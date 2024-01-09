Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» – лучший клуб для Мбаппе. Килиан – лучший игрок мира, хочу, чтобы он остался»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Нассер Аль-Хелайфи хочет сохранить Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Он лучший игрок мира, а лучший клуб для него – «ПСЖ».

Он в центре всего», – сказал президент парижского клуба.

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37 комментариев
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Чтобы стать реально лучшим в мире надо из ПСЖ валить и давно уже.
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Имхо, но глобально ПСЖ ничего принципиально нового Мбаппе уже предложить не может. Плюс для Килиана остаться в Париже только в стабильности, потому что переход в Реал или, допустим, Ливерпуль - это риск (хотя и карьерный шанс, конечно). Не думаю, что тут только вопрос больших денег, как многие любят повторять (Мбаппе не обеднеет ни в одном случае).
Другое дело, что Килиан для ПСЖ нужнее, чем наоборот, так что Хелаифи в средствах убеждения не поскупится, конечно.
В любом случае решение за Килианом. Хочется, чтобы сага "Мбаппе переходит в Реал" закончилась, наконец, хоть каким-то образом. Переходом или непереходом. Надоело
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Мбаппе уже пару бриллиантовых лет потерял, деньги сейчас не самое главное в его жизни. Футболист это как доктор - сначала учишься, делаешь карьеру, а потом всю жизнь тебя преследует слава и деньги. Криш яркий пример, а все эти новые "звезды" выбирают неправильный путь.
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Ответ Iamliam
Мбаппе моргни, если ты в заложниках!
Хелайфи поставил минус
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Первый парень на деревне, а в деревне один дом.
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Мбаппе моргни, если ты в заложниках!
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Ответ Maverick407
то же мне новость)) Мессюна, это и так всем известно
Не всем, а только вам !
Но ваши мнения не кому не интересно, поверьте мне!!!!
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Мбаппе - лучший игрок ПСЖ, разве что
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Цирк продолжается-клоуны на месте!)))Не хватает очередных уговоров Макрона,про гордость всей Франции и.т.д.)))
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Да пусть остается. 30 как уже не за годами, потом скорость на спад и уже тяжелее будет так играть. Просто зачем себя так вести , непонятно . Признайся в верности ПСЖ и играй всю жизнь , тоже будет достойно . Но без шантажа
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"Я знаю, чем скорее уедешь
Тем мы скорее вечно будем вместе
Как не хочу, чтоб уезжал
Как я хочу, чтоб ты скорее уехал
Мне кажется, что я тебя теряю..."
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Ответ May B. Tomorrow
придет в команду а там кризис начнется, отсутствие химии между игроками и перестройки. Снова потеряет годы
И, кстати, если в тему Реала, то Пересовская идея Суперлиги и противостояние с Чеферином тоже может добавлять неопределенности. Кому как не Хелаифи на мозги Килиану накапать в этом вопросе
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Ответ Виктор Победов
А в чем риск ? Игрок ведь топовый,стабильно разрывать должен в любой лиге( кроме фнл , конечно) главное не повторить путь Азара.
придет в команду а там кризис начнется, отсутствие химии между игроками и перестройки. Снова потеряет годы
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Ответ Виктор Победов
А в чем риск ? Игрок ведь топовый,стабильно разрывать должен в любой лиге( кроме фнл , конечно) главное не повторить путь Азара.
В новом чемпионате, тем более, когда речь про турнир уровня ЛЛ или АПЛ, есть риски, если не провалиться, то как минимум не оправдать ожидания. А от Мбаппе ожидания в любом клубе будут ого-го
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Ответ Норвежский прихлебатель
Имхо, но глобально ПСЖ ничего принципиально нового Мбаппе уже предложить не может. Плюс для Килиана остаться в Париже только в стабильности, потому что переход в Реал или, допустим, Ливерпуль - это риск (хотя и карьерный шанс, конечно). Не думаю, что тут только вопрос больших денег, как многие любят повторять (Мбаппе не обеднеет ни в одном случае). Другое дело, что Килиан для ПСЖ нужнее, чем наоборот, так что Хелаифи в средствах убеждения не поскупится, конечно. В любом случае решение за Килианом. Хочется, чтобы сага "Мбаппе переходит в Реал" закончилась, наконец, хоть каким-то образом. Переходом или непереходом. Надоело
А в чем риск ? Игрок ведь топовый,стабильно разрывать должен в любой лиге( кроме фнл , конечно) главное не повторить путь Азара.
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Ответ Интеллигентный колхозник
Скорее, на обочине всего) Даже в Серию А перейти вполне логично для Мбаппе.
Он ее купить может
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Ответ Интеллигентный колхозник
Скорее, на обочине всего) Даже в Серию А перейти вполне логично для Мбаппе.
там не одного топ клуба нет. шансов на лч нет, на зм нет.
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ПСЖ обладал всеми ресурсами, необходимыми для превращения в ведущий клуб, способный регулярно достигать полуфиналов и финалов Лиги Чемпионов. Однако, вместо того чтобы сосредоточиться на разработке эффективной системы и подборе тренерского состава, клуб сделал ставку на приобретение звездных игроков. Такой подход не принес ожидаемых результатов: в Лиге Чемпионов команда часто демонстрирует нестабильность, а также случаются неудачи в национальном чемпионате. Попытки построить игру вокруг одного игрока привели к тому, что остальные элементы команды функционируют неэффективно. Возможно, клубу следует пересмотреть свою стратегию, сосредоточившись на создании сбалансированной команды, где уход одной звезды не будет означать катастрофу. Отпустите уже Мбаппе куда угодно, и создайте команду, в которую игроки будут хотеть перейти сами. Звезды они уходят и приходят, нету вечных игроков
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ещё есть сомнения кого тащил шейх в финале ЧМ?)
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Давай Мбаппе в Ливерпуль
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"Он в центре всего" - вот это, видимо, и не даёт Мбаппе уйти. Уже слишком вокруг него все вертится, и не только футбол.
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согласен, пээсжэ лучший вариант для черепашки
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Санта Барбара 418 серия
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Какой хочуха!
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