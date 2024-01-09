Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» – лучший клуб для Мбаппе. Килиан – лучший игрок мира, хочу, чтобы он остался»
Нассер Аль-Хелайфи хочет сохранить Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
«Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а лучший клуб для него – «ПСЖ».
Он в центре всего», – сказал президент парижского клуба.
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Другое дело, что Килиан для ПСЖ нужнее, чем наоборот, так что Хелаифи в средствах убеждения не поскупится, конечно.
В любом случае решение за Килианом. Хочется, чтобы сага "Мбаппе переходит в Реал" закончилась, наконец, хоть каким-то образом. Переходом или непереходом. Надоело
Но ваши мнения не кому не интересно, поверьте мне!!!!
Тем мы скорее вечно будем вместе
Как не хочу, чтоб уезжал
Как я хочу, чтоб ты скорее уехал
Мне кажется, что я тебя теряю..."