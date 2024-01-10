«Челси» уступил «Мидлсбро» впервые с 2006-го. У «синих» было 9 сухих побед подряд

«Мидлсбро» обыграл «Челси» впервые с августа 2006 года.

Команда Майкла Кэррика победила «синих» в полуфинале Кубка английской лиги – 1:0.

Лондонцы не уступали « » на протяжении 9 матчей. В каждом из них « » одержал сухую победу.

Ответный матч пройдет 23 января на «Стэмфорд Бридж».

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