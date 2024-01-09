Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара»
«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.
26-летний футболист подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.
Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ахметова 850 тысяч евро.
Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистику можно изучить здесь.
«Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым с 36 очками.
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По Дзюбе и Бакаеву тоже очень смешно, одного сгнобили в родном клубе так, что он ушел, второй свободным агентом в Зенит ушел, т.к. Спартак не продлил
У Ахметова летом заканчивался контракт с Краснодаром и он ушел бы из команды бесплатно.
А тут он приносит Краснодару хотя бы какие-то деньги за трансфер с лавки Краснодара на лавку Зенита.