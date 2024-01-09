Сантуш о Роналду в запасе на ЧМ-2022: «Тактическое решение, ничего личного. Если бы Португалия не вылетела, это бы не обсуждали, возможно»
Фернанду Сантуш объяснил решение оставить Криштиану Роналду в запасе на ЧМ-2022.
«Роналду сыграл первые три матча, а затем мы приняли тактическое решение оставить его на скамейке запасных. Это было решение в интересах команды, я и мой тренерский штаб думали о том, чтобы сделать все возможное для команды, в этом не было ничего личного.
Если бы мы не вылетели, возможно, это бы не обсуждали. Решение было тактическим», – сказал бывший тренер сборной Португалии, возглавивший «Бешикташ».
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у Роналду было достаточно попыток
0+0 c игры на ЧМ-2006
Кришти в старости:
0+0 c игры на ЧМ-2022
Кришти на пике:
не вышел в плей-офф на ЧМ-2014 из группы с Ганой и США))