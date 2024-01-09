ISU опубликовал фото Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы. Победительницей Евро-2023 является Губанова

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

ISU опубликовал фото Луны Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы.

Бельгийка на Евро-2023 уступила представительнице Грузии Анастасии Губановой. 

«Действующие чемпионы Европы снова выходят на охоту за медалями на чемпионате Европы в Каунасе, Литва», – говорится в описании к публикации. 

Помимо Хендрикс, были опубликованы фото Адама Сяо Хим Фа, Сары Конти и Никколо Мачии, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые действительно являются действующими победителями турнира. 

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Желаю Хендрикс и в этот раз жидко облажаться
+42
-10
+32
ISU не надоело? Они уже почти год полностью игнорируют Губанову.
+25
-4
+21
Ждём ответ Федерации Грузии
+18
0
+18
У ИСУ не оказалось фотографии Губановой, как когда-то Щербаковой.
+18
-1
+17
После такого Луна опять проиграет.
+14
-3
+11
Сил Насте, но на пьедестал ее не пустят(
+11
-2
+9
Ответ Katerina Sunny
У ИСУ не оказалось фотографии Губановой, как когда-то Щербаковой.
зато фотографии других спортсменок у них всегда под рукой и на все случаи жизни)
+8
0
+8
Че там в комментах народ пишет? За Настю заступаются нет?
+9
-1
+8
Это чтобы российские спортсмены понимали какое отношение их ждет даже после перехода под другие флаги
+11
-4
+7
неужели после этого кто не понимает, почему не нужно ехать никуда с нейтральным флагом?
+6
-1
+5
Совсем ошалели уже.
+6
-2
+4
Ответ Andreir888
За Настю!!!✊
Ну с такими сигналами Луну вытащат даже с падением. Насте для победы надо выдать прокат жизни, во что тоже верится с трудом.
+4
0
+4
Ответ Wintersun
Че там в комментах народ пишет? За Настю заступаются нет?
Да, заступаются. Но в основном русские. Я написала ))
+3
0
+3
Ну это как бы намек ))) Луна ну тебе уже на блюдечке все дают, ну уже скоро даже мы начнем за тебя побаливать ))))
+4
-1
+3
Федерация Грузии, надеюсь, не промолчит.
Вот уроды. Кто-то еще верит в наше возвращение?
+3
-1
+2
Не было никакой Губановой, а если и была, то самоликвидировалась (с) А если серьезно, то получается, что переходы ведут к унижению с двух сторон: и здесь не наша, и там не своя... Только вот Настя раньше перейти успела, но нет...
+3
-1
+2
Ответ Кристина Медер
Это чтобы российские спортсмены понимали какое отношение их ждет даже после перехода под другие флаги
Если перейдут под флаг США или например Германии, думаете будет так же? )))
+2
0
+2
Ну, всё: ясно-понятно кого ISU будет тащить на золото! Желаю им опять пролететь фанеркой над Каунасом!
+2
0
+2
ISU поступают просто по свински, сначала ей занижали оценки, в то время как других грибовали, теперь вон вместо неё Хендрикс выставляют чемпионкой Европы прошлого года,а дальше что? Уже даже страшно представить
+4
-2
+2
Мечты сбываются ОАО ИСУ
+2
0
+2
Губанова Русская!
Вот и всё.
+2
-1
+1
Ответ Raduga
Желаю Хендрикс и в этот раз жидко облажаться
Хендрикс как раз в этом году была умнее, сдается мне. Спецом подводилась к главным стартам.
+1
0
+1
Ответ Raduga
Боюсь, что да. Она же говорила, что главная цель в этом сезоне ЧЕ.
а я не боюсь. Луна интереснее Насти, при всем уважении к последней.
+2
-1
+1
Ответ Рав. Зильберман
Ну даже если поноют, чего изменится ? Только угарнут все
По-вашему, надо все сглатывать? Я бы потребовала объяснений как минимум.
+1
0
+1
Ответ Леди Брэкнелл
По-вашему, надо все сглатывать? Я бы потребовала объяснений как минимум.
Они сами выбрали свой путь, и федерация, и губанова, фото какой нибудь губаношвили 10 раз бы выложили, а так, только сглатывать
0
0
0
Ответ tanya_1111
Ну с такими сигналами Луну вытащат даже с падением. Насте для победы надо выдать прокат жизни, во что тоже верится с трудом.
Ну, так Луна объективно получше губанчика будет. А то, что она ползала на этапах, так, наверное, подводилась к ЧЕ и ЧМ
0
0
0
Ответ tanya_1111
Если перейдут под флаг США или например Германии, думаете будет так же? )))
Их туда никто не отпустит , думаю
0
0
0
Ответ Anna Morgan
Хендрикс как раз в этом году была умнее, сдается мне. Спецом подводилась к главным стартам.
Боюсь, что да. Она же говорила, что главная цель в этом сезоне ЧЕ.
0
0
0
Ответ Рав. Зильберман
Они сами выбрали свой путь, и федерация, и губанова, фото какой нибудь губаношвили 10 раз бы выложили, а так, только сглатывать
Надеюсь они думают не так, как вы.
0
0
0
Даже не скрывают
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий