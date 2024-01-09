Кожевников о паспорте РФ Лайпсика: «Он беспокоится за семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Игра за Россию? У нас своих нет, что ли, унижаться будем?»
Александр Кожевников высказался о получении гражданстве РФ Бренданом Лайпсиком.
Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
– Если Лайпсик действительно хотел получить паспорт, значит он должен здесь оставаться.
Его желание понятно. Он беспокоится за свою семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Значит, нормальный человек, и детей воспитает нормально.
Если это для обхода лимита, то очень плохо. Если серьезно, то такое надо приветствовать.
– Будет ли он играть за сборную России?
– У нас своих игроков нет, что ли?! У нас полно своих талантов. Мы унижаться будем? – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
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