ISU опубликовал фото Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы. Победительницей Евро-2023 является Губанова

ISU опубликовал фото Луны Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы.

Бельгийка на Евро-2023 уступила представительнице Грузии Анастасии Губановой.

«Действующие чемпионы Европы снова выходят на охоту за медалями на чемпионате Европы в Каунасе, Литва», – говорится в описании к публикации.

Помимо Хендрикс, были опубликованы фото Адама Сяо Хим Фа, Сары Конти и Никколо Мачии, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые действительно являются действующими победителями турнира.