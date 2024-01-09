Тарасова о посте ISU с Хендрикс вместо Губановой: «Это просто неуважение к русскому народу!»

Татьяна Тарасова высказалась о публикации ISU в соцсетях.

Международный союз конькобежцев опубликовал фото бельгийки Луны Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы. Победительницей Евро-2023 является Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.

« в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом ее не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу!

ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права», – считает Тарасова.

ISU опубликовал фото Хендрикс вместо Губановой в подборке с действующими чемпионами Европы. Позднее пост изменили