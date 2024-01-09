Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й
Питер Шилтон признан лучшим голкипером 1980-х по версии FourFourTwo.
Выступавший за сборную Англии футболист занял первое место в списке из 32 игроков.
В первую десятку попали:
1. Питер Шилтон, Англия.
2. Ринат Дасаев, СССР.
3. Дино Дзофф, Италия.
4. Жан-Мари Пфафф, Бельгия.
5. Вальтер Дзенга, Италия.
6. Харальд Шумахер, ФРГ.
7. Невилл Саутолл, Уэльс.
8. Мишель Прюдомм, Бельгия.
9. Луис Арконада, Испания.
10. Рэй Клеменс, Англия.
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Человека признавали лучшим вратарем мира, не могу представить вселённую где у Игоря будет это
В принципе тройка правильная. Порядок в ней - кому как видится
Пора включить голову и признать факты, а именно: Акинфеев - просто слабый вратарь по европейским меркам. Он просто первый парень на деревне, то бишь, в нашем далеко не сильном чемпионате России.
Нейтрально отношусь к Акинфееву, но с Яшиным и Досаевым ему и близко не сравнится.
У него же был период где его хейтили за какие-то грубые ошибки.