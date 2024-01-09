Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ». Он хочет встретиться с Аль-Хелайфи, чтобы сообщить о своем решении (El Chiringuito)
Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом.
Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, чтобы сообщить ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне.
Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» намерен определиться со своим будущим до начала плей-офф Лиги чемпионов в феврале.
Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Он как кот Шрёдингера.