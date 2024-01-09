КХЛ. «Металлург» примет «Локомотив», «Спартак» в гостях у минского «Динамо», ЦСКА против «Торпедо»
«Металлург» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» проведет гостевой матч с минским «Динамо», ЦСКА будет противостоять «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опять в воротах будет та же дыра Фёдотов, опять в защите будет проходной двор от Нестерова, опять будетбезрезультативное большинство "от Нестерова", опять в первой тройке нападения будет заниматься фигурным катанием трусишка Окулов (его уже заждались в ЖХЛ).
Одна надежда - что Торпедо сыграет так же, как аутсайдер Куньлунь....