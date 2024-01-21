НХЛ. «Филадельфия» – «Оттава», «Миннесота» сыграет с «Каролиной», «Тампа» – с «Детройтом», «Рейнджерс» против «Анахайма»

Теги результаты матчей Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Оттава Торонто Тампа-Бэй Каролина Детройт Миннесота Анахайм Даллас НХЛ Сиэтл Хоккей

«Филадельфия» принимает «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Миннесота» сыграет с «Каролиной», «Тампа» – с «Детройтом», «Рейнджерс» будут противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Оттава 3:2 (2 период)
Дата проведения
21 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Замула (Йорк, Фараби)
2:0 – 16 Замула (Эткинсон, Фараби)
2:1 – 24 Макьюэн ()
3:1 – 30 Фараби (Конекны, Замула)
3:2 – 31 Штюцле (Шабо, Пинто)

 

Каролина – Миннесота
Дата проведения
22 января, 01.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Тампа-Бэй
Дата проведения
22 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Даллас
Дата проведения
22 января, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Рейнджерс
Дата проведения
22 января, 04.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Торонто
Дата проведения
22 января, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
я сегодня побывал на тысячном матче Бирюкова и сейчас увидел дубль Замулы. как много событий за день
+8
-1
+7
Замула доминирует
+7
-1
+6
Ждем трюк от Егора ? ))
+7
-1
+6
Дубль)
+7
-1
+6
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Пацаны, кто из России! Скажите пожалуйста у вас ватсап и телега нормально работают? У нас в Башкирии Ватсап сообщения, фотки, картинки, видео, ссылки с задержкой отправляет. Телега говорят тоже(у меня просто нет, не знаю).Как будто из-за событий в Республике. Отзовитесь как у вас. Желательно с указанием регионов. Спасибо
В Мск все работает отлично
+6
0
+6
полосатые решили пересмотреть, чтобы поржать с шайбы?)
+6
-1
+5
Суворкин якорь
+5
-1
+4
Куч должен догнать, всего-то 2 очка. Жду от него 3 очка , будет лучше если 4ку выбьет сегодня
+4
-1
+3
Шайбу Орлова напомнило :)
+3
-1
+2
Замула - забью сколько хочу, привезу сколько получится.
+3
-1
+2
В Детройте нашествие Тампа-Бэй)) Сначала Лайонс принимают Бакканирс - на кону выход в финал конференции, а позже вечером Ред Уингс принимают Лайтнинг - на кону борьба за ПО))
Учитывая ажиотаж, ценовой в том числе, вокруг первого матча, краснокрылые могут и не досчитаться поддержки)) в особенности если Львы выиграют - там, мне кажется, весь город в загул пойдёт)))
Верю в Бакс, верю в Васю
+3
-1
+2
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Пацаны, кто из России! Скажите пожалуйста у вас ватсап и телега нормально работают? У нас в Башкирии Ватсап сообщения, фотки, картинки, видео, ссылки с задержкой отправляет. Телега говорят тоже(у меня просто нет, не знаю).Как будто из-за событий в Республике. Отзовитесь как у вас. Желательно с указанием регионов. Спасибо
В Ставропольском крае всё хорошо
+2
0
+2
Что творит этот камерунец!
+2
-1
+1
веселуха
+1
0
+1
Ответ Альберт Кот
В последних 7-ми матчах результативность Панарина и Макдэвида заметно снизилась, но как по разному это повлияло на результаты их команд. Панарин. 7 игр, 2 шайбы, 4 передачи. Рейнджерс , на этом отрезке проиграли 5 матчей , а выиграли всего 2, и потеряли лидерство в Восточной Конференции. Результат команды на прямую зависит от результативности своего лидера, что вполне закономерно. Макдэвид. 7 игр, 2 шайбы, 4 передачи. Эдмонтон уверено выиграл во всех 7 матчах. Снижение результативности Макдэвида очень положительно повлияло на результаты Эдмонтона. Интересно)
а как выступали другие хоккеисты в 32 года?
+1
0
+1
Ответ Дима Миронов
а как выступали другие хоккеисты в 32 года?
Примерно так https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
+1
0
+1
Ответ Дима Миронов
