Ковальчук об отстранении России: «Подачек нам не надо, нужно быть самостоятельными. За что наказывать молодых? Это ниже плинтуса. Руководителям ИИХФ и МОК это еще аукнется»

Илья Ковальчук высказался об отстранении России от международных турниров.

– Международная федерация хоккея сказала, что 12-13 февраля будет решать вопрос, допустят ли Россию на чемпионат мира и ‑2026 в Италии. Как вы думаете, смогут ли принять решение в нашу пользу? Или тут все понятно?

– Тяжело сказать. Но подачек нам точно не надо. Я думаю, что нам нужно быть самостоятельными.

Что касается хоккея, то у нас есть великолепная школа. Надо искать резервы внутри страны, играть друг против друга, устраивать соревнования, которые станут повышать уровень молодых ребят.

И пусть все эти решения будут на совести ИИХФ. При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое‑то отношение к вопросу: это флагман страны, за нее все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже несовершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса.

Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят и Международным олимпийским комитетом ( ), эта история еще аукнется, – сказал форвард « » .