«МЮ» и «Боруссия» почти согласовали аренду Санчо, остались мелкие детали. Вингер вернется в Дортмунд на полгода

«Боруссия» близка к тому, чтобы арендовать Джейдона Санчо.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, дортмундцы уже почти согласовали сделку с « ». Осталось прояснить мелкие детали, и процесс может быть завершен уже сегодня.

вернется в «Боруссию» на период до конца текущего сезона. Он выступал за немецкую команду до 2021 года.

Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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