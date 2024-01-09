Кожевников о паспорте РФ Лайпсика: «Он беспокоится за семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Игра за Россию? У нас своих нет, что ли, унижаться будем?»

Александр Кожевников высказался о получении гражданстве РФ Бренданом Лайпсиком.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Если Лайпсик действительно хотел получить паспорт, значит он должен здесь оставаться.

Его желание понятно. Он беспокоится за свою семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Значит, нормальный человек, и детей воспитает нормально.

Если это для обхода лимита, то очень плохо. Если серьезно, то такое надо приветствовать.

– Будет ли он играть за сборную России?

– У нас своих игроков нет, что ли?! У нас полно своих талантов. Мы унижаться будем? – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров