Мадуэке – лучший игрок недели в ЛЧ. Вингер «Арсенала» с дублем в игре с «Брюгге» опередил Кунде, де Кетеларе и Глуха

Вингер «Арсенала» Мадуэке – лучший игрок недели в ЛЧ.

Атакующий полузащитник «Арсенала » Нони Мадуэке назван лучшим футболистом 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

23-летний вингер сборной Англии сделал дубль в гостевом матче против «Брюгге » и принес лондонцам победу (3:0).

Мадуэке опередил защитника «Барселоны» Жюля Кунде (дубль в игре с «Айнтрахтом», 2:1), полузащитника «Аякса » Оскара Глуха (дубль в матче против «Карабаха», 4:2) и полузащитника «Аталанты» Шарля де Кетеларе (гол в игре с «Челси», 2:1).

Подробная статистика выступлений Мадуэке, летом перешедшего из «Челси» в «Арсенал», доступна здесь .