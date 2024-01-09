Ковальчук об отстранении России: «Подачек нам не надо, нужно быть самостоятельными. За что наказывать молодых? Это ниже плинтуса. Руководителям ИИХФ и МОК это еще аукнется»
Илья Ковальчук высказался об отстранении России от международных турниров.
– Международная федерация хоккея сказала, что 12-13 февраля будет решать вопрос, допустят ли Россию на чемпионат мира и Олимпиаду‑2026 в Италии. Как вы думаете, смогут ли принять решение в нашу пользу? Или тут все понятно?
– Тяжело сказать. Но подачек нам точно не надо. Я думаю, что нам нужно быть самостоятельными.
Что касается хоккея, то у нас есть великолепная школа. Надо искать резервы внутри страны, играть друг против друга, устраивать соревнования, которые станут повышать уровень молодых ребят.
И пусть все эти решения будут на совести ИИХФ. При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое‑то отношение к вопросу: это флагман страны, за нее все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже несовершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса.
Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят ИИХФ и Международным олимпийским комитетом (МОК), эта история еще аукнется, – сказал форвард «Спартака» Ковальчук.
А средних за что?
А людей, что гибнут ТАМ за что?
А ценники в магазинах, уронившие уровень жизни и покупательской способности на данные 99 года за что?
Был лучшего мнения о нем
А пока таким шапкозакидательством занимаются все поголовно в хоккее, так и будут с Белорусами в Туле играть.