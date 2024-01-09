КХЛ. «Металлург» примет «Локомотив», «Спартак» в гостях у минского «Динамо», ЦСКА против «Торпедо»

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«Металлург» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» проведет гостевой матч с минским «Динамо», ЦСКА будет противостоять «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Нефтехимик
Дата проведения
9 января, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Локомотив
Дата проведения
9 января, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Куньлунь
Дата проведения
9 января, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Лада – Автомобилист
Дата проведения
9 января, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Спартак
Дата проведения
9 января, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Ак Барс – Барыс
Дата проведения
9 января, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Сочи
Дата проведения
9 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Торпедо
Дата проведения
9 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

18 комментариев
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За Салават! Нужна победа!
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Победы Салавату Юлаеву над канадской сборной из подмосковья с китайским названием.✊🏻
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Салават Юлаев не расслабляться! Верим победу! Победа будет за нами! 💪✊🤜💚🙋‍♂️
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Победы Салават Юлаеву! 💚
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Трактор вперёд верим.
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Доброго утра! Торпедо начинает выездную серию матчем с ЦСКА в Москве. Буду надеятся, что Профессор и ТШ сделали домашнюю работу после последней игры… Парни! Матчи и армейцами были для Торпедо всегда принципиальными! Сыграйте сегодня в свой хоккей и порадуйте болельщиков! Верим в команду! Всем здоровья!
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ЦСКА, если победит, в 3 очках от Торпедо и 5 места будет уже, при том, что сезон крайне серый у нас, а НН наоборот хвалят и медийно это сейчас самый шумный клуб, так что веселая игра сегодня будет
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Опять будем уныло наблюдать, как ЦСКА "набирает форму" по методике Фёдорова, главный пункт которой: "Ничего не делай, всё само собой наладится".
Опять в воротах будет та же дыра Фёдотов, опять в защите будет проходной двор от Нестерова, опять будетбезрезультативное большинство "от Нестерова", опять в первой тройке нападения будет заниматься фигурным катанием трусишка Окулов (его уже заждались в ЖХЛ).
Одна надежда - что Торпедо сыграет так же, как аутсайдер Куньлунь....
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А почему я сегодня в цветах Динамо? Угадать несложно. Давайте беларусы парни! подкиньте интриги😄
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За Салават Юлаев!!! 💚💚💚
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Ответ Британский шпион
ЦСКА, если победит, в 3 очках от Торпедо и 5 места будет уже, при том, что сезон крайне серый у нас, а НН наоборот хвалят и медийно это сейчас самый шумный клуб, так что веселая игра сегодня будет
Если Торпедо сыграет по аутсайдерски, как Кунька - конечно ЦСКА победит!
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Ответ maska
За Локо, ребята из ММГ нам нужнее!))
Думаю, ребята из Ммг считают иначе. )
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