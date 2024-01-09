Брендан Лайпсик: «Получить гражданство России – большая честь. Нравится русская культура, рад стать частью страны. Благодарен всем, кто помог, особенно Ротенбергу»
Брендан Лайпсик назвал большой честью получения гражданства России.
Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
«Получить гражданство России – большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвертый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в России.
Я очень благодарен всем, кто помог этому случиться, особенно Роману Борисовичу (Ротенбергу – прим. Sports.ru).
Уже успел поделиться новостью с семьей, друзья сейчас только просыпаются, так что, уверен, телефон скоро начнет разрываться от звонков.
Мне действительно нравится русская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру Санкт-Петербурга в частности – Эрмитаж и другие музеи.
Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в России.
А в хоккейном плане вообще нет различий – я искренне наслаждаюсь тем, что я здесь последние 4 года, а впереди, уверен, еще много сезонов.
Я рад стать частью вашей страны!» – сказал Брендан Лайпсик.
СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита
«Получить гражданство США – большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвертый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в США
Я очень благодарен всем, кто помог этому случиться, особенно Теду Леонсису
Уже успел поделиться новостью с семьей, друзья сейчас только просыпаются, так что, уверен, телефон скоро начнет разрываться от звонков.
Мне действительно нравится американская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру вашингтона, в частности – Смитсоновский музей и другие музеи.
Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в США»
Сложно представить, что бы канадец, сменивший в России уже три клуба, вдруг воспылал такой любовью к России. Это чисто вопросы лимитов.