Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Уралмаш», «Минск» против «Руны»

Теги результаты ЦСКА Минск Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Столичный ЦСКА примет екатеринбургский «Уралмаш», белорусский «Минск» встретится с российской «Руной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Уралмаш
Дата проведения
21 января, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Минск – Руна
Дата проведения
21 января, 16.30, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 17-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, Парма – 13-10, Самара – 13-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-14, Астана – 9-14, МБА – 8-15, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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