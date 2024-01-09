Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й

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Питер Шилтон признан лучшим голкипером 1980-х по версии FourFourTwo.

Выступавший за сборную Англии футболист занял первое место в списке из 32 игроков.

В первую десятку попали:

1. Питер Шилтон, Англия.

2. Ринат Дасаев, СССР.

3. Дино Дзофф, Италия.

4. Жан-Мари Пфафф, Бельгия.

5. Вальтер Дзенга, Италия.

6. Харальд Шумахер, ФРГ.

7. Невилл Саутолл, Уэльс.

8. Мишель Прюдомм, Бельгия.

9. Луис Арконада, Испания.

10. Рэй Клеменс, Англия.

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32 комментария
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Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
+25
-7
+18
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А 90-х - Дэвид Симэн, я правильно понимаю?🤓
В 00 - Пол Робинсон. В 10ые - Пикфорд
+12
-1
+11
помнится тут целая лента была где мне доказывали что Акинфеев гораздо сильнее Дасаева
+9
-1
+8
FourFourTwo вышел на работу после праздников и снова занялся своими рандомными рейтингами.
+10
-2
+8
Ну это рейтинг специально для адептов веры в то, что Акинфеев круче Дасаева
+9
-3
+6
Ответ Ебздрогыч
Ну это рейтинг специально для адептов веры в то, что Акинфеев круче Дасаева
С такими адептами можно сразу разговор заканчивать)
Человека признавали лучшим вратарем мира, не могу представить вселённую где у Игоря будет это
+6
0
+6
Ответ Leon Petov
Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
Многие люди видят только настоящее. Увидев ногу Акинфеева, забывают 2014 год.
+8
-2
+6
Хоть одно издание поставит Акинфеева в топ-10 вратарей десятых, просто интересно? Видел много комментариев, которые сравнивали Игоря с Яшиным, а с Дасаевым вообще не считались, на ЗМ какой-то тупой претендовал)
+6
-1
+5
Ответ Leon Petov
Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
Игорь и в топ 30 то не факт что попадёт, лучший российский вратарь, это да, но не более, ощущение что после ЧМ, все его дикие косяки в том числе за сборную просто забыли)
+4
0
+4
Ну не знаю. Уж "рука бога", как с Шилтоном, у Дасаева бы не случилась. Ринат на выходах играл кулаком, снёс бы Марадоне голову, руки, ну и мяч заодно.
В принципе тройка правильная. Порядок в ней - кому как видится
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
В 00 - Пол Робинсон. В 10ые - Пикфорд
Как Джо Харта забыли?-)
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Ответ Cearvm
Хоть одно издание поставит Акинфеева в топ-10 вратарей десятых, просто интересно? Видел много комментариев, которые сравнивали Игоря с Яшиным, а с Дасаевым вообще не считались, на ЗМ какой-то тупой претендовал)
У коней этих ceктaнтoв просто тьма тьмущая. Никогда не устанут называть своего идола лучшим вратарём Галактики!
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Погодите! От этой новости Шуллер порвётся сейчас и скажет, что Дасаеву давали все премии и номинации потому, что...ну просто так. Потому что Шуллер так решил
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Я понял, как я постарел. Я видел игру Шилтона
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Ответ Alex1104
Попал бы. Шилтон был прекрасный вратарь
Особенно красиво ему Марадона рукой гол забил.
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Ответ Zenith forever
Интересно, а если бы такой рейтинг составляли, к примеру, итальянцы, Шилтон попал бы в десятку?
Попал бы. Шилтон был прекрасный вратарь
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Ответ Leon Petov
Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
В нулевые вполне мог бы претендовать на топ-10. По крайне мере, среди молодой поросли он был один из лучших, если не лучший. Нойер, Льорис и прочие были далеко позади.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Я вообще Спартак поддерживаю 😂 но это факт, в 80ые конкуренция в футболе ниже была чем сейчас. На что обижаться ?) столько минусов словил)) во времена Яшина сколько сильных вратарей было ? Вы фамилии 4-5 назовете от силы.
Ну, если назвать сильным любого вратаря, который был или есть лучше Акинфеева, то имя им - легион)
Пора включить голову и признать факты, а именно: Акинфеев - просто слабый вратарь по европейским меркам. Он просто первый парень на деревне, то бишь, в нашем далеко не сильном чемпионате России.
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Ответ Leon Petov
Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
Опять в Тарасовке свербит от Игоря Владимировича даже на ветках,к которым он не имеет отношения, неудивительно 😁
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Ответ Leon Petov
Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
Отбитый пенальти против не самой сильной Испании. И сразу вознесли в топы.
Нейтрально отношусь к Акинфееву, но с Яшиным и Досаевым ему и близко не сравнится.
У него же был период где его хейтили за какие-то грубые ошибки.
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Ответ Leon Petov
Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
Зато на каждой ветке про вратарей (даже из 80-х) Игоря не забывают комментаторы😂😂😂
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Комментарий скрыт
О! Ceктaнты нашли новую причину оправдать Игаря))
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Ответ Leon Petov
Акинфеев даже не топ-10 вратарь нулевых или десятых. Яшин с Дасаевым другой уровень
зато Акинфеев легенда 43
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Я бы первым поставил Ханса Ван Брекелена. Человек в 80-х 4 раза стал чемпионом Голландии, 3 раза выиграл кубок Голландии, выиграл КЕЧ и ЧЕ! А его даже в десятке нет. Все, что требуется знать об уровне этих экспертов.
+1
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Что ни фамилия, то супервратарь
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А 90-х - Дэвид Симэн, я правильно понимаю?🤓
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