«МЮ» и «Боруссия» почти согласовали аренду Санчо, остались мелкие детали. Вингер вернется в Дортмунд на полгода

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Боруссия» близка к тому, чтобы арендовать Джейдона Санчо.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, дортмундцы уже почти согласовали сделку с «Манчестер Юнайтед». Осталось прояснить мелкие детали, и процесс может быть завершен уже сегодня.

Санчо вернется в «Боруссию» на период до конца текущего сезона. Он выступал за немецкую команду до 2021 года.

Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
До прихода Тен Хага Санчо же так разрывал и был главное атакующей звзедой МЮ, да ? Это не он ведь большую часть матчей был самым инертным на поле, филонил на тренировках (посмотрите видео с отжиманиями Санчо) да ? В прошлом сезоне Санчо вообще свалил на 3 месяца решать свои какие-то ментальные проблемы, а Тен Хаг его ждал и после давал много шансов
тебя не смущает, что до прихода Хаага там больше половины сезона тренировал инфоцыган Рангник?
+11
-6
+5
Удачи в ЛЧ.
Надеемся что к моменту возвращения Джейдона упоротого лысого в МЮ уже не будет
+10
-6
+4
Блудный сын возвращается, если это будет Санчо образца первого его прибывания в Дортмунде, тогда я буду очень рад
+4
0
+4
Осталось Холланда вернуть.
+3
0
+3
хочется хорошего выступления Санчо, чтобы потом тупо на реакцию лысого посмотреть
+5
-2
+3
Давайте, подписывайте уже!
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Так он и при Сульшере не блистал. Тен Хаг с ним больше всех возился, но и это не помогает. Понятно, что все сторонники Санчо это скорее хейтеры Тен Хага, а по совместительству фанаты Роналду, которые игры МЮ не смотрят вовсе. Потому что я не знаю, как можно поддерживать игрока, который из-за личных обид наплевал на клуб, который в него верил
может потому что эти люди видят, что в основе у Хаага играет Антони который в 2023 году забил столько же сколько вратарь Лацио?
+3
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Либо вновь выйдет на прежний уровень в Германии, либо уже ничего не поможет.
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Будет сверкать уволят Тен хага и вернут его назад ♾️
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Ответ Дедушкин самогон
Гению в МЮ надеятся что Санчо заиграет и они его смогут летом продать лямов за 50, но есть подозрение что у Санчо нет в планах напрягаться и в Дортмунде )
если нет планов напрягаться то зачем по-вашему он напрягся с переходом?
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Ответ Дима
может потому что эти люди видят, что в основе у Хаага играет Антони который в 2023 году забил столько же сколько вратарь Лацио?
А кому там играть, если он единственный профильный правый вингер ?)
Санчо получал свои шансы, когда сам был доступен в прошлом сезоне, но бразилец хоть не пропадает на 3 месяца по "личным причинам" в отличии от него. Санчо ещё и филонил на тренировках, что и взбеило Тен Хага, но никто не мешал Джейдону взяться за дело и доказывать. Тот же Магуайр не обиделся, когда у него отобрали повязку, а молча работал на тренировках и в итоге получил шанс. Причем Тен Хаг по-сути ничего плохого про Джейдона не сказал. Его лишь спросили почему он не поставил англичанина в заявку и ответ был честным "плохо тренировался". Про Рэшфорда, который из-за опоздания не попал в заявку в прошлом сезоне он тоже прямо все сказал, но Маркус не обиделся, а продолжил играть в отличии от некоторых. А Санчо ещё и в Дортмунде не отличался профессионализмом. Просто в Бундеслиге с таким подходом ещё как-то можно играть, но в АПЛ уже нет и Тен Хаг это понимает. Публичная критика была последней попыткой достучаться до Санчо
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Вот так МЮ прямо у нас на глазах рушит карьеру ещё одного топового игрока. Через полгода хорошей игры в Дортмунде опять вернут и будут на лавке гноить.
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Ответ Дедушкин самогон
А кто сказал что он напрягся ?) Его вынуждают )
не выдумыаай. Он хочет поехать на Евро летом и ему нужно играть. Никто его не вынуждает.
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Ответ Дима
не выдумыаай. Он хочет поехать на Евро летом и ему нужно играть. Никто его не вынуждает.
Зачем ему это евро ?)
Чувак обижен на весь мир за то что его не взяли на мундиаль, ему это уже не уперлось, в данный момент футбол ему не интересен
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Ответ Дедушкин самогон
А кто сказал что он напрягся ?) Его вынуждают )
Так мог отказаться.
Зарплата капает, пабы Манчестера и плейстейшн всегда под рукой.
Ну если только в Дортмунде пабы лучше...
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Ответ Дима
может потому что эти люди видят, что в основе у Хаага играет Антони который в 2023 году забил столько же сколько вратарь Лацио?
Не думаю что это основная причина.
Видимо его уровень - это более слабый чемп Германии.
АПЛ он возможно не тянет.
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