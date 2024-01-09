«Спартак» проиграл 4-й матч подряд – 1:3 от минского «Динамо». При Ковальчуке в составе – 4 поражения в 5 играх
«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова уступила минскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Красно-белые прежде проиграли «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ).
40-летний нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями в матче, нанеся пять бросков по воротам и проведя на льду 16 минут и 17 секунд (6:11 – в большинстве).
При Ковальчуке в составе команда проиграла четыре из пяти матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).
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