«Куньлунь» победил «Салават Юлаев», прервав серию поражений из 8 матчей. Джарасик отразил 35 из 36 бросков

Теги Салават Юлаев КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Мэтт Джарасик Хоккей

«Куньлунь» завершил серию поражений в матче против «Салавата Юлаева».

Команда тренера Виктора Игнатьева победила со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер китайского клуба Мэтт Джарасик отразил 35 из 36 бросков соперника.

«Куньлунь», таким образом, прервал серию из восьми поражений подряд.

«Куньлунь» находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея на счету 38 баллов в 50 матчах.

«Салават Юлаев» располагается на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх.

23 комментария
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Кольцов ур*д моральный, 7 раз в большинстве играли! Один раз более менее встали и то без бросков опасных, 1 год Дроздов чудом забил... Это не игра а позорище, так играть нельзя.
Ежов ужасно себя показал Панин за шайбой идёт с соперником на хвосте а этот лезит и выбрасывает , ещё очень много ошибок совершил, при всём уважении к Ежову за прошлую регулярку, в Торос, не больше...
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второй год подряд страдаем из-за отсутствия большинства. 7 попыток сегодня было, выхлоп нулевой. реализуй хотя бы 2 из 7, да хотя бы одну попытку, игра бы сложилась иначе и мы бы не закончили матч с нулём очков. как так можно работать я без понятия
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Только слепой не замечает, что большинство никак. Второй сезон. Может стоило уже что то поменять?
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Был матче ЦСКА - Кунь Лунь. там 4 им забили конечно. Но ловуха "китайцев" три выхода 1в1 потащил. Красава.
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Робингудство какое-то…🤦🏻‍♂️
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Ответ Александр Матийцев
ни хочешь читать, ну и не лезь сюда, дружище побереги нервы, не стучи пальцами по телефону.
что читать и что кому отвечать, я сам решу и я самодостаточен, чтобы не пялится в экран смартфона, а могу расслабившись в кресле писать с ноута ) но рад, что свой коммент признали вы чушью )
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Ответ strash
может СЮ стоит ещё пару раз проиграть ?) прикольно тут читать чуш-ню некоторых псевдоболел )))
ни хочешь читать, ну и не лезь сюда, дружище побереги нервы, не стучи пальцами по телефону.
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Ответ Александр Матийцев
а не кто не задумывался, фон бет рулит, ну ля, ну ни как, не должны были проигрывать. всё броски ну овно для воротчика куньки.
а может вам стоит задуматься, что ни одна команда в КХЛ не отличается особой стабильностью??? )))
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Ответ Дмитрий Галкин
Ежов красавец сегодня! Моментов у Куня было много ! И похоже ребята выдыхаются , пик формы проходит ! Главное, чтоб к плей-офф были в порядке!
Ежов молодец молодцом, но иногда глупые выходы совершает которые время от времени приводят к году(, то ли шекочит ему то ли что
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Ответ Александр Буркин
Кольцов ур*д моральный, 7 раз в большинстве играли! Один раз более менее встали и то без бросков опасных, 1 год Дроздов чудом забил... Это не игра а позорище, так играть нельзя. Ежов ужасно себя показал Панин за шайбой идёт с соперником на хвосте а этот лезит и выбрасывает , ещё очень много ошибок совершил, при всём уважении к Ежову за прошлую регулярку, в Торос, не больше...
Сочувствую вам )) столько игр ждать, за 4 года выложить 3 коммента тут ))) а тут праздник вам, СЮ проиграл и можно всякие оскорбления писать ))) вообще поступок "100% мужской" )))
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Ответ Руслан Биктимиров
сливают чтоб АК барса не выйти
за 20 игр до конца регулярки??? такое даже математик не рассчитает )
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Ответ Руслан Биктимиров
сливают чтоб АК барса не выйти
Ну возможно, но тогда бы Вязового ставили и молодёж, а смысл , новый вид в 2 раунде плей-офф же
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Ответ Александр Буркин
Кольцов ур*д моральный, 7 раз в большинстве играли! Один раз более менее встали и то без бросков опасных, 1 год Дроздов чудом забил... Это не игра а позорище, так играть нельзя. Ежов ужасно себя показал Панин за шайбой идёт с соперником на хвосте а этот лезит и выбрасывает , ещё очень много ошибок совершил, при всём уважении к Ежову за прошлую регулярку, в Торос, не больше...
сливают чтоб АК барса не выйти
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Игра СЮ напомнил игры конец сентября начало октября,там тоже один проигрыш два выиграли,, сбрасывагие провалили, большинство самое худшее за весь чемпионат, так играть нельзя.
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может СЮ стоит ещё пару раз проиграть ?) прикольно тут читать чуш-ню некоторых псевдоболел )))
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Это ещё Ежов подтащил достаточно моментов
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Ужасная игра Салавата
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дополнение, скорее всего нам выше то и не надо, может быть, скорее всего, наверное. однако. ерьмо.
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други, вы сейчас о чем, вы что, матч смотрели через ламповый телек с линзой. нет игры, как раньше говорили в казино, нет, значит кто-то, выиграл. наверное казино.
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Китай рулит. У Салавата игра никакая. Позорище. Перед болельщиками стыдно. Такую игру только по ТВ смотреть, а не стадионе и плеваться.
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Ежов красавец сегодня! Моментов у Куня было много ! И похоже ребята выдыхаются , пик формы проходит ! Главное, чтоб к плей-офф были в порядке!
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