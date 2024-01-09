«Спартак» проиграл 4-й матч подряд – 1:3 от минского «Динамо». При Ковальчуке в составе – 4 поражения в 5 играх

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук Динамо Минск КХЛ Хоккей

«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова уступила минскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Красно-белые прежде проиграли «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ).

40-летний нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями в матче, нанеся пять бросков по воротам и проведя на льду 16 минут и 17 секунд (6:11 – в большинстве).

При Ковальчуке в составе команда проиграла четыре из пяти матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Совпадение? Не думаю.
+29
-1
+28
всем адекватным понятно было, что просто минус один в старте
+22
0
+22
Вообще нигде не успевает, если честно. Надеюсь, после возвращения Морозова, его уберут из состава
+12
0
+12
А вы говорили Йоза Марино не стратег?...
Это он придумал многоходовочку с Ковальчуком
+10
-1
+9
зато рот не закрывается
+9
0
+9
Его теперь еще и не уберешь из состава(((
+8
0
+8
Эффект Чука
+6
0
+6
конкретный баласт
+5
0
+5
Вот если обрез... Он и раньше не бежал. Плюс не забивает. Бросок нормальный через раз. В чем смысл? Хватило на одну игру. Увы. Пусть лучше Пашин играет.
+6
-1
+5
Зато когда он в двух первых матчах забил, то сколько восторженных возгласов было. Те, кто матчи смотрели, а не итоговый протокол, и так всё понимали.
+5
0
+5
Легенда.
+5
-1
+4
Ну в большинстве точно не помог сегодня, больше мешал.
+4
0
+4
Ковальчук прививает Спартаку победные традиции Атланты :)
+3
0
+3
Зачем надо было этот балласт брать, видимо только ради распила!!?
+4
-2
+2
Нулевой игрок, выходящий во второй тройке.
+3
-1
+2
Мешок валит команду на дно. Кови в Спартаке - что Ови в Вашике
+3
-1
+2
Слушайте, я сам категорически против этого персонажа в Спартаке, но вешать на него всех собак глупо. Вся команда плохо едет, много передач от борта к борту, комбинаций мало, броски бесхитростные. И ещё грустная традиция - у Спартака почти всегда спад в районе НГ. Но пусть лучше сейчас, чем в ПО...
+3
-2
+1
Те же - там же. Обращает на себя внимание катастрофическое "проседание" Спартака по всем игровым компонентам, начало которому - по моему мнению - было положено ещё в декабре после прерванной блестящей серии из 9 побед. Команда выглядит истощённой физически и психологически, какими бы словами Жамнов не пытался это прикрыть. Сейчас команда похожа на ту, которую мы привыкли видеть в течение многих лет после ухода пана Ржиги. Выскажу мысль, которая многим может показаться крамольной. Мне кажется, что тренерский штаб ошибся с выбором стратегии распределения сил по сезону - слишком резвый старт измотал команду, но не позволил создать серьезного очкового задела. Теперь мы увидим неминуемый откат на 4-5 место. И не надо всуе поминать Ковальчука: вот уж кто совсем тут не при чём.
+2
-2
0
Можете бросать в меня камни, но я сразу написал, что этот имиджевый ход Спартаку не нужен! Ковальчук будет отбирать время на льду у тех, кто реально рвёт жилы, только за счёт своей фамилии... надеюсь результаты наладятся, пока мы сползаем все ниже, к сожалению.
0
0
0
Тот, кто придумал его возвращение, учился на факультете маркетинга и заслуживает увольнения из клуба!!!
0
0
0
Ответ HRYNDEL
Зачем надо было этот балласт брать, видимо только ради распила!!?
Че там пилить то? 15 миллионов за сезон
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий