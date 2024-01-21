Зарема Салихова: «Спартак» – чистокровный «Феррари». Либо первый, либо вдребезги»

Зарема Салихова сравнила «Спартак» с «Феррари», говоря о Томаше Амарале.

«В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь». По мне, «Спартак» – это красный, чистокровный, безальтернативный «Феррари». Либо первый, либо вдребезги.

Около клуба есть широко известный человек, который выверяет каждое слово – и генерального директора, и теперь спортивного (с Эшуортом не работал, потому тот молчал), но проблема в том, что он лично в футболе не понимает, отсюда и расплывчатые формулировки, зато профи в популизме. Возвращаясь к Амаралу, конечно, скауты будут путешествовать 24 в сутки по всему миру, будут жить в Латинской Америке и обязательно привезут оттуда… магнитик на холодильник. Потому что в каждой латиноамериканской деревне уже живут десятки скаутов из топ-клубов, так что придется снова брать тех, кого предложат агенты.

Количество футболистов надо сокращать не до 27, а до 22 или 23, если брать на сборы 4 вратарей. 23 игроков вполне достаточно и для тренировочного процесса, и для конкуренции, и для здоровой атмосферы в коллективе. Очень плохо брать на сборы молодых футболистов, окрылять их, а потом давать им 30 минут игрового времени за полгода. Отпускайте сразу на сборы в аренду с командами, где они будут игроками старта, привыкнут к требованиям тренера. Это поможет им результативно проявить себя, заматереть.

Вопрос к тем, кто довел это количество до 30 игроков, к тем, кто позволил это сделать, а сейчас высказывает недовольство и рассказывает про план Б, хотя должен быть и В, и С и даже Х. Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка.

Посыл о том, что футболисты поедут в «Спартак» играть за проект – это полная оторванность от реалий. В «Бенфику», в «Лейпциг» едут играть за проект. В Россию – только за деньги, а сейчас – за очень большие, чтобы окупилось подавление мечты о еврокубках. Амаралу и самому логичнее выстроить карьеру в «Бенфике», перейдя из разряда скаута в топ-скауты, в будущем стать спортивным директором и любоваться своими воспитанниками, играющими за основы топ-клубов Европы, победителей Лиги чемпионов.

Было б гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что времена в российском футболе тяжелые, но у «Лукойла» есть средства, будем переплачивать в 3-4 раза, но привезем качественных игроков, мастерства которых достаточно, чтобы брать здесь трофеи и радовать болельщиков, а в Европе их удел – 15-е места и зарплата 250 000-300 000 евро.

Если судить по Эшуорту и нынешнему руководству «Спартака», то очевидно, что спроса за совершенные трансферы нет, и счета расходов тоже нет. Легко играть в футбольного менеджера, когда все траты с корпоративной карточки», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» .

Амарал стал спортивным директором « » в конце декабря 2023 года. Пока клуб еще не совершал трансферов ни на вход, ни на выход.