«Челси» уступил «Мидлсбро» впервые с 2006-го. У «синих» было 9 сухих побед подряд

Теги Майкл Кэррик Челси Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок английской лиги чемпионшип Маурисио Почеттино Футбол

«Мидлсбро» обыграл «Челси» впервые с августа 2006 года.

Команда Майкла Кэррика победила «синих» в полуфинале Кубка английской лиги – 1:0.

Лондонцы не уступали «Мидлсбро» на протяжении 9 матчей. В каждом из них «Челси» одержал сухую победу.

Ответный матч пройдет 23 января на «Стэмфорд Бридж».

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11 комментариев
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На стену 2 часа смотреть интереснее чем на игру Челси.
Почеттино либо надо что-то менять в самое ближайшее время (вообще в это не верится), либо увал.
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Ответ Leon Petov
А помните все ругали Поттера с Лэмпардом и говорили что при Почеттино всё изменится?
кто то ругал Лэмпарда? Помню просто рофлили, он изначально приходил, чтоб просто сезон доиграть хоть с кем то
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Что то с Челси не так. Тренер топ, деньги есть, инфраструктура есть, игроки приличные. Но вот игры нет. Поттер-Лэмпард-Почеттино - три разных тренера, три разных состава. Но почему то игра одинаковая.
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А помните все ругали Поттера с Лэмпардом и говорили что при Почеттино всё изменится?
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Молодцы Боро, хороший матч.
Челси играл топорно, все моменты которые по итогу возникли были с индивидуальных ошибок вратаря и защитников Мидлсбро, с игры моментов почти не было.
Шансов на итоговый выход все равно больше у Челси, но тем интереснее будет во второй игре.
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А что не написали кто обыграл в 2006?
Тот супер Челси Маура проиграл Мидлсбро Саутгейта. А Саутгейта же принято считать физруком тут на спортсе.
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