«Краснодар»: «Ахметов активировал опцию и расторг контракт с нашим клубом»
«Краснодар» раскрыл обстоятельства перехода Ильзата Ахметова в «Зенит».
«Атакующий полузащитник активировал опцию в контракте и расторг его с нашим клубом.
«Быки» получат финансовую компенсацию», – сообщил «Краснодар».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ахметова 850 тысяч евро.
Хавбек провел за «Краснодар» 61 матч, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А если серьезно, то после резкого прорыва по количеству забитых голов у Матео Кассьера я уже ничему не удивлюсь. В том числе и резкому прогрессу Ахметова.