Лыжи. Кубок мира. Сван, Карлссон и Сундлинг выступят в эстафете за Швецию, Бергане и Тириль Венг – за Норвегию, Карл и Хенниг – за Германию

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии жен сборная Италии жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) эстафета (жен) Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) сборная Франции жен Хайди Венг Анне Кюлленен Виктория Карл София Хенрикссон Йонна Сундлинг Эбба Андерссон Анна Комарелла Флора Дольчи Тириль Венг Йоханна Матинтало Катарина Хенниг Майя Далквист Матильде Мирвол Хедда Амундсен Фрида Карлссон Ане Стенсет Линн Сван Моа Лундгрен Кристин Фоснес Эмма Рибом Мария Меллинг Маргрете Бергане Катерина Ганц Ясми Йоэнсуу Лена Кентен Катарине Зауэрбрей Мелисса Гал Пиа Финк Франческа Франки Жюльетт Дюкордо Лыжи

21 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе пройдет женская эстафета.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Эстафета

Начало – 12:50 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Швеция-1 (Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг)

2. Норвегия-1 (Кристин Фоснес, Матильде Мирвол, Маргрете Бергане, Тириль Венг)

3. Германия-1 (Катарине Зауэрбрей, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл)

4. Финляндия (Йоханна Матинтало, Анне Кюлленен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу)

5. Франция (Жюльетт Дюкордо, Мелисса Гал, Флора Дольчи, Лена Кентен)...

7. Италия (Анна Комарелла, Катерина Ганц, Франческа Франки, Мартина ди Чента)...

11. Швеция-2 (Эмма Рибом, София Хенрикссон, Моа Лундгрен, Майя Далквист)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе

