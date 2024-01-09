Ротенберг о гражданстве РФ Лайпсика: «Его мечта сбылась. Он связывает будущее с Россией и поможет нашей сборной добиться значимых побед, возможно»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Роман Ротенберг высказался о получении паспорта РФ Бренданом Лайпсиком.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«От всей души поздравляю Брендана Лайпсика с получением российского паспорта! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺

Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого, и теперь мечта сбылась.

Лайпсик приехал в Россию более трех лет назад. За время, проведенное в КХЛ, он зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом.

Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее с Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед. Конечно, про это говорить преждевременно, все мысли Брендэна сейчас связаны с клубом, но нужно держать в голове все возможные варианты.

По регламенту до конца нынешнего сезона Лайпсик еще будет считаться легионером, но это и неважно. Главнее то, что мы получили еще одного гражданина России!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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28 комментариев
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с таким мастером в составе за исход суперпупермегагиперсерии с белорусами всё же поспокойнее
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+18
Неужели ветераны питерского хоккея не могу написать Путину, Медведеву, и пр. что негоже почти что коренному ленинградцу считаться легионером, пусть даже и до конца сезона.
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+17
Ответ Bartez1986
с таким мастером в составе за исход суперпупермегагиперсерии с белорусами всё же поспокойнее
Ему 29. Под него ещё одну сборную надо. Только уже из иностранцев с паспорт РФ U29
+16
-2
+14
Из каждого утюга орет про какую то систему, что надо своих игроков удерживать, тащит к себе в СКА все что поблескивает под предлогом развития для сборной и тут же радуется тому, что престарелый иностранец получил гражданство с возможностью играть за сборную. Третьяк орет про лимит, но дают гражданство, что б можно было его обойти🤦🤦🤦. Лицемерные упыри. Нахрен тут нужны в сборной иностранцы? У нас игроков можно не на одну сборную набрать, если только убрать таких персонажей как Третьяк и Ротенберг и дать им нормально играть, а не кидать лозунги про красный запорожец и какую то систему.
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не помешает ли паспорт Лайпсика развитию молодежи? не поспособствует ли побегу молодых за океан? что же скажут ветераны ска?
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позорище, вот и до хоккея добрались
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Надеюсь что никогда не увижу иностранных игроков в сборной, так же как и тебя, когда мы вернемся на международную арену.
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Гражданство раздают словно пряники, караул
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Хороший хоккеист и гражданин! А также будущий прекрасный депутат!
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Так подожди он же вытеснит наших парней как же так?))
Слава ну что ты скажешь ?)
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Главнее то, что мы получили еще одного гражданина России..
Вот она настоящая сучность типа во власти из одного городка, только получать, а не работать над прибавлением граждан страны.тьфу. да еще и сборную приплел, радуясь, что у наших парней место отбирает...тьфу еже раз...
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Ответ Александр Невский
Молодец поздравляем с гражданством РФ , сейчас хейтеры начнут ныть , особенно хейтеры Ярославля .
А должны радоваться, как гражданству Малкома, который свалил из страны и забыл, что его вождь наградил гражданством...
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Ответ Rf
Ну СКА - понятно. Но нам чего, и в сборной некем играть без него? Зачем говорить глупости)))
Ну должны же потом, когда все развалят на кого-то свалить, вот для хоккея этого типа выбрали глупости нести. для страны одного из бывших во главе страны.
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Ответ spawn0
Хороший хоккеист и гражданин! А также будущий прекрасный депутат!
И почетный Петербургец!
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Ответ Radik_2.0
не помешает ли паспорт Лайпсика развитию молодежи? не поспособствует ли побегу молодых за океан? что же скажут ветераны ска?
Ветераны скажут, что прикажут те, кто им косточки бросает с барской руки.
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Ответ gja
Неужели ветераны питерского хоккея не могу написать Путину, Медведеву, и пр. что негоже почти что коренному ленинградцу считаться легионером, пусть даже и до конца сезона.
Ну скоро придёт им весточка и сразу радостно завиляют хвостиком (напишут письмо))
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мечта сбылась🤡🤡🤡
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ну теперь жди повестку.
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Замечательная фамилия- Лайпсик. Так и вижу,как он виляет хвостом, когда подносят корм.
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Странно, вроде на него никаких уголовок в Канаде не заведено
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Путину письмо не правильно прочитали?)))
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Ну СКА - понятно. Но нам чего, и в сборной некем играть без него? Зачем говорить глупости)))
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Поможет . В играх с казахами , белорусами и сборной 25’
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Согласен, под казахов надо усиливаться конечно же.
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Значимых побед с Казахстаном и Белоруссией?)
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Система Красная машина в действии.))
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