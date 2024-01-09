Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й

Питер Шилтон признан лучшим голкипером 1980-х по версии FourFourTwo.

Выступавший за сборную футболист занял первое место в списке из 32 игроков.

В первую десятку попали:

1. , Англия.

2. , .

3. Дино Дзофф, .

4. Жан-Мари Пфафф, Бельгия.

5. Вальтер Дзенга, Италия.

6. Харальд Шумахер, ФРГ.

7. Невилл Саутолл, Уэльс.

8. Мишель Прюдомм, Бельгия.

9. Луис Арконада, Испания.

10. Рэй Клеменс, Англия.

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