«Тоттенхэм» арендовал Вернера у «Лейпцига» до конца сезона с опцией выкупа

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Тимо Вернер вернулся в чемпионат Англии.

«Лейпциг» отдал нападающего «Тоттенхэму» в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа немца.

Форвард будет выступать за новую команду под 16-м номером.

В текущем сезоне Вернер забил 2 гола за 8 матчей в Бундеслиге. Подробно со статистикой футболиста, представлявшего «Челси» с 2020 по 2022 год, можно ознакомиться здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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24 комментария
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Ответ Lyuda Kurekina
Оформит покер в ворота Челси
Из промахов? Или офсайдов?
+43
-3
+40
У Постекоглу может заиграть. Даже Ришарлисон стал попадать по воротам)
+28
0
+28
Ответ Акира_1
Из промахов? Или офсайдов?
Из xG
Забивать необязательно)
+18
0
+18
Ожидается геноцид голубей в Лондоне
+16
0
+16
Ответ Столичный Чел
А что Лейпцигу, который борется за место в ЛЧ, нап совсем не нужен?
нап нужен, Вернер - не нужен
+7
0
+7
Оформит покер в ворота Челси
+13
-7
+6
Возможно, лучшее место для продолжения карьеры Тимо. В системе ультрапрессинга в верхней трети поля, которую ставит Эндж, Вернер может быть очень полезен. Ведь в тухелевском Челси был не плох, даже несмотря на катастрофическую реализацию. Хочется пожелать удачи и перезапуска для Тимо
+6
-1
+5
Ответ alexis2020
Ришарлисон хоть за сборную нормально играет
https://www.sports.ru/football/person/richarlison/stat/?s=666717&t=724
проверяем 4 матча в отборе более 239 минут на поле ни одного результативного действия. Да шикарно нападающий выступает за сборную Бразилии. Да и не напомнишь на каком они месте в отборе?
А может Бразилия не опозорилась на прошедшем ЧМ? А нет очередной позор.
+5
0
+5
Молодцы, как и Арсенал позвали футболиста, который может рассказать новым партнёрам что такое выигрывать ЛЧ.
+4
0
+4
успехов ему, главное чтобы менталочка не подвела
+1
0
+1
Ответ Тухель
https://www.sports.ru/football/person/richarlison/stat/?s=666717&t=724 проверяем 4 матча в отборе более 239 минут на поле ни одного результативного действия. Да шикарно нападающий выступает за сборную Бразилии. Да и не напомнишь на каком они месте в отборе? А может Бразилия не опозорилась на прошедшем ЧМ? А нет очередной позор.
Так погоди, а как же знаменитый петушиный танец с Тите после гола в ворота великой и могучей команды Сербии? Кому нужны результативные действия, когда можно насладится этим?
Правда когда я это увидел, то почему-то испытал рвотные позывы)
+1
0
+1
как зажжет парень
+1
0
+1
Легенда возвращается в Лондон!
+1
0
+1
Минус с минусом всегда даёт плюс!!!
0
0
0
xG превысит все возможные пределы, голов ноль, как обычно
+1
-1
0
Ответ Акира_1
Из промахов? Или офсайдов?
ты прав, от днк челси так просто не избавиться
+2
-2
0
А что Лейпцигу, который борется за место в ЛЧ, нап совсем не нужен?
0
0
0
Звезды сошлись)Левые офсайды от английских профессиональных судей, а еще и он приехал)Какой там рекорд по офсайдам за сезон?
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Ответ Столичный Чел
А что Лейпцигу, который борется за место в ЛЧ, нап совсем не нужен?
Так Вернер и не играл толком в этом сезоне. Сейчас Опенда основной
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