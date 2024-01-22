Замула против «Оттавы»: дубль, 3 очка, 3 броска и «минус 2». Защитник «Филадельфии» набрал 15 очков в 38 матчах сезона НХЛ
Егор Замула набрал три очка в матче НХЛ.
«Филадельфия» уступила «Оттаве» (3:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Филадельфии» Егор Замула забросил две шайбы и отметился результативной передачей.
Хоккеист нанес три броска по воротам, получил показатель полезности «минус 2» и провел на льду 15 минут и 5 секунд (3:32 – в большинстве).
Замула набрал 15 (5+10) баллов за результативность при полезности «плюс 10» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.