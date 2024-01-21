Довбик сделал хет-трик за 6 минут в матче с «Севильей» и делит с Беллингемом 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги. По «гол+пас» форвард «Жироны» – лучший

Теги Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Севилья Ла Лига рейтинги Жирона Артем Довбик Джуд Беллингем Футбол

Артем Довбик трижды забил «Севилье» за 6 минут в 21-м туре Ла Лиги.

Форвард «Жироны» отличился на 13-й, 15-й и 19-й минутах.

Теперь на счету украинца 14 голов в чемпионате Испании. Он догнал Джуда БеллингемаРеал») и делит с ним первое место в списке бомбардиров.

По числу результативных действий Довбик единолично лидирует в Ла Лиге. У него 19 (14+5) очков по системе «гол+пас» – на два больше, чем у Беллингема.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

«Жирона» – «Севилья». 3:1 – Довбик сделал хет-трик к 19-й. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

84 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто разрывает, красавец! Причем нравится еще то, что он не только хорош, как наконечник, а что он весьма разносторонний нападающий. Думаю летом за ним будет стоять очередь из топ-клубов.
+102
-7
+95
История Жироны похожа на сказку.
+82
-3
+79
Ну вот все дифирамбы беллингему, хотя у него партнёры какие
А тут довбик кладет не меньше за жирону. И где вот комменты про зм довбику?
+98
-24
+74
Ответ Барсик91
Ну вот все дифирамбы беллингему, хотя у него партнёры какие А тут довбик кладет не меньше за жирону. И где вот комменты про зм довбику?
Но Белингем полузащитник всё же
+63
-13
+50
Ответ Трент Резнор
История Жироны похожа на сказку.
в этом сезоне есть еще Байер и немного Астон Вилла)) всегда интересно за таким наблюдать
+33
-1
+32
Лучший игрок постсоветского пространства в этом сезоне, как бы я не любил Головина, но Довбик реально лучший
+24
-6
+18
Ответ Трент Резнор
История Жироны похожа на сказку.
Как было с Лестером 😁
+18
-2
+16
пришёл увидел покорил.
Гай Юлий Довбик.
+15
-4
+11
Ответ Krull
Не будет никакой очереди из топ-клубов. Вообще никаких топ-клубов не будет. Там не дураки работают, ну кроме Челси, конечно, эти могут. Сколько таких футболистов-однодневок вдруг на один сезон вспыхивает, а потом пропадают в никуда. Лука Йович, например, прекрасный пример. А этот ещё и не молодой уже. Но неплохой клуб найти должен. Но это вариант Яремчука номер 2-уровень топ-лиг держать не сможет.
ты серьезно пишешь что никаких топ клубок не будет и приводишь в пример Йовича, которого купил Реал за 60+ лямов?)) как это у тебя в одну картину сходится?)))
+7
0
+7
Смотрю на их игру, складывается впечатление, как будто они в последний раз играют. Очень быстрые, никаких лишних забегов и т.д. Молодцы они. Довбик вообще огонь!
+7
0
+7
и ногой и головой и пас и выбор позиции, шикарен Артём просто
+9
-2
+7
Артем, лучший! Какой сезон проводит, браво 🔥
+10
-5
+5
Рамос не может сдержать Довбика…
+11
-6
+5
Лестер 2.0, хотелось бы почаще выскочек , чем раз в пять лет
+5
0
+5
Ответ Юрий Демьянович
Комментарий удален модератором
а вот видно, что совсем не по###у, а очень больно
+4
0
+4
Ответ Птюч, Ёж.
а Жирона на 1 месте в Ла Лиге?
Ну да, правда с одним матчем больше чем Реал
+4
0
+4
Как же вырос этот парень!
Видел его игру пару лет назад, он мяч нормально останавливал через раз и забивал один момент из пяти.
+4
0
+4
Ответ Трент Резнор
История Жироны похожа на сказку.
У Реала тоже сегодня сказочная история была, глянь обзор)
+4
-1
+3
В Испании Жирона, в Германии Байер, в России Краснодар, айда давайте впервые в своих историях выиграйте национальную лигу.
+6
-3
+3
Ответ Трент Резнор
Да. У Байера сейчас всё в том же направлении идёт.
Главное, чтобы они сами поверили в чемпионство. А то получится, как у Дортмунда в прошлом сезоне....
+3
0
+3
Ответ Владимир Владимирович
В Испании Жирона, в Германии Байер, в России Краснодар, айда давайте впервые в своих историях выиграйте национальную лигу.
Три всадника апокалипсиса
+3
0
+3
Ответ Зелёный гопник
Как было с Лестером 😁
Да. У Байера сейчас всё в том же направлении идёт.
+2
0
+2
Он ещё и разносторонне играет и забивает. Сначала замкнул головой, потом открылся под классный пас партнера и в касание катнул, наконец, сам протащил и выстрелил в ближний. Центрфорвард с большим набором навыков
+2
0
+2
Красавец. Надеюсь станет лучшим бомбардиром, а Жирона чемпионом
+10
-8
+2
Просто красава! Мои поздравления)
+5
-3
+2
Ответ Adeen
Вот это - хороший футболист. А не непонятное что по фамилии Мудрик, купленное за бешеные бабки и явно с политическим подтекстом.
Не защищаю Мудрика, но в шахтере он очень достойно смотрелся и не виноват в том что его так оценили
+2
0
+2
У Довбика ЯВНЫЙ прогресс в игре. Сейчас главное держать этот уровень.
+3
-1
+2
Мда уж, неплохая замена Стуани получилась.
+2
0
+2
Мудрик, Довбик, Цыганков будущее Челси всего за 300 милл евро. 👍🏼
+1
0
+1
Ответ Igor Shalamov
может потому что Жирона играет на довбика, а беллингем полузащитник и вступает в отборы? У него ещё минимум 3 игрока в старте, кто выше него на поле располагаются, а Довбик наконечник
Так у барселонцев нет мозгов, чтобы понять это
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий