Михайлов о Гашеке: «Зачем идиота комментировать? Видно, ему в голову шайбой много попадали, раз он делает такие высказывания»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею с шайбой Доминик Гашек Борис Михайлов КХЛ Политика Хоккей

Борис Михайлов назвал «идиотом» Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, игравший в КХЛ за «Спартак», обратился к российским хоккеистам и функционерам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине».

«Даже не читаю комментарии этого ненормального. Зачем комментировать идиота? Честно говоря, мне не хочется…

Видно, ему в голову много попадали шайбой, раз он делает такие высказывания», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Михайлов.

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4 комментария
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Такова доля хоккейных вратарей, Третьяк, к сожалению, этого тоже не избежал
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Ларин, больше творчества!
как всегда: "идиот", "шайба в голову", "наши деньги получал"
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Да ладно вратари, Валуева всю жизнь в голову били - и ничего, депутат, законы принимает!
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По такой логике и Третьяк идиот.
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