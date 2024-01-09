Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

26-летний футболист подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ахметова 850 тысяч евро.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне Ильзат провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистику можно изучить здесь.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым с 36 очками.

«Зенит» забрал Ахметова у «Краснодара»! Ого, трансфер между конкурентами за титул

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103 комментария
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Бакаев 2.0
+100
-9
+91
Лавку придется продлять от Крестовского до границы с Финляндией.
+83
-6
+77
Ответ Мансур Абдрахимов
Бакаев 2.0
Нобоа 2.0, Юсупов 2.0, этот список можно продолжать бесконечно
+73
-10
+63
Ответ I Human
Ха-ха, классика. Пусть теперь сидит, лавку полирует.
Можно только поаплодировать его представителя. С лавки ЦСКА на лавку Краснодара, а теперь Зенита. И я уверен, во всех случаях была прибавка в зп.
+32
-1
+31
Команда идёт на первом месте. Команда в тебя поверила и взяла в трудный момент, а ты перебегаешь к прямому конкурента в разгар чемпионата....нехороший человек.
+37
-8
+29
Ответ I Human
Ха-ха, классика. Пусть теперь сидит, лавку полирует.
А какая ему разница, с какой лавки на 10 минут выходить?
+23
0
+23
Зенит берет уроки у Баварии, что делать с конкурентами))
+28
-9
+19
Ха-ха, классика. Пусть теперь сидит, лавку полирует.
+25
-6
+19
Ответ Mihmesh35
Нобоа 2.0, Юсупов 2.0, этот список можно продолжать бесконечно
Нобоа который капитан л и играл в каждом матче? Ну да вам надо приплести фамилий, но из мало и идет откровенное притягивание
+26
-9
+17
Ответ Mihmesh35
Нобоа 2.0, Юсупов 2.0, этот список можно продолжать бесконечно
Коварный зенит порвал кресты нобоа, сколько можно терпеть этот беспредел?!
+14
-3
+11
Ответ SMART789
там 8 человек Меньше чем в Краснодаре Миф про 3 состава
Матч с НН - 11 человек в запасе. С Локо - 12. С Динамо - 10. С Сочи - 10 и 11 «Друзей» на поле в другой форме. А, ну да) это тоже миф.
+12
-3
+9
Непонятно зачем. Видимо просто из-за паспорта и на замену Ерохину и Ко на скамейке 🤷🏻‍♂️
+8
-1
+7
Если что - он проходил ранее уже просмотр в Зените после Рубина и игрок не подошёл. А теперь за него ещё и денег заплатили.
+8
-1
+7
Был недоволен игровым временем, однако будет играть в 2 раза меньше, чем в Краснодаре. Очередная загубленная карьера
+9
-5
+4
Ответ Мансур Абдрахимов
Бакаев 2.0
Рыбусь 2.0
Мирзов 2.0
Глущенков 2.0
Чернов 2.0
Остон Урунов 2.0
+10
-6
+4
Странный трансфер, абсолютно бестолковый бегунок, не подходит под стиль Зенита, в Краснодаре то же не на ведущих ролях, постоянно удаляется, дисциплины 0, фнлный дуболом бей/беги, которых десятки в лиге...
+3
0
+3
Ответ Максим Семин
Не можешь сам стать лучше, ослабляй конкурентов (Джейсон Стетхэм)
Ага, например как Локо покупает у Крыльев пол состава, или то другое? Доугим можно, а Зениту нет?)
+2
0
+2
Ответ Максим Семин
Локо и Крылья не конкуриренты в чемпионской гонке. Это больше похоже на закупку Баварией и других команд Германии.
В чемпионской нет, но конкуренты в таблице)
+2
0
+2
Ответ Zieppi
Можно только поаплодировать его представителя. С лавки ЦСКА на лавку Краснодара, а теперь Зенита. И я уверен, во всех случаях была прибавка в зп.
и комиссионные агентам, и подъёмные)
+3
-1
+2
Ответ Mihmesh35
Нобоа 2.0, Юсупов 2.0, этот список можно продолжать бесконечно
До уровня Нобоа ему очень далеко
+6
-4
+2
Ответ LeSang
Не уверен что Зенит берет эти уроки. Возможно даже дает, так как раздербаниванием команд РПЛ он уже занимается с конца 2009-го. С принципиальными соперниками наподобие Спартака или ЦСКА это конечно получается похуже, у Спартака "лишь" увел Быстрова, Дзюбу, Бакаева, а вот тот же Рубин в свое время раздел по-полной.
чтобы сказать что Зенит увел Быстрова у Спартака надо конечно очень сильно постараться)))))
По Дзюбе и Бакаеву тоже очень смешно, одного сгнобили в родном клубе так, что он ушел, второй свободным агентом в Зенит ушел, т.к. Спартак не продлил
+7
-5
+2
Будет сидеть на скамейке. Многих такая участь настигла
+3
-1
+2
Ответ Nicolas Erfe
Команда идёт на первом месте. Команда в тебя поверила и взяла в трудный момент, а ты перебегаешь к прямому конкурента в разгар чемпионата....нехороший человек.
Смотря с какой стороны посмотреть.

У Ахметова летом заканчивался контракт с Краснодаром и он ушел бы из команды бесплатно.
А тут он приносит Краснодару хотя бы какие-то деньги за трансфер с лавки Краснодара на лавку Зенита.
+3
-1
+2
Ответ Максим Семин
Ахметов игрок основы главного конкруента. Да, Сперцян, Алонсо или Кордоба круче, но кого смогли, того увели.
игрок чего?)))
+2
0
+2
Молодцы Краснодар.
+1
0
+1
Ответ chilingarovyura@icloud.com
Зенит берет уроки у Баварии, что делать с конкурентами))
Не уверен что Зенит берет эти уроки. Возможно даже дает, так как раздербаниванием команд РПЛ он уже занимается с конца 2009-го. С принципиальными соперниками наподобие Спартака или ЦСКА это конечно получается похуже, у Спартака "лишь" увел Быстрова, Дзюбу, Бакаева, а вот тот же Рубин в свое время раздел по-полной.
+13
-12
+1
Ответ Nicolas Erfe
Команда идёт на первом месте. Команда в тебя поверила и взяла в трудный момент, а ты перебегаешь к прямому конкурента в разгар чемпионата....нехороший человек.
Он там на лавке сидел
+1
0
+1
Ответ Максим Семин
Не можешь сам стать лучше, ослабляй конкурентов (Джейсон Стетхэм)
Эта цитата была бы уместна если бы зенит купил Сперцяна .
+4
-3
+1
Ответ Мансур Абдрахимов
Бакаев 2.0
садись,пять! внимательно интервью сегодня прочитал,умница
+1
0
+1
Ответ chilingarovyura@icloud.com
Зенит берет уроки у Баварии, что делать с конкурентами))
И что же делать? Брать лавочника с завышенной личкой? Чтобы Краснодар смог - разгрузив зп, взять хорошего лега!?
+3
-2
+1
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