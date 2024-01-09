Тарасова о посте ISU с Хендрикс вместо Губановой: «Это просто неуважение к русскому народу!»

Теги Татьяна Тарасова ISU женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Р-Спорт Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о публикации ISU в соцсетях.

Международный союз конькобежцев опубликовал фото бельгийки Луны Хендрикс в подборке с действующими чемпионами Европы. Победительницей Евро-2023 является Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. 

«Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом ее не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу!

ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права», – считает Тарасова.

ISU опубликовал фото Хендрикс вместо Губановой в подборке с действующими чемпионами Европы. Позднее пост изменили

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19 комментариев
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Это неуважение к грузинскому народу. Это грузинская Федерация должна шумиху поднимать, а не Тарасова
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То, что у Насти есть гражданство РФ, она русская и живет тут здесь не должно играть роли, на международной арене она представляет Грузию, конечно то, что изначально в пост вставили не ее - полное неуважение, но с этим должна разбираться грузинская федра
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А мы думали, к Губановой и к Грузии.
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А причем тут русский народ?
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О, понеслось ))
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Озвученный подход - неуважение к грузинской федерации, Настя представляет именно ее.
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При чем здесь неуважение к русскому народу, если Губанова выступает за Грузию?
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К грузинскому, я бы уточнил.
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Ответ Viks
Какое там неуважение? - Клерк, ведущий сайт, не очень рубит в фигурке, ну, ошибся, бывает, исправился, что делать из мухи слона?
Хорошая отмазка да?
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Обзвону - быть!
Главное, у Родниной спросить😉
+3
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ISU уже исправился, Татьяна Анатольевна!
+3
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Ответ Viks
Какое там неуважение? - Клерк, ведущий сайт, не очень рубит в фигурке, ну, ошибся, бывает, исправился, что делать из мухи слона?
он прям стабильно ошибается. То Щербакова, то Губанова
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а мы здесь при чем? Настя грузинская спортсменка и возмущаться должны грузины.
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Если Губанова русская, то её надо отстранить, как и остальных русских.
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