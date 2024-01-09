«Металлург» обыграл «Локомотив» и набрал очки в шестом матче подряд

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» набрал очки в шестом матче подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Локомотив» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уральский клуб выиграл пять из шести прошедших матчей, но набрал очки в каждом из шести матчей, поскольку уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ) в овертайме.

«Металлург» находится на первой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 70 баллов в 50 играх.

9 комментариев
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Не, ну Металлург сегодня конечно да)))) Че с командой? Не хочется думать, что Локомотив мертвый вышел. Гребенкин и Гераськин - монстры)))) С победной Магнитка!!!!
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Прав был Разин. Гераськина надо было не так использовать, как это делал Кравец. Пока Жафяров не выглядит равнозначной заменой.
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Ответ Stepan Moris
Не, ну Металлург сегодня конечно да)))) Че с командой? Не хочется думать, что Локомотив мертвый вышел. Гребенкин и Гераськин - монстры)))) С победной Магнитка!!!!
согласен , с победой всех магнитогорцы ! игра - супер ! химия в звене Гребенкина-Гераськина - топчик !!!! вперёёёд Магнитка !
+8
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+8
Магнитка хороша. Сняли скальп с СКА и Локо.
+6
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+6
Металлург с победой, были лучше, свежее и заряженнее. У Локомотива сегодня очевидно проходной двор на пятаке. Спасибо за гол на последней минуте, это порадовало, хотя в целом показалось, что после 5й у игроков глаза потухли.
P.S. Шалунов видимо посчитал, что отстрелялся в Челябинске и снова принялся обстреливать животы вратарей. В совокупности с тем, как он лениво катается и борется, вызывает некоторый эффект раздражения. Пусть он и лидер по набранным очкам..
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ещё бы в защите побойчее быть, почаще силовые применять а не только клюшкой пытаться шайбу выковыривать и ждать когда противник ошибется
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Магнитку с победой! А Локомотиву в Магнитогорске всегда сложно играть. Если не ошибаюсь, то с 2013 не побеждали в Магнитогорске
+3
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Ответ vdksjs
Металлург с победой, были лучше, свежее и заряженнее. У Локомотива сегодня очевидно проходной двор на пятаке. Спасибо за гол на последней минуте, это порадовало, хотя в целом показалось, что после 5й у игроков глаза потухли. P.S. Шалунов видимо посчитал, что отстрелялся в Челябинске и снова принялся обстреливать животы вратарей. В совокупности с тем, как он лениво катается и борется, вызывает некоторый эффект раздражения. Пусть он и лидер по набранным очкам..
У Локо атака слабая - лучший их бомбардир сезона Шалунов еле-еле входит в топ-40 лучших бомбардиров нынешней регулярки (39-й).
2-3 бомбардиры - Лихачёв и Каюмов - 71-й и 72-й.
4-й бомбардир - Берёзкин - 85-й.
Все остальные за пределами сотни.

Поэтому когда встаёт необходимость много забивать для победы (она встаёт редко, но всё же), Никитин и Ко в растерянности, типа ну мы 1-2-3 шайбы забивали и этого для победы почти всегда хватало, а тут надо минимум 4-5.

Вспомните импотенцию атаки Локо в 7-м матче с ЦСКА в прошлогоднем плей-офф.
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Ответ Мандалай
У Локо атака слабая - лучший их бомбардир сезона Шалунов еле-еле входит в топ-40 лучших бомбардиров нынешней регулярки (39-й). 2-3 бомбардиры - Лихачёв и Каюмов - 71-й и 72-й. 4-й бомбардир - Берёзкин - 85-й. Все остальные за пределами сотни. Поэтому когда встаёт необходимость много забивать для победы (она встаёт редко, но всё же), Никитин и Ко в растерянности, типа ну мы 1-2-3 шайбы забивали и этого для победы почти всегда хватало, а тут надо минимум 4-5. Вспомните импотенцию атаки Локо в 7-м матче с ЦСКА в прошлогоднем плей-офф.
Да, согласен, мастерства не хватает
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