«Металлург» обыграл «Локомотив» и набрал очки в шестом матче подряд
«Металлург» набрал очки в шестом матче подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Локомотив» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уральский клуб выиграл пять из шести прошедших матчей, но набрал очки в каждом из шести матчей, поскольку уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ) в овертайме.
«Металлург» находится на первой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 70 баллов в 50 играх.
P.S. Шалунов видимо посчитал, что отстрелялся в Челябинске и снова принялся обстреливать животы вратарей. В совокупности с тем, как он лениво катается и борется, вызывает некоторый эффект раздражения. Пусть он и лидер по набранным очкам..
2-3 бомбардиры - Лихачёв и Каюмов - 71-й и 72-й.
4-й бомбардир - Берёзкин - 85-й.
Все остальные за пределами сотни.
Поэтому когда встаёт необходимость много забивать для победы (она встаёт редко, но всё же), Никитин и Ко в растерянности, типа ну мы 1-2-3 шайбы забивали и этого для победы почти всегда хватало, а тут надо минимум 4-5.
Вспомните импотенцию атаки Локо в 7-м матче с ЦСКА в прошлогоднем плей-офф.