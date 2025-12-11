Экс-арбитр Диаш предложил дисквалифицировать игроков за симуляции на один матч: «Тогда они будут делать это реже»
Бывший судья Артур Соареш Диаш предложил дисквалифицировать симулирующих игроков.
Португалец ответил на вопрос об игроках, которых было сложнее всего судить во время матчей международных турниров.
«Стерлинг был одним из тех игроков, которых было сложнее всего судить – из-за его скорости. А Неймара – из-за того, что мяч всегда прилипал к его ногам, а также из-за того, что он много симулировал.
Игроков, которые симулируют и чья симуляция была доказана, нужно дисквалифицировать на один матч. Они, безусловно, примут это во внимание и впоследствии будут симулировать реже», – сказал Диаш.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sic Noticias
