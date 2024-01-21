Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Уралмаш», «Минск» против «Руны»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Столичный ЦСКА примет екатеринбургский «Уралмаш», белорусский «Минск» встретится с российской «Руной».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 19-3, – 17-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, – 13-10, Самара – 13-10, – 11-11, – 9-13, Автодор – 9-14, Астана – 9-14, МБА – 8-15, Нижний Новгород – 6-17, – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.