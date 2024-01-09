Кожевников о паспорте РФ Лайпсика: «Он беспокоится за семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Игра за Россию? У нас своих нет, что ли, унижаться будем?»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Александр Кожевников лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Александр Кожевников высказался о получении гражданстве РФ Бренданом Лайпсиком.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Если Лайпсик действительно хотел получить паспорт, значит он должен здесь оставаться.

Его желание понятно. Он беспокоится за свою семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Значит, нормальный человек, и детей воспитает нормально.

Если это для обхода лимита, то очень плохо. Если серьезно, то такое надо приветствовать.

– Будет ли он играть за сборную России?

– У нас своих игроков нет, что ли?! У нас полно своих талантов. Мы унижаться будем? – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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18 комментариев
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Во Кожева удивился, когда бы открыл любой порносайт и увидел, сколько там русской порнухи, его бы сразу бесы попутали
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Видимо - Александр во время праздников совмещал водку и таблетки, выписанные психиатром, вот у него речь и зашла о бесах
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Ответ Maxim Shumov
Во Кожева удивился, когда бы открыл любой порносайт и увидел, сколько там русской порнухи, его бы сразу бесы попутали
Еще сильнее он бы удивился, когда узнал про категории. Где запросы «anal sex» в духовно-скрепной стране больше, чем в западных странах
+11
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У них в Америке одна порнография, бесы попутали их.

Бабушки у подъездов, определяющие наркоманов и проституток, поадекватнее Кожевникова будут
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Охотно верю. В порнографии и бухле Кожева среди первых)
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вроде как рабочий день, а кожевников как обычно. вот ведь здоровье у человека, аж завидно!
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главное, что в России бесы никого не попутали. ветераны СКА вот спокойно живут, никуда не лезут...
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Кожевников красавца. Раньше 13ого не выходит
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хотелось бы взглянуть на их порнографию
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Кожевникова послушать, так в Америке нормальных людей не осталось. Сплошь гомосексуалисты, трансгендеры, идиоты и кретины. Как они ещё не сдохли? 😊😊😊 Вот по мне так Кожевников нуждается в большей помощи, нежели американцы.
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Ответ Ебздрогыч
У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Бабушки у подъездов, определяющие наркоманов и проституток, поадекватнее Кожевникова будут
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Ответ Дмитрий Травницкий
Кожевников видно плохо учился в школе (что простительно для спортсмена такого класса), иначе бы знал, что Лермонтов и Пушкин потомки иностранцев. Россия всегда с радостью принимала иностранцев в своё лоно и многие из них её прославили в разных ипостасях.
Ага, сейчас бы середнячка Лайпсика, который в НХЛ не закрепился, ровнять с гениями Пушкиным и Лермонтовым! Не говоря уже о том, что Пушкин и Лермонтов с рождения были русскими, выросли в русской среде, .т.е. были продуктами тогдашней русской культурной эпохи. А Лайпсик получил паспорт для того, чтобы СКА помочь с лимитом на легионеров; отработает контракт-другой и уедет к себе, на настоящую родину.
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А что,интересно,попуталось у Кожевникова? Или его во время игровой карьеры часто лупили по голове?
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И ведь такие как Кожевников считаются здоровыми на голову людьми...
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Ответ Дмитрий Якушевич
Еще сильнее он бы удивился, когда узнал про категории. Где запросы «anal sex» в духовно-скрепной стране больше, чем в западных странах
Это происки иноагентов, пытающихся вселить сатану в наши духовные скрепы
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Ответ Александр Невский
Молодец Кожевников все верно сказал и вся эта порнография коментария пишут здесь хейтеры .
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