«Челси» уступил «Мидлсбро» впервые с 2006-го. У «синих» было 9 сухих побед подряд
«Мидлсбро» обыграл «Челси» впервые с августа 2006 года.
Команда Майкла Кэррика победила «синих» в полуфинале Кубка английской лиги – 1:0.
Лондонцы не уступали «Мидлсбро» на протяжении 9 матчей. В каждом из них «Челси» одержал сухую победу.
Ответный матч пройдет 23 января на «Стэмфорд Бридж».
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Почеттино либо надо что-то менять в самое ближайшее время (вообще в это не верится), либо увал.
Челси играл топорно, все моменты которые по итогу возникли были с индивидуальных ошибок вратаря и защитников Мидлсбро, с игры моментов почти не было.
Шансов на итоговый выход все равно больше у Челси, но тем интереснее будет во второй игре.
Тот супер Челси Маура проиграл Мидлсбро Саутгейта. А Саутгейта же принято считать физруком тут на спортсе.