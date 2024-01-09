Вячеслав Фетисов: «Гашек несет всякое мракобесие. Вернул бы деньги, заработанные здесь, если такой крутой. Мы их на детский хоккей используем»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов Доминик Гашек КХЛ Политика детский хоккей Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов резко отреагировал на слова Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, игравший в КХЛ за «Спартак», обратился к российским хоккеистам и функционерам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине».

«Несет всякое мракобесие. У них свое виденье того, что происходит.

Вернул бы деньги, которые он здесь заработал, было бы по-честному. Если такой крутой, продолжает гнуть свою линию, пусть пришлет деньги обратно. Мы их на детский хоккей используем.

Не надо обращать внимание на таких людей. Чем больше обращаем внимания, тем больше он продолжает бесноваться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

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18 комментариев
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Гашек великий вратарь, когда вы сбежали в США играть , вам по барабану было...
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А Фетисов критикует Запад... Почему бы Фетисову не вернуть деньги, которые заработал в НХЛ, и продожать дальше критиковать?
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Гашека, конечно, несёт. Но, Вячеслав, почему бы и Вам не вернуть деньги заработанные в штатах? Постоянно клеймите западный образ жизни, в частности американский. Чем Вы лучше Гашека? Такой же лицемер и негодяй, ещё и при разных должностях. Да тьфу на Вас.
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Интересно, сам Слава, который любит рассказывать про русофобию, вернул деньги?
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Фетисов, верни деньги заработанные в Штатах!! Это недружественное государство с чуждыми ценностям!! Лицемер и приспособленец!!😜
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И тут надо детей приплести? Может тогда, если такой заботливый, то скажет, почему мы детям на лечение смс-ками собираем?
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Фетисов, верни заработанные тобой в НХЛ деньги обратно в США, подай пример)))
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Одного поля ягоды, что Гашек, что Фетисов
Разница лишь в объекте обожания и ненависти
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Ахаха
Пчёлы против мёда

На свои строй, Владик. Твоих побольше будет.
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Гандболист
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чек на адрес нхл уже выслал? Новогодняя почта запаздывает?
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попилите вы деньги...если бы вернул
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славе в зеркало надо чаще смотреть
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Использует он…
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Начните с себя, господа депутаты, верните всё что нажито непосильным трудом
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