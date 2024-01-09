Сантуш о Роналду в запасе на ЧМ-2022: «Тактическое решение, ничего личного. Если бы Португалия не вылетела, это бы не обсуждали, возможно»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Фернанду Сантуш объяснил решение оставить Криштиану Роналду в запасе на ЧМ-2022.

«Роналду сыграл первые три матча, а затем мы приняли тактическое решение оставить его на скамейке запасных. Это было решение в интересах команды, я и мой тренерский штаб думали о том, чтобы сделать все возможное для команды, в этом не было ничего личного.

Если бы мы не вылетели, возможно, это бы не обсуждали. Решение было тактическим», – сказал бывший тренер сборной Португалии, возглавивший «Бешикташ».

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22 комментария
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Ответ Евгений Теличко
И в чем он не прав? Рамуш мгновенно сделал разницу тогда
Рамуш средний игрок, пару раз стрельнул удачно.
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Ответ Великий Алонсо
Если бы ты старый физрук выпустил Роналду в старте, то Португалия выиграла бы....
Он же лучше сделал - с Марокко выпустил Кри во 2 тайме, когда соперник уже подустал, у Кри наоборот было преимущество. Но он показал только жилы на шее, вместо результативных действий, увы
+6
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Рамуш своим хет-триком унизил Рональду навсегда
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Ответ Эркинбек Апаканов
Рамуш средний игрок, пару раз стрельнул удачно.
Пару раз достаточно на таком скоротечном турнире, как ЧМ.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Рамуш средний игрок, пару раз стрельнул удачно.
стрельнул аж трижды в плей-офф ЧМ за две попытки!
у Роналду было достаточно попыток
+1
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+1
Кришти в молодости:
0+0 c игры на ЧМ-2006

Кришти в старости:
0+0 c игры на ЧМ-2022

Кришти на пике:
не вышел в плей-офф на ЧМ-2014 из группы с Ганой и США))
+3
-3
0
Жаль дед все равно прогнулся и выпустил роналду, который заруинил окончательно все шансы Португалии, все было понятно Марокко против тяжелого матча против Испании в конце просядет, что и произошло, но статисту надо было прежде всего зашакалить свой первый гол в ПО ЧМ, а не помочь команде победить, и вместо пасов на партнеров пытался просто шмалять из любых позиций, Катарские воробьи чудом уворачивались:)))
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Ответ yrok77
когда Рамуш закончит карьеру тогда и сравним чего он достиг
При чём тут вся карьера Рамуша? Я говорю, что конкретно в тот момент, он был в 100 раз лучше Роналду, и показывал это на поле. Роналду полумёртвым телом был, но его конечно-же надо было выпускать. Что ты за бред вообще написал?
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Ответ Эркинбек Апаканов
По твоему Альварес лучше 100 раз лучше месси
Все фанат Роналду такие…. Ты к чему это вообще написал, и где связь?
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