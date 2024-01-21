Зарема Салихова: «Спартак» – чистокровный «Феррари». Либо первый, либо вдребезги»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова сравнила «Спартак» с «Феррари», говоря о Томаше Амарале.

«В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь». По мне, «Спартак» – это красный, чистокровный, безальтернативный «Феррари». Либо первый, либо вдребезги.

Около клуба есть широко известный человек, который выверяет каждое слово – и генерального директора, и теперь спортивного (с Эшуортом не работал, потому тот молчал), но проблема в том, что он лично в футболе не понимает, отсюда и расплывчатые формулировки, зато профи в популизме. Возвращаясь к Амаралу, конечно, скауты будут путешествовать 24 в сутки по всему миру, будут жить в Латинской Америке и обязательно привезут оттуда… магнитик на холодильник. Потому что в каждой латиноамериканской деревне уже живут десятки скаутов из топ-клубов, так что придется снова брать тех, кого предложат агенты.

Количество футболистов надо сокращать не до 27, а до 22 или 23, если брать на сборы 4 вратарей. 23 игроков вполне достаточно и для тренировочного процесса, и для конкуренции, и для здоровой атмосферы в коллективе. Очень плохо брать на сборы молодых футболистов, окрылять их, а потом давать им 30 минут игрового времени за полгода. Отпускайте сразу на сборы в аренду с командами, где они будут игроками старта, привыкнут к требованиям тренера. Это поможет им результативно проявить себя, заматереть.

Вопрос к тем, кто довел это количество до 30 игроков, к тем, кто позволил это сделать, а сейчас высказывает недовольство и рассказывает про план Б, хотя должен быть и В, и С и даже Х. Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка.

Посыл о том, что футболисты поедут в «Спартак» играть за проект – это полная оторванность от реалий. В «Бенфику», в «Лейпциг» едут играть за проект. В Россию – только за деньги, а сейчас – за очень большие, чтобы окупилось подавление мечты о еврокубках. Амаралу и самому логичнее выстроить карьеру в «Бенфике», перейдя из разряда скаута в топ-скауты, в будущем стать спортивным директором и любоваться своими воспитанниками, играющими за основы топ-клубов Европы, победителей Лиги чемпионов.

Было б гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что времена в российском футболе тяжелые, но у «Лукойла» есть средства, будем переплачивать в 3-4 раза, но привезем качественных игроков, мастерства которых достаточно, чтобы брать здесь трофеи и радовать болельщиков, а в Европе их удел – 15-е места и зарплата 250 000-300 000 евро.

Если судить по Эшуорту и нынешнему руководству «Спартака», то очевидно, что спроса за совершенные трансферы нет, и счета расходов тоже нет. Легко играть в футбольного менеджера, когда все траты с корпоративной карточки», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Амарал стал спортивным директором «Спартака» в конце декабря 2023 года. Пока клуб еще не совершал трансферов ни на вход, ни на выход.

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58 комментариев
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Либо не заводится
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шутка про руль
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Вдребезги получается
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Ответ Денис Юрьев
один год- чемпионство. девятнадцать лет- вдребезги
ну кстати у Феррари примерно такая же история :)
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один год- чемпионство. девятнадцать лет- вдребезги
+15
-3
+12
Ответ Glukinho
шутка про руль
это не шутки
+15
-4
+11
Феррари: "Слухи о том, что наши машины можно заправлять борщом - неправда!"
+12
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Красивая аллегория,но к Спартаку мало имеет отношения. Скорее ВАЗ,сколько не вложи,а он не едет.
+11
-5
+6
По Феррари, конечно, совпадений никаких.
А вот с "вдребезги" - есть.
Примерно такое:
"— Разбить?
— Разбить.
— Пол-литра?
— Пол-литра!
— Вдребезги?
— Ну, конечно, вдребезги!
— Да я тебя за это!"
+7
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Видимо с выручки от продажи Спартака все деньги Федун спустил на чистокровный феррари для Заремы, а она его вдребезги...
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Ответ Ебздрогыч
Либо не заводится
Какие люди в комментах, сам маэстро
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как говорил Владимир Ильич - у нас каждая кухарка должна уметь управлять государством, а каждая эскортница - футбольным клубом
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Зарема испытывала нечто похожее что и Канделаки.
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спартак Это запорожец не более )))
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Поговорка вспомнилась. Про "пополам или вдребезги".
Синьора Равильевна это имела в виду?))
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чаще канеш вдребезги
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Ответ Денис Юрьев
один год- чемпионство. девятнадцать лет- вдребезги
22 года в бребезги ! Предпоследнее чемпионство в 2001, сейчас 2024 год, последнее чемпионство в 2017 году.
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Ответ NIK7478
Комментарий удален модератором
Работа такая
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"Спартак" средний дворовой велосипед !
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Наш спартачок — это красный запорожец. [Если кто-то из фанатов хочет, то может добавить белой краски, покрасив крышу запорожца].
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Ответ MstAndreev
Феррари: "Слухи о том, что наши машины можно заправлять борщом - неправда!"
красный цвет наших машин и красный цвет борща это просто совпадение!!
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Да так то баба по делу высказалась, с единственной поправкой, что играть за "русские проекты" люди с южных и латинских америк, и тем более европ не приезжали и не будут приезжать Никогда. Им всем по*** было и на русские символы и проекты, и франшизы, даже в лучшие и более спокойные времена. Но насчёт срубить бабла - это чистая правда
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Интересно, кто для Заремы пишет ?
Напомнило
Брежнев спрашивает Суслова:
- Ты "Малую землю" читал?
- Да, читал, два раза. Очень понравилось.
- Надо и мне почитать.
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И рядом с водителем должна сидеть не очень умная телка
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так он уже много лет второй-третий, женшина!
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С головой видимо все хуже и хуже у этой особы))) таких травмированных я ещё не встречал )
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как новый москвич, хвалятся шильдиком, стоит дорого а толку чето маловато
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Ответ Always_sam
ну кстати у Феррари примерно такая же история :)
так вот кто проклял Феррари. То на пит-стопе косячат, то со стратегией на гонку, то по ходу сезона карета превращается в тыкву.
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Феррари так часто не разбиваются..
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То есть вдребезги
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