Награды Холанда и Роналду, СКА вышел в плей-офф КХЛ, хоккеисты «Трактора» поддержали Путина и другие новости

1. Прошла церемония премии Globe Soccer Awards. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») признан лучшим игроком 2023 года. Криштиану Роналду («Аль-Наср») забрал сразу три приза – как игрок года по версии фанатов, лучший футболист Ближнего Востока и лучший бомбардир 2023-го. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») выиграл в категории «Восходящая звезда».

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») назван тренером года, Эдерсон («Манчестер Сити») – лучший вратарь, Родри («Манчестер Сити») – лучший полузащитник. «Ман Сити» выбрали клубом года в мужском футболе, «Барселону» – в женском. Джон Терри, Каземиро («Манчестер Юнайтед») и Лионель Скалони (сборная Аргентины) получили призы за достижения в карьере.

2. ЦСКА победил «Барыс» (5:2), «Спартак» уступил «Авангарду» (1:3), СКА вышел в плей-офф, обыграв «Куньлунь» (3:1) и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

3. «Интер» разгромил «Лацио» (3:0) в 1/2 финала Суперкубка Италии и в финале встретится с «Наполи».

4. Рублев, Хачанов, Джокович, Циципас, Синнер, де Минаур вышли в 1/8 финала на Australian Open, Шелтон выбыл. Мирра Андреева, Тимофеева, Соболенко, Гауфф вышли в 1/8 финала, Аванесян, Захарова выбыли.

5. Хоккеисты «Трактора» поставили подписи в поддержку Владимира Путина как кандидата на пост президента РФ: «Все, что делается в России, – благодаря президенту. Хотим и дальше развиваться».

6. Швейцарская биатлонистка Лена Хекки-Гросс выиграла индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце, в тройку также попали француженки Жюлия Симон и Лу Жанмонно.

7. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Флориду» (6:4), Капризов набрал 2+1 и стал 1-й звездой, Бобровский пропустил 4 шайбы после 15 бросков и был заменен. «Каролина» победила «Детройт» (4:2), Свечников набрал 1+1 и стал 2-й звездой, Костин забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. У фигуристов прошла квалификация на чемпионате России по прыжкам. Петросян выиграла у женщин, Базылюк – 2-я, Костылева – 3-я, Муравьева – 9-я. Федотов победил у мужчин, Гуменник – 2-й, Лазарев – 3-й. Мишина и Галлямов стали первыми среди пар, Бойкова и Козловский – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и.

9. Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл спринт на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе, Йоханнес Клэбо не вышел в финал спринта на Кубке мира впервые с 2018 года. У женщин победила шведка Линн Сван.

10. НБА. «Денвер» нанес «Бостону» первое домашнее поражение в сезоне и другие результаты.

11. Сенегал победил Камерун (3:1) и другие результаты дня Кубка Африки. На Кубке Азии Ирак победил Японию (2:1), все результаты дня – здесь.

12. «Интер Майами» и сборная Сальвадора сыграли 0:0 в товарищеском матче. Месси, Суареса, Бускетса и Альбу заменили после 1-го тайма.

13. В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд «Дакар-2024». Сайнс выиграл гонку в зачете внедорожников, Брейбек – 1-й в зачете мотоциклов, Мацик – победитель зачета грузовиков.

Цитаты дня:

Криштиану Роналду: «Мне скоро 39, а я лучший бомбардир года. Опередил таких зверей, молодых львов, как Холанд, – представьте, каково это. Нравится, когда во мне сомневаются»

Тимур Сулейманов: «Дагестан с точки зрения религии меняется в худшую сторону. Некоторые уникумы в горах полуголыми фотографируются. Это неприемлемо»

Рэпер Mase о накрашенных ногтях Дуэйна Уэйда: «Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье»

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