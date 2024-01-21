Довбик сделал хет-трик за 6 минут в матче с «Севильей» и делит с Беллингемом 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги. По «гол+пас» форвард «Жироны» – лучший

Артем Довбик трижды забил «Севилье» за 6 минут в 21-м туре Ла Лиги.

Форвард «Жироны» отличился на 13-й, 15-й и 19-й минутах.

Теперь на счету украинца 14 голов в чемпионате . Он догнал (« ») и делит с ним первое место в списке бомбардиров.

По числу результативных действий единолично лидирует в Ла Лиге. У него 19 (14+5) очков по системе «гол+пас» – на два больше, чем у Беллингема.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

«Жирона» – «Севилья». 3:1 – Довбик сделал хет-трик к 19-й. Онлайн-трансляция