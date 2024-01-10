Кучеров прервал серию из 6 подряд игр с очками. У него 1 бросок в створ, 2 мимо и 3 потери за 26:02 с «Кингс»

Теги Тампа-Бэй Лос-Анджелес НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров прервал серию из 6 подряд игр с очками.

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ). 

Россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 67 (28+39) очками в 41 игре.

Ему не удалось увеличить отрыв от идущего вторым Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (66 очков в 41 игре, 22+44). 

Сегодня Кучеров (26:02, 3:52 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и 2 раза промахнулся. Статистика потерь и перехватов – 3:1. 

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