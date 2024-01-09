Ротенберг о гражданстве РФ Лайпсика: «Его мечта сбылась. Он связывает будущее с Россией и поможет нашей сборной добиться значимых побед, возможно»
Роман Ротенберг высказался о получении паспорта РФ Бренданом Лайпсиком.
Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
«От всей души поздравляю Брендана Лайпсика с получением российского паспорта! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого, и теперь мечта сбылась.
Лайпсик приехал в Россию более трех лет назад. За время, проведенное в КХЛ, он зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом.
Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее с Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед. Конечно, про это говорить преждевременно, все мысли Брендэна сейчас связаны с клубом, но нужно держать в голове все возможные варианты.
По регламенту до конца нынешнего сезона Лайпсик еще будет считаться легионером, но это и неважно. Главнее то, что мы получили еще одного гражданина России!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.
Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров
Слава ну что ты скажешь ?)
Вот она настоящая сучность типа во власти из одного городка, только получать, а не работать над прибавлением граждан страны.тьфу. да еще и сборную приплел, радуясь, что у наших парней место отбирает...тьфу еже раз...