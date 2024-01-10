Гурьянов забросил 1-ю шайбу за «Нэшвилл». Он забил в НХЛ впервые с марта прошлого года

Денис Гурьянов забросил 1-ю шайбу за «Нэшвилл».

Форвард «Предаторс» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с « » (3:5).

26-летний россиянин отличился в своем втором матче в лиге в текущем сезоне.

Гол в НХЛ стал для него первым с марта прошлого года. Безголевая серия с учетом прошлого сезона составила 13 игр.

Сегодня Гурьянов (12:37, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 1 потерю.

В текущем сезоне провел 27 матчей в АХЛ за «Милуоки» и набрал 30 (12+18) очков.