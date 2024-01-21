НХЛ. «Филадельфия» – «Оттава», «Миннесота» сыграет с «Каролиной», «Тампа» – с «Детройтом», «Рейнджерс» против «Анахайма»

«Филадельфия» принимает «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.

« » сыграет с «Каролиной», « » – с « », « » будут противостоять « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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