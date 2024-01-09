Президент «ПСЖ» о Месси: «Дурно отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно. Лео – неплохой парень, но мне такое не нравится»

Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением Лионеля Месси после ухода из «ПСЖ».

Ранее аргентинец выражал недовольство тем, что был «единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ», говорил о проблемах с болельщиками.

«Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет дурно отзываться о «ПСЖ» после ухода, то это неправильно. Это неуважительно.

Он неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других. Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль», – заявил президент « ».

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