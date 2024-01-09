Михайлов о Гашеке: «Зачем идиота комментировать? Видно, ему в голову шайбой много попадали, раз он делает такие высказывания»
Борис Михайлов назвал «идиотом» Доминика Гашека.
Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, игравший в КХЛ за «Спартак», обратился к российским хоккеистам и функционерам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине».
«Даже не читаю комментарии этого ненормального. Зачем комментировать идиота? Честно говоря, мне не хочется…
Видно, ему в голову много попадали шайбой, раз он делает такие высказывания», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Михайлов.
как всегда: "идиот", "шайба в голову", "наши деньги получал"