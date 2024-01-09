Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ». Он хочет встретиться с Аль-Хелайфи, чтобы сообщить о своем решении (El Chiringuito)

Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом.

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом «ПСЖ» , чтобы сообщить ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» намерен определиться со своим будущим до начала плей-офф Лиги чемпионов в феврале.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

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