Владислав Третьяк: «Путин – капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его забота бесценна»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Владислав Третьяк назвал Владимира Путина капитаном хоккейной семьи.

8 января на Красной площади состоялось праздничное мероприятие ФХР, посвященное детскому хоккею. На ГУМ-катке на открытом воздухе прошел выставочный матч детских команд «Красная машина Юниор» – ЦСКА.

«Символично, что выставочный матч детских команд прошел именно на Красной площади, у стен Кремля.

Ведь хоккей – национальная гордость России, и все знают, сколько внимания нашему виду спорта уделяет высшее руководство страны.

Наш президент Владимир Владимирович Путин – капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его забота бесценна.

Ведь она позволяет нам добиваться успехов и побед в самых разных направлениях – от спорта высших достижений до детского и юношеского хоккея, подготовки будущих чемпионов.

Мне понравилось качество игры. Ребята из сильных команд получили возможность показать свое мастерство в самом центре столицы – и отлично справились с этой задачей. Яркий атакующий хоккей, упорная борьба до последних минут, отличные скорости.

Помню, во времена СССР нам доводилось проводить матчи чемпионата страны на открытом воздухе при температуре «минус 30».

Для нынешнего поколения юных спортсменов такие температуры не совсем привычны, но парни молодцы – они обратили фактор мороза в свою пользу, старались как можно быстрее передвигаться по льду», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

84 комментария
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Поколение Третьяка имело возможность встречаться с Канадскими профессионалами..Какие суперсерии были,а нынешнее поколение и этого лишили..Вот и вся заслуга вас и ваших капитанов..
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Это продление депутатского мандата до 2036!
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Владик думает, что вся жизнь состоит только из хоккея. А ещё Гашека обвиняют, что он шайбой получал по голове регулярно. Похоже, что Третьяк тоже нормально отхватил.
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Оставались бы легендами, по 70 лет уже, но нет же. Нужно быть посмешищем. Холуй
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У него язык хоть успевает заживать в перерыве между интервью ?
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Активнее, активнее, владик
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такой же сюр как в сталинские времена в любой научной публикации авторы были обязаны вставлять хвалебные упоминания партии, коммунизма и маркса с энгельсом. Пусть даже сама работа посвящена размножению лягушек
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Ответ omega pepega
такой же сюр как в сталинские времена в любой научной публикации авторы были обязаны вставлять хвалебные упоминания партии, коммунизма и маркса с энгельсом. Пусть даже сама работа посвящена размножению лягушек
Батя постоянно говорил про эту кричалку:
-Гол с подачи Блохина забивает Балтача. В этом личная заслуга Леонида Ильича.

Вот ничего не поменялось))стабильность!)
Поэтому главное не раскачивать лодку, надо чуть-чуть потерпеть)))
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Когда уже начнут Великим Вождем называть? Все скромничают- капитан, наш президент, лидер. Мелочно как-то
+22
-2
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Смачно так подлизнул, аж причмокнул..
+18
-2
+16
Ответ Всё знаю
Батя постоянно говорил про эту кричалку: -Гол с подачи Блохина забивает Балтача. В этом личная заслуга Леонида Ильича. Вот ничего не поменялось))стабильность!) Поэтому главное не раскачивать лодку, надо чуть-чуть потерпеть)))
Там ещё круче был вариант:
Если женщина красива и в постели горяча - в этом личная заслуга Леонида Ильича
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Это просто 86 левел лизоблюдства! Непревзойденный мейстер! Гуру!
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Прогиб засчитан
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Как же великолепно он отбеливает седалище!
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Позора все больше.
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Старый лизун всё очки себе хочет заработать,а ведь отвечать потом нужно будет.
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-2
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Ответ Илья Савчук
Как же великолепно он отбеливает седалище!
опытный волчара))))
язык длинный))
+7
-1
+6
Ответ Ебздрогыч
Как же нам все-таки повезло родиться в одно время с великим Путиным! Я буду внукам рассказывать о том, как им не повезло жить при другом правителе (детям, видимо, повезло также, как и мне)
ты не загадывай! моему старшему 23 так он другого то и не знает.
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Как же любят они нализывать. Откуда это берётся у спортсменов? Как становятся приближены сразу начинают лизать.
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Ответ svetqa
Оставались бы легендами, по 70 лет уже, но нет же. Нужно быть посмешищем. Холуй
Третьяк из тех явлений прошлого, вроде как не человек) с какой то горы Олимп, легенда вне времени. Выскажи такая глыба критику власти, кто бы посмел что то сделать? Посадить Третьяка?)) а оказались оплотом беспредела, увы
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Владислав Дворня Постельничий !
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его, так называемую заботу, уже весь мир прочувствовал, особенно соседнее мирное государство. Третьяк безобразен в облизывании.
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Сказал Третьяк и облизнул брови.
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Ответ Demon69
Поколение Третьяка имело возможность встречаться с Канадскими профессионалами..Какие суперсерии были,а нынешнее поколение и этого лишили..Вот и вся заслуга вас и ваших капитанов..
Третьяк-эталон современного чиновника.Своего мнения нет,всегда согласен с начальством и всегда хвалит начальство...А ведь великий вратарь был, а как человек оказался полное *******.
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... и нет предела человеческой мерзости...
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аж за тошнило... 🤢
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Откуда столько Третьяка на спортсе. Кто автор хоккейных новостей. Задрал этот пердун старый. Кому он вообще интересен! Пусть в кабинетах государственных выступает. Че он в реальный спорт то лезет.
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какие же это достижения ? лишились международного хоккея ... НГ испортил сссучара
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глубже третьяк, глубже!
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А теперь покажите эти слова Ковальчуку, ведь он сказал что хоккей вне политики и ИИХФ и МОК за это аукнется.
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