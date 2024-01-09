«Куньлунь» победил «Салават Юлаев», прервав серию поражений из 8 матчей. Джарасик отразил 35 из 36 бросков

«Куньлунь» завершил серию поражений в матче против «Салавата Юлаева».

Команда тренера Виктора Игнатьева победила со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер китайского клуба Мэтт Джарасик отразил 35 из 36 бросков соперника.

« », таким образом, прервал серию из восьми поражений подряд.

«Куньлунь» находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея на счету 38 баллов в 50 матчах.

«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх.