Лыжи. Кубок мира. Сван, Карлссон и Сундлинг выступят в эстафете за Швецию, Бергане и Тириль Венг – за Норвегию, Карл и Хенниг – за Германию

21 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе пройдет женская эстафета.

мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Эстафета

Начало – 12:50 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Швеция-1 ( , , Эбба Андерссон, )

2. Норвегия-1 (Кристин Фоснес, Матильде Мирвол, Маргрете Бергане, Тириль Венг)

3. Германия-1 (Катарине Зауэрбрей, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл)

4. Финляндия (Йоханна Матинтало, Анне Кюлленен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу)

5. Франция (Жюльетт Дюкордо, Мелисса Гал, Флора Дольчи, Лена Кентен)...

7. Италия (Анна Комарелла, Катерина Ганц, Франческа Франки, Мартина ди Чента)...

11. Швеция-2 (Эмма Рибом, София Хенрикссон, Моа Лундгрен, Майя Далквист)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе