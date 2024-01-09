Президент «ПСЖ» о Месси: «Дурно отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно. Лео – неплохой парень, но мне такое не нравится»
Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением Лионеля Месси после ухода из «ПСЖ».
Ранее аргентинец выражал недовольство тем, что был «единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ», говорил о проблемах с болельщиками.
«Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет дурно отзываться о «ПСЖ» после ухода, то это неправильно. Это неуважительно.
Он неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других. Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль», – заявил президент «ПСЖ».
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Неймар: " мы с Лео были в аду".
Мбаппе: " Месси уважают во всем мире, обидно что Париже он не получал должного уважения".
Отношение к делу : пропустил предсезонку, устраивал демарши и был изгнан из клуба. Титулов - ноль.
"Ну может что-то выиграет")) Надежды юношей питают.
В первом отделе, в клубной библиотеке, в кассе взаимопомощи...
Вот это будет по заслугам.
А Лео как раз очень дипломатично про них про всех сказал.
А до этого Реал и тд.
Прям глядите ка фавориты ЛЧ какие)
Что ты скажешь этому человеку?