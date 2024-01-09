Сантуш о Роналду в запасе на ЧМ-2022: «Тактическое решение, ничего личного. Если бы Португалия не вылетела, это бы не обсуждали, возможно»

Фернанду Сантуш объяснил решение оставить Криштиану Роналду в запасе на ЧМ-2022.

« сыграл первые три матча, а затем мы приняли тактическое решение оставить его на скамейке запасных. Это было решение в интересах команды, я и мой тренерский штаб думали о том, чтобы сделать все возможное для команды, в этом не было ничего личного.

Если бы мы не вылетели, возможно, это бы не обсуждали. Решение было тактическим», – сказал бывший тренер сборной , возглавивший «Бешикташ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам