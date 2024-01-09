«Тоттенхэм» арендовал Вернера у «Лейпцига» до конца сезона с опцией выкупа
Тимо Вернер вернулся в чемпионат Англии.
«Лейпциг» отдал нападающего «Тоттенхэму» в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа немца.
Форвард будет выступать за новую команду под 16-м номером.
В текущем сезоне Вернер забил 2 гола за 8 матчей в Бундеслиге. Подробно со статистикой футболиста, представлявшего «Челси» с 2020 по 2022 год, можно ознакомиться здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
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Забивать необязательно)
проверяем 4 матча в отборе более 239 минут на поле ни одного результативного действия. Да шикарно нападающий выступает за сборную Бразилии. Да и не напомнишь на каком они месте в отборе?
А может Бразилия не опозорилась на прошедшем ЧМ? А нет очередной позор.
Правда когда я это увидел, то почему-то испытал рвотные позывы)