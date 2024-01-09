«Металлург» обыграл «Локомотив» и набрал очки в шестом матче подряд

«Металлург» набрал очки в шестом матче подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (5:3) в матче Фонбет чемпионата .

Уральский клуб выиграл пять из шести прошедших матчей, но набрал очки в каждом из шести матчей, поскольку уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ) в овертайме.

« » находится на первой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 70 баллов в 50 играх.