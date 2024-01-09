Владислав Третьяк: «Путин – капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его забота бесценна»

Владислав Третьяк назвал Владимира Путина капитаном хоккейной семьи.

8 января на Красной площади состоялось праздничное мероприятие , посвященное детскому хоккею. На ГУМ-катке на открытом воздухе прошел выставочный матч детских команд «Красная машина Юниор» – ЦСКА.

«Символично, что выставочный матч детских команд прошел именно на Красной площади, у стен Кремля.

Ведь хоккей – национальная гордость России, и все знают, сколько внимания нашему виду спорта уделяет высшее руководство страны.

Наш президент Владимир Владимирович Путин – капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его забота бесценна.

Ведь она позволяет нам добиваться успехов и побед в самых разных направлениях – от спорта высших достижений до детского и юношеского хоккея, подготовки будущих чемпионов.

Мне понравилось качество игры. Ребята из сильных команд получили возможность показать свое мастерство в самом центре столицы – и отлично справились с этой задачей. Яркий атакующий хоккей, упорная борьба до последних минут, отличные скорости.

Помню, во времена СССР нам доводилось проводить матчи чемпионата страны на открытом воздухе при температуре «минус 30».

Для нынешнего поколения юных спортсменов такие температуры не совсем привычны, но парни молодцы – они обратили фактор мороза в свою пользу, старались как можно быстрее передвигаться по льду», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.