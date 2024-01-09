КХЛ. «Металлург» примет «Локомотив», «Спартак» в гостях у минского «Динамо», ЦСКА против «Торпедо»

«Металлург» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » сыграет с « », « » проведет гостевой матч с минским « », будет противостоять «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