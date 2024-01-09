Кассьерра интересен клубу из Саудовской Аравии. «Зениту» направят официальное предложение в ближайшие дни (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации Sport24, один из клубов саудовской лиги проявляет интерес к форварду «Зенита». Официальное предложение клубу из Санкт-Петербурга будет направлено в ближайшие дни. Окружение Кассьерры намерено обсудить этот вариант с «Зенитом».

В нынешнем сезоне Кассьерра является лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 14 голами в 16 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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8 комментариев
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50 млн и по рукам
+6
-1
+5
Ответ Spartak Zenit
50 млн и по рукам
По окончании сезона
+2
0
+2
После сезона, без проблем !! Сейчас нельзя отдавать, ну разве что, если предложат лямов 100, тогда пожалуйста.
+1
-1
0
Ахметов заменит Матео в нападении
0
0
0
Колумбийцу в Рио-де-Жанейро делать нечего
0
0
0
Ответ BaltikaSPb
По окончании сезона
За годовую аренду
+1
-1
0
Ответ BaltikaSPb
По окончании сезона
именно так
0
0
0
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