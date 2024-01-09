«Реал» убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией». Мадридцы готовы подписать защитника летом

«Реал» готов подписать Альфонсо Дэвиса летом.

По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией», истекающий в 2025 году. Руководство « » поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим летом.

Отмечается, что переговоры с «Баварией» о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате – сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год. Дэвис сомневается относительно своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене.

В текущем сезоне Дэвис отметился 3 ассистами в 14 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.

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