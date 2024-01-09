«Реал» убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией». Мадридцы готовы подписать защитника летом

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Хуни Калафат Футбол

«Реал» готов подписать Альфонсо Дэвиса летом.

По информации Sky Sport Germany, скаут мадридского клуба Хуни Калафат убеждает Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией», истекающий в 2025 году. Руководство «Реала» поддерживает контакт с защитником последние несколько месяцев и готово сделать официальное предложение этим  летом.

Отмечается, что переговоры Дэвиса с «Баварией» о новом контракте усложняют запросы футболиста по зарплате – сообщалось, что канадец требует от 10 до 13 млн евро в год. Дэвис сомневается относительно своего будущего, несмотря на то, что комфортно чувствует себя в Мюнхене.

В текущем сезоне Дэвис отметился 3 ассистами в 14 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.

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31 комментарий
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Ответ Донован хозяин НБА
Приятно, что немецкий фарм клуб Реала воспитал для Королей футбола ещё одного топового футболиста
💊💊💊💊
+34
-5
+29
Приятно, что немецкий фарм клуб Реала воспитал для Королей футбола ещё одного топового футболиста
+47
-36
+11
Ответ Сергей Штырков
Так 100 лямов и он в Мадриде. В чем проблема то?)
Он скорее всего уедет за 40 млн
+12
-4
+8
Ответ alexis2020
Мяч после пенальти Рамоса ещё на орбите Земли?
он через год вернулся и 2 отгрузил со стандартов 😉
+6
-1
+5
Когда Бавария общается с футболистом, у которого контракт с другим клубом, все сопли тут свои льют, а как это делает Реал при чем безуспешно все норм, я уже про гнилую Барсу не пишу которая Леве говорила как сделать чтобы Бавария его продала ( эти конечно мамкины бизнесмены, заплатили 50 млн за один сезон, но все же)
Ох уж эти глоры ))
+13
-9
+4
Ответ delphilondo13
Когда Бавария общается с футболистом, у которого контракт с другим клубом, все сопли тут свои льют, а как это делает Реал при чем безуспешно все норм, я уже про гнилую Барсу не пишу которая Леве говорила как сделать чтобы Бавария его продала ( эти конечно мамкины бизнесмены, заплатили 50 млн за один сезон, но все же) Ох уж эти глоры ))
Потому что Бавария выкачивает всех топовых футболистов из Лиги за бесценок.
Реал всегда честно и открыто платит достойную цену за игроков.
+11
-8
+3
Ответ Донован хозяин НБА
Приятно, что немецкий фарм клуб Реала воспитал для Королей футбола ещё одного топового футболиста
короли футбола они только при помощи судеи, судеиский галактикос
+2
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Ответ Artem89S
Лавочник Баварии, в Реале будет такой же лавочник, плюс испанский в Реале учить 100% надо
посмотрел, он в старте выходит в Баварии
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0
+1
Ответ Донован хозяин НБА
Потому что Бавария выкачивает всех топовых футболистов из Лиги за бесценок. Реал всегда честно и открыто платит достойную цену за игроков.
реал и честно, не смеши)
+2
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+1
Ответ alexis2020
Мяч после пенальти Рамоса ещё на орбите Земли?
))
После того пенальти Рамос в одиночку Боварку на колени поставил.
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Ответ alexis2020
Мяч после пенальти Рамоса ещё на орбите Земли?
До сих пор ищут) Я такой пенальти в живую видел. Это было в посёлке. Мой дом находился напротив футбольного поля, между ними только двухэтажный склад. Мы играли с друзьями, и к нам подошёл один из старшеклассников, чтобы пробить "на технику". В итоге пробил пыром так, что мяч вылетел за пределы поля (оно огорожено забором), перелетел склад и докатился до моего дома)
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Ответ alexis2020
Мяч после пенальти Рамоса ещё на орбите Земли?
сейчас не 2012
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Селекционеры Реала тоже умом не выделяются. Что им мешало взять Гримальдо из Бенфики за бесплатно, как это сделал Байер по окончанию контракта? Это Гораздо более умный футболист, чем Дэвис, и по уровню точне не ниже. Всё дело в том, что Реал, как и Челси, берёт только молодых игроков? Ну и бред. За бесплатно могли топа урвать.
то ли дело селекционеры МС ))
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Ответ Ruslan3132
то ли дело селекционеры МС ))
У Сити лучшая селекция в мире. Что значит то ли дело?
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ну 10 ему и в Реале не дадут
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Надо продлеваться с Баварией. А то еще поди в этой Испании загоняют и в лазарете придется сидеть, а играть хочется, да и Тухеля, который не ставит, скоро уволят...
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Ответ Донован хозяин НБА
Потому что Бавария выкачивает всех топовых футболистов из Лиги за бесценок. Реал всегда честно и открыто платит достойную цену за игроков.
Ильярраменди? нет, не слышали
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он в Баварии не играет, зачем он реалу?
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