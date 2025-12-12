Кирьяков назвал лучших легионеров в истории РПЛ: «Нобоа сильно выделялся техникой. Вагнер Лав, Думбия»
— Кто лучший легионер за все время в РПЛ?
— Первый на ум приходит Нобоа, он очень сильно выделялся своей техникой. Вагнер Лав тоже в этом списке однозначно, Думбия.
В большинстве чемпионатов все‑таки на позицию лучшего игрока выбираются игроки атаки. Они чем‑то запоминаются, игроков обороны вряд ли вспомнишь. Сейчас навскидку на ум приходят игроки атаки, — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
