«Тоттенхэм» арендовал Вернера у «Лейпцига» до конца сезона с опцией выкупа

Тимо Вернер вернулся в чемпионат Англии.

« » отдал нападающего « » в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа немца.

Форвард будет выступать за новую команду под 16-м номером.

В текущем сезоне забил 2 гола за 8 матчей в Бундеслиге. Подробно со статистикой футболиста, представлявшего «Челси» с 2020 по 2022 год, можно ознакомиться здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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