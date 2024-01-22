Замула против «Оттавы»: дубль, 3 очка, 3 броска и «минус 2». Защитник «Филадельфии» набрал 15 очков в 38 матчах сезона НХЛ

Теги Филадельфия Оттава НХЛ Егор Замула Хоккей

Егор Замула набрал три очка в матче НХЛ.

«Филадельфия» уступила «Оттаве» (3:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Защитник «Филадельфии» Егор Замула забросил две шайбы и отметился результативной передачей.

Хоккеист нанес три броска по воротам, получил показатель полезности «минус 2» и провел на льду 15 минут и 5 секунд (3:32 – в большинстве).

Замула набрал 15 (5+10) баллов за результативность при полезности «плюс 10» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

2 комментария
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Первая шайба дикая конечно))
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