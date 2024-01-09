«Куньлунь» победил «Салават Юлаев», прервав серию поражений из 8 матчей. Джарасик отразил 35 из 36 бросков
«Куньлунь» завершил серию поражений в матче против «Салавата Юлаева».
Команда тренера Виктора Игнатьева победила со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер китайского клуба Мэтт Джарасик отразил 35 из 36 бросков соперника.
«Куньлунь», таким образом, прервал серию из восьми поражений подряд.
«Куньлунь» находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея на счету 38 баллов в 50 матчах.
«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх.
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