Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара»

«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

26-летний футболист подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ахметова 850 тысяч евро.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистику можно изучить здесь.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым с 36 очками.

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