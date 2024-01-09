«Боруссия» требует от «МЮ» платить Санчо треть зарплаты – 100 000 фунтов в неделю
«Манчестер Юнайтед» продолжит платить Джейдону Санчо, даже отдав его в аренду.
Как сообщает Daily Mail, для «Боруссии» зарплата вингера (290 000 фунтов в неделю) слишком велика, в связи с чем она настаивает на том, чтобы манкунианцы взяли треть выплат на себя.
«Юнайтед» придется перечислять футболисту около 100 тысяч фунтов в неделю.
При этом в соглашение с дортмундцами будут включены различные бонусы, связанные как с выступлениями самого игрока, так и с попаданием команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«МЮ» и «Боруссия» почти согласовали аренду Санчо, остались мелкие детали. Вингер вернется в Дортмунд на полгода
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Платить всю зарплату или треть. Выбор довольно простой.