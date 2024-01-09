«Краснодар»: «Ахметов активировал опцию и расторг контракт с нашим клубом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

«Краснодар» раскрыл обстоятельства перехода Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Атакующий полузащитник активировал опцию в контракте и расторг его с нашим клубом.

«Быки» получат финансовую компенсацию», – сообщил «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ахметова 850 тысяч евро.

Хавбек провел за «Краснодар» 61 матч, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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интересно зачем он им. Лимитчиков вроде и так предостаточно
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За длинным рублём погнался.Можно сказать поставил крест на карьере
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Ответ З А
интересно зачем он им. Лимитчиков вроде и так предостаточно
Была недавно у кого-то тут версия - чтобы пресекать на корню потуги всех костоломов, типа Пиняева, которые пытаются сломать ноги техничным зенитовским игрокам ;))

А если серьезно, то после резкого прорыва по количеству забитых голов у Матео Кассьера я уже ничему не удивлюсь. В том числе и резкому прогрессу Ахметова.
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