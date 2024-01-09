«Краснодар»: «Ахметов активировал опцию и расторг контракт с нашим клубом»

«Краснодар» раскрыл обстоятельства перехода Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Атакующий полузащитник активировал опцию в контракте и расторг его с нашим клубом.

«Быки» получат финансовую компенсацию», – сообщил « ».

Ранее сообщалось, что « » заплатит за 850 тысяч евро.

Хавбек провел за «Краснодар» 61 матч, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам