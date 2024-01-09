Брендан Лайпсик: «Получить гражданство России – большая честь. Нравится русская культура, рад стать частью страны. Благодарен всем, кто помог, особенно Ротенбергу»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Хоккей

Брендан Лайпсик назвал большой честью получения гражданства России.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«Получить гражданство России – большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвертый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в России.

Я очень благодарен всем, кто помог этому случиться, особенно Роману Борисовичу (Ротенбергу – прим. Sports.ru).

Уже успел поделиться новостью с семьей, друзья сейчас только просыпаются, так что, уверен, телефон скоро начнет разрываться от звонков.

Мне действительно нравится русская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру Санкт-Петербурга в частности – Эрмитаж и другие музеи.

Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в России.

А в хоккейном плане вообще нет различий – я искренне наслаждаюсь тем, что я здесь последние 4 года, а впереди, уверен, еще много сезонов.

Я рад стать частью вашей страны!» – сказал Брендан Лайпсик.

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита

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22 комментария
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Повестка придет,не убегай)))
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Ну, одним евреем больше)
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Скупая мужская слеза прокатилась по моим щекам. Может сразу в доверенные лица или путинтим?
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Интересно, сколько дней данный патриот проживет в России после окончания контракта )
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Лучший еврейский "атлет" 2012. Какие люди теперь россияне!) https://thehockeywriters.com/brendan-leipsic-named-jewish-athlete-year/
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Ответ Vazuza
Представил себе Малкина, Овечкина, или Илайшу, пишущего письма с благодарностью «Получить гражданство США – большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвертый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в США Я очень благодарен всем, кто помог этому случиться, особенно Теду Леонсису Уже успел поделиться новостью с семьей, друзья сейчас только просыпаются, так что, уверен, телефон скоро начнет разрываться от звонков. Мне действительно нравится американская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру вашингтона, в частности – Смитсоновский музей и другие музеи. Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в США»
Про Овечкина не знаю, но с Малкиным и Ковальчуком вообще без проблем, евреев в сышыа любят)
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Ответ andrey kaluga
Повестка придет,не убегай)))
Когда это случится, он достанет паспорт с кленовым листом и гордо заявит, что он всегда был и всегда будет канадцем, а паспорт с двуглавым орлом - чисто номинальный.
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Представил себе Малкина, Овечкина, или Илайшу, пишущего письма с благодарностью

«Получить гражданство США – большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвертый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в США

Я очень благодарен всем, кто помог этому случиться, особенно Теду Леонсису

Уже успел поделиться новостью с семьей, друзья сейчас только просыпаются, так что, уверен, телефон скоро начнет разрываться от звонков.

Мне действительно нравится американская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру вашингтона, в частности – Смитсоновский музей и другие музеи.

Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в США»
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Будем честными.
Сложно представить, что бы канадец, сменивший в России уже три клуба, вдруг воспылал такой любовью к России. Это чисто вопросы лимитов.
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Хмм, мне теперь налоги и на его пенсию платить?
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эрмитаж и русская культура это немного разные вещи...
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очередное позорище. как и Марио Фернандес. самый главный критерий гражданства - знание языка. Без него давать паспорт просто глупо
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Отделный респект Лвйпсику за его уважение ,мнение и позицию.
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За деньги да
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Ответ Операция Ы
Ну, одним евреем больше)
Причём тут еврей? Одним лизателем больше, независимо от национальности или религии
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Еще и дня не прошло, как в гражданство получил, а уже так лизать по Шевчуку научили. Интересно , а русский язык он знает или как обычно голову временными знаниями не утруждается.
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Ответ Операция Ы
Лучший еврейский "атлет" 2012. Какие люди теперь россияне!) https://thehockeywriters.com/brendan-leipsic-named-jewish-athlete-year/
Будем ждать . что его наставника признают лучшим еврейским тренером.
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Ответ Вован Азаров
через 5 лет сбежит, как Депордье
ты да ,он нет.
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"Особенно Ротенбергу" мы все тут очень признательны, бро! Хотя и по-разному)) Вэлком ту зе клаб, карочи)
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