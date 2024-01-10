У «Тампы» 2 победы в 9 матчах в сезоне с 0+0 от Кучерова. Клуб идет в зоне плей-офф, уступая конкурентам по % очков

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

У «Тампы» 2 победы в 9 матчах в сезоне с 0+0 от Никиты Кучерова.

Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Лидер гонки бомбардиров лиги остался без результативных действий в 9-й раз в этом сезоне. У «Тампы» в этих матчах 2 победы (включая сегодняшнюю) и 7 поражений. 

Команда под руководством Джона Купера набрала 45 очков в 42 играх и занимает текущее 2-е место в зоне wild card Восточной конференции. 

При этом по проценту набранных очков (53,6%) «молнии» занимают 12-е место на Востоке. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помогите Кучерову уже, товарищи по команде
+1
0
+1
Ответ Михаил Опякин
Помогите Кучерову уже, товарищи по команде
Это же плюшевая статистика. Забивали 6 Сан-Хосе, 5 Бостону, 4 Миннесоте и т.д, когда у Кучерова было по одной передаче и даже не первостепенной.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий