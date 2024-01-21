НХЛ. «Филадельфия» – «Оттава», «Миннесота» сыграет с «Каролиной», «Тампа» – с «Детройтом», «Рейнджерс» против «Анахайма»
«Филадельфия» принимает «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Миннесота» сыграет с «Каролиной», «Тампа» – с «Детройтом», «Рейнджерс» будут противостоять «Анахайму».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 22 января, 01.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 04.30, «Honda Center»
- Дата проведения
- 22 января, 05.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Учитывая ажиотаж, ценовой в том числе, вокруг первого матча, краснокрылые могут и не досчитаться поддержки)) в особенности если Львы выиграют - там, мне кажется, весь город в загул пойдёт)))
Верю в Бакс, верю в Васю
Панарин. 7 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Рейнджерс , на этом отрезке проиграли 5 матчей , а выиграли всего 2, и потеряли лидерство в Восточной Конференции.
Результат команды на прямую зависит от результативности своего лидера, что вполне закономерно.
Макдэвид. 7 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Эдмонтон уверено выиграл во всех 7 матчах.
Снижение результативности Макдэвида очень положительно повлияло на результаты Эдмонтона. Интересно)