«МЮ» и «Боруссия» почти согласовали аренду Санчо, остались мелкие детали. Вингер вернется в Дортмунд на полгода
«Боруссия» близка к тому, чтобы арендовать Джейдона Санчо.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, дортмундцы уже почти согласовали сделку с «Манчестер Юнайтед». Осталось прояснить мелкие детали, и процесс может быть завершен уже сегодня.
Санчо вернется в «Боруссию» на период до конца текущего сезона. Он выступал за немецкую команду до 2021 года.
Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
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Надеемся что к моменту возвращения Джейдона упоротого лысого в МЮ уже не будет
Санчо получал свои шансы, когда сам был доступен в прошлом сезоне, но бразилец хоть не пропадает на 3 месяца по "личным причинам" в отличии от него. Санчо ещё и филонил на тренировках, что и взбеило Тен Хага, но никто не мешал Джейдону взяться за дело и доказывать. Тот же Магуайр не обиделся, когда у него отобрали повязку, а молча работал на тренировках и в итоге получил шанс. Причем Тен Хаг по-сути ничего плохого про Джейдона не сказал. Его лишь спросили почему он не поставил англичанина в заявку и ответ был честным "плохо тренировался". Про Рэшфорда, который из-за опоздания не попал в заявку в прошлом сезоне он тоже прямо все сказал, но Маркус не обиделся, а продолжил играть в отличии от некоторых. А Санчо ещё и в Дортмунде не отличался профессионализмом. Просто в Бундеслиге с таким подходом ещё как-то можно играть, но в АПЛ уже нет и Тен Хаг это понимает. Публичная критика была последней попыткой достучаться до Санчо
Чувак обижен на весь мир за то что его не взяли на мундиаль, ему это уже не уперлось, в данный момент футбол ему не интересен
Зарплата капает, пабы Манчестера и плейстейшн всегда под рукой.
Ну если только в Дортмунде пабы лучше...
Видимо его уровень - это более слабый чемп Германии.
АПЛ он возможно не тянет.