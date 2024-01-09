Президент «ПСЖ» о Месси: «Дурно отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно. Лео – неплохой парень, но мне такое не нравится»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Интер Майами Футбол

Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением Лионеля Месси после ухода из «ПСЖ».

Ранее аргентинец выражал недовольство тем, что был «единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ», говорил о проблемах с болельщиками.

«Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет дурно отзываться о «ПСЖ» после ухода, то это неправильно. Это неуважительно.

Он неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других. Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль», – заявил президент «ПСЖ».

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68 комментариев
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сдается мне,если вдруг черепашка уйдет,не один раз будем видеть твои разговоры про него...
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+40
Один Мессии Больше чем весь ПСЖ-дутый мыльный пузырь.
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+34
Ответ Aibek Mak
Я думаю либо нужно говорить хорошо либо вообще ничего, потому что как бы там не было ты играл и зарабатывал деньги в этом месте . Это касается не только футболистов а вообще всех
Так красиво о том , что ПСЖ мертвый , еще никто не говорил
+39
-6
+33
как же все-таки здорово, что сборная Аргентины с непосредственным участием Месси победила в финале ЧМ Францию. постоянно занижали его оценки, даже когда он был на две головы выше.про неадекватных болельщиков я вообще молчу.
+51
-19
+32
Какой клуб, такие и отзывы!
+26
-9
+17
Вам всё уже сказали Неймар и Мбаппе, тоже неплохие парни.
Неймар: " мы с Лео были в аду".
Мбаппе: " Месси уважают во всем мире, обидно что Париже он не получал должного уважения".
+22
-5
+17
Мбаппе зато хороший парень, выбил себе бонус за лояльность, а теперь великодушно от него откажется, чтобы перейти в Реал.
+17
-1
+16
Ответ Александр Северный
как же все-таки здорово, что сборная Аргентины с непосредственным участием Месси победила в финале ЧМ Францию. постоянно занижали его оценки, даже когда он был на две головы выше.про неадекватных болельщиков я вообще молчу.
Это был лучший ответ французам от имени Месси
+19
-6
+13
Мне кажется Месси ничего плохого и не говорил, зато в его сторону постоянно летит что-то от МЖМ
+14
-5
+9
Ответ Greg Davydov
Я только сейчас осознал, что Месси пришёл в ПСЖ за бабло,а Роналду реально переходил в МЮ, чтобы бороться за титулы Это не про то, что Криштиану или Месси лучше, это про отношение к делу Вон Роналду, сейчас ещё пару титулов возьмёт, может со сборной что-то выиграет, а Месси после Барсы не особо то и старается А про ПСЖ О мертвых или хорошо, или никак
Вообще-то Месси взял уже шесть титулов с тех пор, как покинул Барсу, включая ЧМ и Копу, не очень-то и стараясь) А что там у Криштиану за это время?
Отношение к делу : пропустил предсезонку, устраивал демарши и был изгнан из клуба. Титулов - ноль.
"Ну может что-то выиграет")) Надежды юношей питают.
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Ответ ВождьВысокихОборотов
Президент ПСЖ над Месси: ’Как же он мог уйти так, не оставив даже анкету об удовлетворенности от клуба? Не узнаю своих ошибок!’ 📋😂
Как он мог уйти, не собрав все подписи в обходном листе?
В первом отделе, в клубной библиотеке, в кассе взаимопомощи...
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Ох уж этот катарский джентльмен
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Ответ Greg Davydov
Я только сейчас осознал, что Месси пришёл в ПСЖ за бабло,а Роналду реально переходил в МЮ, чтобы бороться за титулы Это не про то, что Криштиану или Месси лучше, это про отношение к делу Вон Роналду, сейчас ещё пару титулов возьмёт, может со сборной что-то выиграет, а Месси после Барсы не особо то и старается А про ПСЖ О мертвых или хорошо, или никак
Мбаппе звали в Реал еще, когда он играл за Монако, а он перешел в ПСЖ и до сих пор их выбирает. Роналду перешел в МЮ потому что больше никто не звал. Последний трофей был в 2021 году, если не считать товарняк. Так что слабо верится, что он что-то выиграет. Месси выиграл всё со сборной. Точно не особо старается?
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А чего Нассер и ПСЖ молчали и ничего не делали, когда фанаты освистывали Месси? И он удивляется, что Месси не говорит добрых слов в сторону ПСЖ?
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Проблемы с болельщиками были, и не только у Месси, сам их факт наличия тем более в дикой форме неуважение к игроку, а не к клубу
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Очень хочу чтоб черепах ушел и надрал хвост этому мерзавцу, и его прикормленным фанатским группировкам.
Вот это будет по заслугам.
А Лео как раз очень дипломатично про них про всех сказал.
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Месси> ПСЖ хелайфи Кристинки мбаппе хохланды все вместе взятые
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+3
Ответ Caterina
Все никак не могу вкурить, как Лео мог пойти в этот жабо-гадюшник! 🤬 Всё из-за дружбанов 👹 Ведь оба миланских клуба звали его, и наверняка были ещё варианты.
Оба миланских клуба не могли предложить такую же зарплату. Судя по всему, никто не мог, раз даже МС не стал бороться.
+2
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Ответ Пацанчик реальный
Ну да,жабо-гадюшник!🤦‍♀️🤦‍♀️Всего лишь один из лучших клубов Европы на момент прихода гномыча,клуб финалист и полуфиналист прошлых ЛЧ,клуб который его и его Барселону вынес 4-0!И тут приходит гном-гномыч и начинает пешком по полю еле ходить!Ой….а что это болельщики им недовольны?И кричали ему,что он «сын….» и чтобы убирался из их клуба!Наверное из-за «невероятной» игры сего господина!а фанатики потом,это клуб мерзкий…..!🤦‍♀️🤦‍♀️
А до этого второй состав МЮ вынес ПСЖ в ответном матче в 1/8 ЛЧ.
А до этого Реал и тд.

