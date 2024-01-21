Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Уралмаш», «Минск» против «Руны»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Столичный ЦСКА примет екатеринбургский «Уралмаш», белорусский «Минск» встретится с российской «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 14.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 21 января, 16.30, «Falcon Club»
Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 17-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, Парма – 13-10, Самара – 13-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-14, Астана – 9-14, МБА – 8-15, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.