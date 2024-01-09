Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ». Он хочет встретиться с Аль-Хелайфи, чтобы сообщить о своем решении (El Chiringuito)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом.

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, чтобы сообщить ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» намерен определиться со своим будущим до начала плей-офф Лиги чемпионов в феврале.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

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44 комментария
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Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом «ПСЖ», а также с президентом Франции, чтобы сообщить им, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне. На встречу также приглашён президент Белоруссии
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Пока фото с Бабаевым не будет - этому никто не поверит...
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"Я тебе чм, а ты остаёшься"
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Это все смешно, но у мбупе в реальности не так много времени и осталось. Все его воспринимают как молодого и перспективного, а ему внезапно уже 25 Карл. Напомню что его напарник по ЖПС, другой перспективный темнокожий бегунок, закончился как футболист уже в 29 лет.
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Ответ Назар Игорь
Если не продлевает контракт какой смысл встречаться с президентом клуба? Скорее всего очередной фейк.
Если у человека хорошие отношения с начальством, в случае ухода вполне нормально встретиться и объяснить почему ты решил сменить место работы. В любом виде деятельности такое бывает. Наоборот, непонятно почему такое может удивлять.
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Ответ Dahl
Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом «ПСЖ», а также с президентом Франции, чтобы сообщить им, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне. На встречу также приглашён президент Белоруссии
В итоге Мбаппе перейдет в Слуцк.
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Валить надо. Каждый год в ПО терпеть унижения от Баварии и Реала, смысл?
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Макрон там принял отставку премьера страны, может пора туда?
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Ответ Геннадий Тимченко
ну он уже к своим годам стал чемпионом и вице-чемпионом Мира, лучшим бомбардиром финальной части ЧМ. могут ли этим похвастаться его одноклубники, прошлым летом ушедшие из ПСЖ❓🤔
Месси к 23-м годам: 3-х кратный обладатель лч и зм, и многократный обладатель Ла Лиги. Мбаппе к 25 годам - кубок франции и Лига 1. Вот это уровень.
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Ответ TheFrosty
Это все смешно, но у мбупе в реальности не так много времени и осталось. Все его воспринимают как молодого и перспективного, а ему внезапно уже 25 Карл. Напомню что его напарник по ЖПС, другой перспективный темнокожий бегунок, закончился как футболист уже в 29 лет.
Так то да, взрывная скорость пропадёт и всё, он уже не будет настолько хорош.
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Агирре частенько кидает утки
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Губа не дура, язык не лопата - знают где горько, а где сладко🤑
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Ответ TheFrosty
Это все смешно, но у мбупе в реальности не так много времени и осталось. Все его воспринимают как молодого и перспективного, а ему внезапно уже 25 Карл. Напомню что его напарник по ЖПС, другой перспективный темнокожий бегунок, закончился как футболист уже в 29 лет.
ну он уже к своим годам стал чемпионом и вице-чемпионом Мира, лучшим бомбардиром финальной части ЧМ. могут ли этим похвастаться его одноклубники, прошлым летом ушедшие из ПСЖ❓🤔
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Давай уже в Ливерпуль
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Все новости про Мбаппе рандомные.
Он как кот Шрёдингера.
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Он хочет встретиться, чтобы начать кляньчить ещё больше денег. Пройденная тема.
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Наша сказка хороша, начинай сначала....
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уже даже Мбаппа не хочет сидеть в парижском шапито))).даже деньги видимо не решат,сбежать хочет))
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Со своим, мягко говоря @овнистом характером, уживется ли он в Реале, да и пик своей формы здается мне он миновал. Полюбят ли его болелы Реала большой вопрос!
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Ответ Lyuda Kurekina
Давай уже в Ливерпуль
Новости про Ливерпуль - обычный вброс. Либо Реал, либо ПСЖ. Журналист, который на днях опубликовал новость о соглашении Мбаппе с Мадридом - Санти Уна. Он специализируется на чемпионате Франции. В 2022 он первым сказал, что Мбаппе может продлить контракт, летом 2023 он первым сказал, что Дембеле перейдёт в ПСЖ, а Мбаппе останется в клубе. У него есть репутация, которой он рискнул, опубликовав недавнюю новость. А большая часть журналистов просто хайпится на теме, особенно из других стран. По Мбаппе нужно верить только французским и испанским журналистам, и то проверенным временем.
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Ответ Капибарбер
"Я тебе чм, а ты остаёшься"
Ты мне много 🤑💸💵💴💶💰💳, и я остаюсь)
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Мбаппе к 25 годам - золото и серебро ЧМ. Одна лч у Месси чисто формальная, он тамв плей офф суммарно один тайм времени сыграл. Брать в расчёт зм, когда мы видим, что гнома даже после завершения карьеры продолжают ставить в топы всяких рейтингов, ну такое себе
Так и ЧМ у Меси формальный))
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То есть на спортсе уже знают, а президент ПСЖ еще не в курсе?
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Колямба ...освобождённый :)))
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Эль чигурийте слил смысл теперь сообщить(:
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"Я устал,я ухожу" сказал Мбаппе
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в зенит перейдет за за газовую трубу
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Ответ Nikolai Masakov
Макрон там принял отставку премьера страны, может пора туда?
Платят там мало
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Месси к 23-м годам: 3-х кратный обладатель лч и зм, и многократный обладатель Ла Лиги. Мбаппе к 25 годам - кубок франции и Лига 1. Вот это уровень.
А что с чемпионатами мира у него❓и зачем Месси тогда провалил матчи с Реалом в плей-офф за ПСЖ - чтобы не дать возможности Мбаппе взять ЗМ❓🤔
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Когда там уже “Here we go” от Fabrizio Romano для завершения этой саги?
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