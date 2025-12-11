Мадуэке – лучший игрок недели в ЛЧ. Вингер «Арсенала» с дублем в игре с «Брюгге» опередил Кунде, де Кетеларе и Глуха
Вингер «Арсенала» Мадуэке – лучший игрок недели в ЛЧ.
Атакующий полузащитник «Арсенала» Нони Мадуэке назван лучшим футболистом 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
23-летний вингер сборной Англии сделал дубль в гостевом матче против «Брюгге» и принес лондонцам победу (3:0).
Мадуэке опередил защитника «Барселоны» Жюля Кунде (дубль в игре с «Айнтрахтом», 2:1), полузащитника «Аякса» Оскара Глуха (дубль в матче против «Карабаха», 4:2) и полузащитника «Аталанты» Шарля де Кетеларе (гол в игре с «Челси», 2:1).
Подробная статистика выступлений Мадуэке, летом перешедшего из «Челси» в «Арсенал», доступна здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?25981 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости