«Боруссия» требует от «МЮ» платить Санчо треть зарплаты – 100 000 фунтов в неделю

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Джейдон Санчо деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжит платить Джейдону Санчо, даже отдав его в аренду.

Как сообщает Daily Mail, для «Боруссии» зарплата вингера (290 000 фунтов в неделю) слишком велика, в связи с чем она настаивает на том, чтобы манкунианцы взяли треть выплат на себя.

«Юнайтед» придется перечислять футболисту около 100 тысяч фунтов в неделю.

При этом в соглашение с дортмундцами будут включены различные бонусы, связанные как с выступлениями самого игрока, так и с попаданием команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«МЮ» и «Боруссия» почти согласовали аренду Санчо, остались мелкие детали. Вингер вернется в Дортмунд на полгода

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5 комментариев
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Думаю согласятся, 100 вообще любимое число у руководства Юнайтед)
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Тут несколько дней назад была новость про то, что МЮ будет платить 2/3 зп с громким пушем «бизнес по-МЮшному» (как-то так); интересно, сейчас редакторы пришлют скорректированный пуш про 1/3 зп?:)
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Естественно, не Боруссия ему такой чек выписывала и даже после этого он будет один из самых высокооплачиваемых игроков Дортмунда в платежке
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Ответ Joekoul
Т.е они бесплатно берут у МЮ игрока, которого продали пару лет назад им же за тучу бабла и требуют платить ему при этом часть зарплаты. Вообще топ предложение. Но МЮ согласится 100%
А куда ему деваться?
Платить всю зарплату или треть. Выбор довольно простой.
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