Замула против «Оттавы»: дубль, 3 очка, 3 броска и «минус 2». Защитник «Филадельфии» набрал 15 очков в 38 матчах сезона НХЛ

Егор Замула набрал три очка в матче НХЛ.

« » уступила «Оттаве» (3:5) в игре регулярного чемпионата .

Защитник «Филадельфии» забросил две шайбы и отметился результативной передачей.

Хоккеист нанес три броска по воротам, получил показатель полезности «минус 2» и провел на льду 15 минут и 5 секунд (3:32 – в большинстве).

Замула набрал 15 (5+10) баллов за результативность при полезности «плюс 10» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.