«Реал» убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией». Мадридцы готовы подписать защитника летом
«Реал» готов подписать Альфонсо Дэвиса летом.
По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба Хуни Калафат убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией», истекающий в 2025 году. Руководство «Реала» поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим летом.
Отмечается, что переговоры Дэвиса с «Баварией» о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате – сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год. Дэвис сомневается относительно своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене.
В текущем сезоне Дэвис отметился 3 ассистами в 14 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.
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Ох уж эти глоры ))
Реал всегда честно и открыто платит достойную цену за игроков.
После того пенальти Рамос в одиночку Боварку на колени поставил.