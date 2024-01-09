Ковальчук об отстранении России: «Подачек нам не надо, нужно быть самостоятельными. За что наказывать молодых? Это ниже плинтуса. Руководителям ИИХФ и МОК это еще аукнется»

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Илья Ковальчук высказался об отстранении России от международных турниров.

– Международная федерация хоккея сказала, что 12-13 февраля будет решать вопрос, допустят ли Россию на чемпионат мира и Олимпиаду‑2026 в Италии. Как вы думаете, смогут ли принять решение в нашу пользу? Или тут все понятно?

– Тяжело сказать. Но подачек нам точно не надо. Я думаю, что нам нужно быть самостоятельными.

Что касается хоккея, то у нас есть великолепная школа. Надо искать резервы внутри страны, играть друг против друга, устраивать соревнования, которые станут повышать уровень молодых ребят.

И пусть все эти решения будут на совести ИИХФ. При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое‑то отношение к вопросу: это флагман страны, за нее все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже несовершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса.

Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят ИИХФ и Международным олимпийским комитетом (МОК), эта история еще аукнется, – сказал форвард «Спартака» Ковальчук.

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25 комментариев
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А старых за что наказывать?
А средних за что?
А людей, что гибнут ТАМ за что?
А ценники в магазинах, уронившие уровень жизни и покупательской способности на данные 99 года за что?
+23
-5
+18
действительно, за что молодых наказывает престарелое руководство страны
+15
0
+15
К сожалению, самостоятельный спорт - это оксюморон: как метро Омска из одной самостоятельной станции.
+18
-3
+15
Ага,отстранять 20 и 18 летних от международных турниров нельзя,а брать в армию -можно.Совсем у баблочука с логикой беда.
+15
-2
+13
Ещё и угрожает 🤡..
Был лучшего мнения о нем
+15
-3
+12
Эхехе... Я бы посмотрел на тебя, если бы тебе было 20 лет. Так ты рассуждал бы или иначе
+10
0
+10
За что наказывать молодых лучше у геостратега спросить надо.
А пока таким шапкозакидательством занимаются все поголовно в хоккее, так и будут с Белорусами в Туле играть.
+11
-2
+9
Ответ Николай Козлов
К сожалению, самостоятельный спорт - это оксюморон: как метро Омска из одной самостоятельной станции.
Омсксюморон
+10
-1
+9
И что тут думать: решение будет не допускать! Ковальчуку следует заняться контрактом и прекратить мутить воду в Спартаке. После его прихода в команду, Спартак зажался и начал опускаться((
+2
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+2
Также смелые играя за пределами НХЛ)
+2
0
+2
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
кругом враги
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У одного аукнется, у второго жизнь всё расставит по своим местам...
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Чот начинает сразу за упокой
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Дыаааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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сказала после того как выиграл олимпиаду
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Илья красавец, правду матку прямо в глаз залепил.
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Ответ стрёмный сайт
Эхехе... Я бы посмотрел на тебя, если бы тебе было 20 лет. Так ты рассуждал бы или иначе
А он и рассуждал иначе - он же был в НХЛ! На самостоятельность отечественного хоккея он ... с высокой башни.
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Теплое место готовит
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