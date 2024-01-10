Гурьянов забросил 1-ю шайбу за «Нэшвилл». Он забил в НХЛ впервые с марта прошлого года

Теги Нэшвилл Анахайм НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

Денис Гурьянов забросил 1-ю шайбу за «Нэшвилл».

Форвард «Предаторс» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:5). 

26-летний россиянин отличился в своем втором матче в лиге в текущем сезоне. 

Гол в НХЛ стал для него первым с марта прошлого года. Безголевая серия с учетом прошлого сезона составила 13 игр. 

Сегодня Гурьянов (12:37, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 1 потерю. 

В текущем сезоне Денис провел 27 матчей в АХЛ за «Милуоки» и набрал 30 (12+18) очков. 

4 комментария
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Гурьянов цепляется за свой шанс!
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молодец, надеюсь закрепится в составе хищников
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Я бы сказал, не забил, а затолкал
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Давай,Денис,не сдавайся!
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