Прям глядите ка фавориты ЛЧ какие)
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Ответ Ola BP
"Мы купили ему Золотой Мяч, а он так плохо отзывается о нас" - добавил Аль-Хелайфи.
ЗМ 2021 Месси получил за выступление за Барселону и победу на КА. ЗМ 2023 получил за победу на ЧМ. Какое отношение ПСЖ имеет к ЗМ? Если бы они могли купить ЗМ, то давно купили бы для Мбаппе.
+2
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+2
Я думаю либо нужно говорить хорошо либо вообще ничего, потому что как бы там не было ты играл и зарабатывал деньги в этом месте . Это касается не только футболистов а вообще всех
+16
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+2
Ответ Aibek Mak
Я думаю либо нужно говорить хорошо либо вообще ничего, потому что как бы там не было ты играл и зарабатывал деньги в этом месте . Это касается не только футболистов а вообще всех
Вот уволился ты из компании, из за руководства не адекватного, душного коллектива, а через некоторое время подходит к тебе человек и говорит - "компания, в которой ты работал, зовёт меня, работать на нее, расскажи пожалуйста, как там работалось, как коллектив, как руководство".
Что ты скажешь этому человеку?
+5
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+2
Ответ It’s my life
Мне кажется Месси ничего плохого и не говорил, зато в его сторону постоянно летит что-то от МЖМ
Абсолютно точно.. Ни про руководство, ни про тренеров он ничего плохого не говорил.. Общие фразы про трудности парижской жизни и быт были.. Ну, а то, что не дали вынести КМ на Парк же Пренс - это не неуважение к ПСЖ..
+4
-2
+2
Ну да, это Мбаппе надо постоянно попу подпирать, чтобы не вопил как младенец.
+2
0
+2
Ответ Aibek Mak
Я думаю либо нужно говорить хорошо либо вообще ничего, потому что как бы там не было ты играл и зарабатывал деньги в этом месте . Это касается не только футболистов а вообще всех
Зарабатывая деньги ты минимум втрое больше приносишь, так что не надо превозносить работодателей
+1
0
+1
Ответ Aibek Mak
Я думаю либо нужно говорить хорошо либо вообще ничего, потому что как бы там не было ты играл и зарабатывал деньги в этом месте . Это касается не только футболистов а вообще всех
ПСЖ тоже немало заработал на имени Месси + получил пиар)
+5
-4
+1
Ответ Greg Davydov
Я только сейчас осознал, что Месси пришёл в ПСЖ за бабло,а Роналду реально переходил в МЮ, чтобы бороться за титулы Это не про то, что Криштиану или Месси лучше, это про отношение к делу Вон Роналду, сейчас ещё пару титулов возьмёт, может со сборной что-то выиграет, а Месси после Барсы не особо то и старается А про ПСЖ О мертвых или хорошо, или никак
Реально переходил, чтобы бороться за титулы..? А чё он их не выиграл?.. Или опять партнёры подвели?.. Ср..ть твой Авейру хотел на МЮ.. Его интересовала личная стата и себялюбие.. Иначе он не пропускал бы предсезонок и не давал интервью Морганам с унижением всех и вся..
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Ответ Юсуф Тайсумов
Месси> ПСЖ хелайфи Кристинки мбаппе хохланды все вместе взятые
Как говорил классик: "он вдвое круче Путина"
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Каждый волен говорить и делать что хочет и когда хочет, если при этом не нарушается закон.
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+1
Ответ Caterina
Все никак не могу вкурить, как Лео мог пойти в этот жабо-гадюшник! 🤬 Всё из-за дружбанов 👹 Ведь оба миланских клуба звали его, и наверняка были ещё варианты.
Все закончилось для Лео хеппи эндом. Так что уже не важно.
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