63 комментария
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Кто там на Соловьева гнал, Романова слушать невозможно.
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Норвежкам нужно пойти в ближайщий лесок и застрелиться --ПОЗОР!!!
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Фрида, конечно, зверь
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Господи, уберите от микрофона Романова…
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Для Карлссон Оберхоф очень удачным получился: после прошлогоднего ТдС вчера была первая победа, больше года она отходила от той горы получается, и первый подиум на КМ в спринте в карьере, да ещё в таком составе второе место - очень круто.
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Буквально за сезон сб Норвегии превратилась в пародию лыжниц-отстой полнейший -и вина полностью на федерации -прошляпили в хлам смену поколений и не подготовили смену и похоже и ЧМ и ОИ прокакают вчистую
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Ха ха -американки обделались -а воплей то было от этой Лаукли -да я , да да мы ..
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Йону нельзя ставить на последний этап
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Ответ Грюденфельдер
Да как то все таки Эбба получше в классике. Но и Фрида любит больше классику так что диллема. И насчёт Сванн с Сундлинг , кому финишировать надо разобраться. Сванн сейчас выглядит чуть лучше, и опять таки по стилям тоже большой разницы нет. Вообщем как всегда надо попасть в яблочко шведами с этапами именно в нужный день, иначе будет провал как ни странно.
В случае Сван и Сундлинг всё-таки Линн сильнее и надёжней классикой, а Йонна - коньком, и если она будет в порядке выиграть у неё финиш никто из других команд не сможет, а если будет не в порядке, то есть Рибом или Илар, но там уже расстановка может быть другой.
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В итоге Эбба выиграла на этапе у Финк 7 секунд, а Кристе проиграла 7. Так себе этап.
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Ответ Роман Филатов
Господи, уберите от микрофона Романова…
с его любовью к молодой Ступак он уже подзадолбал, если честно. Приплетает её везде
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Ответ Грюденфельдер
Ещё наверное залет по лыжам
Уважаемый какой залет --вы первую стафу смотрели -там их сильнейший состав просрал 1.40 сек -а сейчас бегут откровенные лузерши -- просто у них нет не одной топ лыжницы-я тоже помню, когда папашу Иверсена турнули из сборной искали тренера -Марта Кристоферссон была согласна и девицы из сборной тоже --но тут вылез Сварстад-и пообещал к ОИ создать супер команду --где они и из кого он ее собирался создавать -из старых кляч , которые насквозь больные -молодежь то вся полный отстой-пиарили молодую Андреассен -и где она -пробежала раз спринт -укакалась и все
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Норвегия всё дальше и дальше...
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Ответ Глеб Вихрев
Ха ха -американки обделались -а воплей то было от этой Лаукли -да я , да да мы ..
Похмелье может у неё? Вчера еле доехала но это на классике 😀
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Ответ Сергей Котов
Америка не бежит!!!
Почему?
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Ответ Грюденфельдер
Интересный расклад у шведок, естественно убегающая эстафета Убегать будут естественно от немок. У норвежек некому пытаться догонять. Нисканен не бежит у финок так что там тоже не аховая команда.Американок не указали а они чуть ли не самые главные кандидатки не только на 2е но и на победу.
их вообще в заявке нет -претендентки ха ха
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Ответ Грюденфельдер
Интересный расклад у шведок, естественно убегающая эстафета Убегать будут естественно от немок. У норвежек некому пытаться догонять. Нисканен не бежит у финок так что там тоже не аховая команда.Американок не указали а они чуть ли не самые главные кандидатки не только на 2е но и на победу.
У шведок это основной состав, если все будут в порядке, то и на эстафете ЧМ так же будет, может Фриду с Эббой местами поменяют только.
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Ответ _Lena_
А смысл ей сильно упираться?
Она должна набирать форму , а проигрыш Кристе плохой индикатор, на этом этапе все в одиночку шли , можно делать выводы
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Ответ Глеб Вихрев
их вообще в заявке нет -претендентки ха ха
Они 6 человек привезли у женщин. Единственное объяснение что дали Диггинс и Бреннан отдохнуть так как как в принципе пока эстафета не актуальна из за отсутствия в этом году ЧМ или ОИ.
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Ответ SkierNSK
У шведок это основной состав, если все будут в порядке, то и на эстафете ЧМ так же будет, может Фриду с Эббой местами поменяют только.
Да как то все таки Эбба получше в классике. Но и Фрида любит больше классику так что диллема. И насчёт Сванн с Сундлинг , кому финишировать надо разобраться. Сванн сейчас выглядит чуть лучше, и опять таки по стилям тоже большой разницы нет. Вообщем как всегда надо попасть в яблочко шведами с этапами именно в нужный день, иначе будет провал как ни странно.
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Ответ Rygeek
Почему?
Выясним хоть что должны сказать
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Ответ Грюденфельдер
Интересный расклад у шведок, естественно убегающая эстафета Убегать будут естественно от немок. У норвежек некому пытаться догонять. Нисканен не бежит у финок так что там тоже не аховая команда.Американок не указали а они чуть ли не самые главные кандидатки не только на 2е но и на победу.
У немок неплохая команда- лучше чем у норвежек. но конечно шведки главные претенденты. Жалко американок нет . У шведок кстати и вторая команда сильная
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Интересный расклад у шведок, естественно убегающая эстафета Убегать будут естественно от немок. У норвежек некому пытаться догонять. Нисканен не бежит у финок так что там тоже не аховая команда.Американок не указали а они чуть ли не самые главные кандидатки не только на 2е но и на победу.
+3
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Ответ Грюденфельдер
Они 6 человек привезли у женщин. Единственное объяснение что дали Диггинс и Бреннан отдохнуть так как как в принципе пока эстафета не актуальна из за отсутствия в этом году ЧМ или ОИ.
Смит готовится к ЮЧМ.
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Ответ SkierNSK
В случае Сван и Сундлинг всё-таки Линн сильнее и надёжней классикой, а Йонна - коньком, и если она будет в порядке выиграть у неё финиш никто из других команд не сможет, а если будет не в порядке, то есть Рибом или Илар, но там уже расстановка может быть другой.
Илар уже просела относительно себя самой начала сезона. Да и Рибом в начале бодрее смотрелась, Но как забойщик Рибом в целом надёжно смотрится
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Ответ Rinat Gazimzyanov
С таким составом делать нечего.Венг одна ничего не может
Повторюсь первую стафу сезона они профукали сильнейшим составом -слили 1.40 сек шведкам -бежали Х Венг -Кальво -Шлин - Т Венг и обкакались-тренера нужно пинками гнать из сборной
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Ответ Грюденфельдер
В итоге Эбба выиграла на этапе у Финк 7 секунд, а Кристе проиграла 7. Так себе этап.
А смысл ей сильно упираться?
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Ответ Роман Филатов
Фрида куда так со старта включилась, не хватит же))))
Да, Хенниг скорее всего приблизится , догонит то вряд ли, но секунд 10-15 на финише максимум будет
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Ответ Вовщик
Да, Хенниг скорее всего приблизится , догонит то вряд ли, но секунд 10-15 на финише максимум будет
Хотя Фрида видимо в такой бешеной форме, что и Хенниг к ней не приблизится)
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Ответ Роман Филатов
Фрида куда так со старта включилась, не хватит же))))
Форма у неё сейчас отличная, даже если и подустанет под конец этапа, то скорее всего в итоге на нём нарастит отрыв.
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