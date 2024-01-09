Вячеслав Фетисов: «Гашек несет всякое мракобесие. Вернул бы деньги, заработанные здесь, если такой крутой. Мы их на детский хоккей используем»

Вячеслав Фетисов резко отреагировал на слова Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, игравший в КХЛ за «Спартак», обратился к российским хоккеистам и функционерам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине».

«Несет всякое мракобесие. У них свое виденье того, что происходит.

Вернул бы деньги, которые он здесь заработал, было бы по-честному. Если такой крутой, продолжает гнуть свою линию, пусть пришлет деньги обратно. Мы их на детский хоккей используем.

Не надо обращать внимание на таких людей. Чем больше обращаем внимания, тем больше он продолжает бесноваться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Фетисов.