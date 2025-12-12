Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»

Талалаев об удалении в игре со «Спартаком»: применил аморально‑волевые качества.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем удалении в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком » (1:0).

«Бывают тяжелые ситуации, когда мужчина должен добиться результата на морально‑волевых качествах. Там мне пришлось немножко применить аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру.

Причин было несколько. И люди в черном, и действия моих футболистов, и высказывания футболистов соперника, да и сама ситуация, которая складывалась в матче. Мы неплохо начали игру, но не реализовали хорошие моменты, а потом сбили Сауся . Сказали, что для фиксации нарушения на нем не хватило камер. Поэтому я воспользовался камерой, которая следила за мной, чтобы подсветить тот эпизод», — сказал Талалаев.