ISU опубликовал фото Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы. Победительницей Евро-2023 является Губанова
ISU опубликовал фото Луны Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы.
Бельгийка на Евро-2023 уступила представительнице Грузии Анастасии Губановой.
«Действующие чемпионы Европы снова выходят на охоту за медалями на чемпионате Европы в Каунасе, Литва», – говорится в описании к публикации.
Помимо Хендрикс, были опубликованы фото Адама Сяо Хим Фа, Сары Конти и Никколо Мачии, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые действительно являются действующими победителями турнира.
Вот уроды. Кто-то еще верит в наше возвращение?
Вот и всё.