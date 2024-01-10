У «Тампы» 2 победы в 9 матчах в сезоне с 0+0 от Кучерова. Клуб идет в зоне плей-офф, уступая конкурентам по % очков
У «Тампы» 2 победы в 9 матчах в сезоне с 0+0 от Никиты Кучерова.
Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Лидер гонки бомбардиров лиги остался без результативных действий в 9-й раз в этом сезоне. У «Тампы» в этих матчах 2 победы (включая сегодняшнюю) и 7 поражений.
Команда под руководством Джона Купера набрала 45 очков в 42 играх и занимает текущее 2-е место в зоне wild card Восточной конференции.
При этом по проценту набранных очков (53,6%) «молнии» занимают 12-е место на Востоке.