли, подзатыльник прописали: - Беги давай! :)
+4
-2
+2
Норвежцы молодцы: дали лидеру отдохнуть, поставили резевного финишёра😅
Хотя может как раз на то и расчёт, что в нынешней форме Клэбо может случайно и проиграть, и можно будет рассматривать Амундсена на четвёртый этап.
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Так то финны и на второе могут залезть
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Клэбо на кубковой эстафете последний раз выступал аж 4 года назад: в сезоне 19/20 на этапе в Лахти.
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Таугбель может провалить первый этап а может и продержаться за Ниенге. Гульберг убегальщик плохой особенно от Фредди ,так что может быть Стенсхаген против Клебо, и как бы о вет очевиден но не в этот день. У всех остальных вообще непонятно кто что протянет. У французов вообще на 3м этапе непонятно кто.
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Какой состав у первых норвежцев. 😊Всем профит - зрителям, рекламодателям, ФИС, Клэбо - ему сейчас нужна практика.
Да и остальные сборные прекрасны. Кажется, все сильнейшие бегут.
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Ответ Грюденфельдер
Таугбель может провалить первый этап а может и продержаться за Ниенге. Гульберг убегальщик плохой особенно от Фредди ,так что может быть Стенсхаген против Клебо, и как бы о вет очевиден но не в этот день. У всех остальных вообще непонятно кто что протянет. У французов вообще на 3м этапе непонятно кто.
7,5 для Фредди , это как для Гульберга 50!
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