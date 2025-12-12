  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
169

Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»

Талалаев об удалении в игре со «Спартаком»: применил аморально‑волевые качества.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем удалении в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Бывают тяжелые ситуации, когда мужчина должен добиться результата на морально‑волевых качествах. Там мне пришлось немножко применить аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру.

Причин было несколько. И люди в черном, и действия моих футболистов, и высказывания футболистов соперника, да и сама ситуация, которая складывалась в матче. Мы неплохо начали игру, но не реализовали хорошие моменты, а потом сбили Сауся. Сказали, что для фиксации нарушения на нем не хватило камер. Поэтому я воспользовался камерой, которая следила за мной, чтобы подсветить тот эпизод», — сказал Талалаев.

Что делать с Хаби Алонсо?26004 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Талалаев
logoСпартак
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoсудьи
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком». Тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову
4 декабря, 12:02
Радимов об удалении Талалаева со «Спартаком»: «Он вскипел и переборщил, но он гений, научился на своих ошибках – и вот пришел результат»
3 декабря, 16:10
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Я в лангетке, сломана рука. Взаимодействие со скамейкой противника входит в правила игры – использую язык, который не принят в трансляции»
1 декабря, 14:22
Главные новости
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
1 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
54 минуты назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
8 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
19 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
44 минуты назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34