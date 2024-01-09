Кассьерра интересен клубу из Саудовской Аравии. «Зениту» направят официальное предложение в ближайшие дни (Sport24)

Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации Sport24, один из клубов саудовской лиги проявляет интерес к форварду « ». Официальное предложение клубу из Санкт-Петербурга будет направлено в ближайшие дни. Окружение Кассьерры намерено обсудить этот вариант с «Зенитом».

В нынешнем сезоне Кассьерра является лучшим бомбардиром Мир с 14 голами в 16 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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