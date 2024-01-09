Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» – лучший клуб для Мбаппе. Килиан – лучший игрок мира, хочу, чтобы он остался»

Нассер Аль-Хелайфи хочет сохранить Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Конечно, я хочу, чтобы остался. Он лучший игрок мира, а лучший клуб для него – « ».

Он в центре всего», – сказал президент парижского клуба.

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