спасибо,просто этот товарищ в начале января после каждой игры Панарина писал , что в 32 года Артемий играет лучше Грецкий и приводил статистику игроков, поэтому спрашиваю почему перестал писать
Не волнуйся, пару очков Панара наберет, статист будет в своем репертуаре.
+1
0
+1
Ответ Дима Миронов
спасибо,просто этот товарищ в начале января после каждой игры Панарина писал , что в 32 года Артемий играет лучше Грецкий и приводил статистику игроков, поэтому спрашиваю почему перестал писать
Панарину в этом сезоне кровь из носу нужно пробить 100+ очков. Иначе есть шанс остаться без такого домтижения. Пару раз ему помешали нехоккейные причины, но если не сейчас то может быть уже никогда
+1
0
+1
оч напоминает вчерашний матч с жуками, только теперь всё залетает у лётчиков, сенаторов жаль, на -2 не наиграли
+1
0
+1
Молниям продолжить победную серию! Соперник прямой конкурент за место в ПО ! За Тампу!
+2
-1
+1
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Пацаны, кто из России! Скажите пожалуйста у вас ватсап и телега нормально работают? У нас в Башкирии Ватсап сообщения, фотки, картинки, видео, ссылки с задержкой отправляет. Телега говорят тоже(у меня просто нет, не знаю).Как будто из-за событий в Республике. Отзовитесь как у вас. Желательно с указанием регионов. Спасибо
У знакомого из Башкирии такая же проблема, скорее всего из-за протестов
0
0
0
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Пацаны, кто из России! Скажите пожалуйста у вас ватсап и телега нормально работают? У нас в Башкирии Ватсап сообщения, фотки, картинки, видео, ссылки с задержкой отправляет. Телега говорят тоже(у меня просто нет, не знаю).Как будто из-за событий в Республике. Отзовитесь как у вас. Желательно с указанием регионов. Спасибо
А что там в Башкирии, власть меняется?
0
0
0
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Пацаны, кто из России! Скажите пожалуйста у вас ватсап и телега нормально работают? У нас в Башкирии Ватсап сообщения, фотки, картинки, видео, ссылки с задержкой отправляет. Телега говорят тоже(у меня просто нет, не знаю).Как будто из-за событий в Республике. Отзовитесь как у вас. Желательно с указанием регионов. Спасибо
В Челябинске все отлично. Подозреваю, что вас из-за протестов глушат.
0
0
0
Ответ Суворов Антон
Сейчас начнется.. Смените партнёров.. Дайте нового тренера.. Оставьте ворота пустыми.. hhlg™
Это вы про Кэпс или про НЙА? У вас уже и тренеров меняли, и партнеров, а результаты со времен полуфинаоа все хуже и хуже
+1
-1
0
Ответ Суворов Антон
Сегодня Айлендерс начнут играть по схемам Святого Патрика.. И сразу попадают на мощнейший Даллас, только что расскатавший Джерси 6:2.. Одна надежда, что у Далласа B2B, а Айлендерс будут заряжены мотивацией после смены тренера.. Айлендерс!
Спанч Боб не даст соврать.
0
0
0
Ответ Юрий Богданов
полосатые решили пересмотреть, чтобы поржать с шайбы?)
Самое смешное там - два ассистента )
+1
-1
0
Ответ Кино Музыка
Детройт-Тампа матч смерти. Даже смотреть страшно, проще монетку кинуть и разойтись.
матч смерти между Детройтом и Тампой будет чуть раньше на другой арене)) в американский футбол будут играть)))
+1
-1
0
В последних 7-ми матчах результативность Панарина и Макдэвида заметно снизилась, но как по разному это повлияло на результаты их команд.
Панарин. 7 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Рейнджерс , на этом отрезке проиграли 5 матчей , а выиграли всего 2, и потеряли лидерство в Восточной Конференции.
Результат команды на прямую зависит от результативности своего лидера, что вполне закономерно.
Макдэвид. 7 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Эдмонтон уверено выиграл во всех 7 матчах.
Снижение результативности Макдэвида очень положительно повлияло на результаты Эдмонтона. Интересно)
+6
-6
0
Ответ Михаил Майоров
Шайбу Орлова напомнило :)
Орел там кофе заварил и два раза покурить успел ))
+1
-1
0
Ответ Михаил Майоров
Примерно так https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Спасибо, хороший сайт.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий