Кирьяков назвал лучших легионеров в истории РПЛ: «Нобоа сильно выделялся техникой. Вагнер Лав, Думбия»

Кирьяков: Нобоа, Вагнер Лав, Думбия – лучшие легионеры в истории РПЛ.

Сергей Кирьяков назвал лучших легионеров в истории Мир РПЛ.

— Кто лучший легионер за все время в РПЛ?

— Первый на ум приходит Нобоа, он очень сильно выделялся своей техникой. Вагнер Лав тоже в этом списке однозначно, Думбия

В большинстве чемпионатов все‑таки на позицию лучшего игрока выбираются игроки атаки. Они чем‑то запоминаются, игроков обороны вряд ли вспомнишь. Сейчас навскидку на ум приходят игроки атаки, — сказал бывший футболист сборной России.

