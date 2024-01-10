Кучеров прервал серию из 6 подряд игр с очками. У него 1 бросок в створ, 2 мимо и 3 потери за 26:02 с «Кингс»
Никита Кучеров прервал серию из 6 подряд игр с очками.
Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).
Россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 67 (28+39) очками в 41 игре.
Ему не удалось увеличить отрыв от идущего вторым Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (66 очков в 41 игре, 22+44).
Сегодня Кучеров (26:02, 3:52 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и 2 раза промахнулся. Статистика потерь и перехватов – 3:1.