Трент пропустит около 3 недель из-за травмы связок колена. Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в игре с «Арсеналом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Кубок английской лиги Трент Александер-Арнолд Здоровье Пеп Лейндерс Футбол

Трент Александер-Арнолд пропустит несколько недель из-за травмы.

Помощник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс сообщил, что защитник повредил связки колена в матче с «Арсеналом» (2:0).

«Он сильно растянул колено во время матча [против «Арсенала»], и у него небольшой надрыв боковой связки. Вероятно, он пропустит три недели.

Это серьезный удар, поскольку он был одним из важнейших игроков. Он добавлял динамики и всегда играл ключевую роль. Даже в моменты неудач он отправлял мячи туда, куда нужно. Нам придется искать новый ритм без него, потому что он делал нашу игру гибкой, но, надеюсь, он пропустит только три недели», – сказал Лейндерс на пресс-конференции перед матчем Кубка английской лиги с «Фулхэмом».

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23 комментария
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В матчах с Сити и Арсеналом три игрока Ливерпуля были травмированы
Позорные судьи даже не удалили печальных костоломов
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Здоровья Тренту. Костоломы из Арсенала были наказаны.
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Три недели без Салаха, Эндо и Трента минимум. Ну давайте, парни, верим. YNWA! Сквозь соперников и судей!
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Ответ Chiquita Banana
Пока пропускает только 1 матч АПЛ - с Борнмутом. К Челси, если верить Пепу, будет готов
Пепу верить нельзя, он наш главный конкурент! ))) Шучу. Хотя я даже Линдерсу не верю. Тьяго тоже обещали всё на поле вернуть, в итоге сказали, в лучшем случае к 2040-ому.
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Вот так рушатся мечты на чемпионство. ( Слабо представляю, кто в отсутствие Тренда будет плеймейкером. (
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Ответ Бондарев Олег
Вот так рушатся мечты на чемпионство. ( Слабо представляю, кто в отсутствие Тренда будет плеймейкером. (
Пока пропускает только 1 матч АПЛ - с Борнмутом. К Челси, если верить Пепу, будет готов
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Да что ж такое-то... Эпидемия прямо
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да что за грёбань... Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
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Ну повезло, что в январе календарь достаточно спокойный. Есть шанс, что только 1 игру в АПЛ пропустит
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Куево - по другому и не скажешь!! В решающий момент сезона вылатают важные игроки..
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Ливерпуль вынужден будет тратиться значит
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Без Трента вообще тяжко будет, хорошо хоть всего 1 матч апл пропустит.
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Теоретически с этим можно будет справиться, если он успеет поправится к челси, но внутренние резервы уже на исходе.
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обычное растяжение и благо, что пропустит только один матч АПЛ.
Гомес-Куанса-Конор вместо Робертсона-Трента-Цимикаса.
Покупка/аренда левого не помешает.
В Германии пошарить надо.
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В этом сезоне у Ливерпуля титулов не будет. Разговоры о клоппдрупле и другая ахинея говорит о том, что в кубке лиги будет вылет от дачников по сумме 2 игр. Ситявые в итоге всех притопчат в АПЛ, в ЛЕ вариантов 0 пройти таких аспириновых с Хаби, ну а в кубке Англии вылет будет от условной Виллы. И причины этого даже не череда травм, а мертвевшее, тупейшее и слабейшее нападение. Плюс мерзкое отсутствие трансферов скупердяя Генри.
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так себе новость, благо календарь на этот период не сильно потный
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Интересно, кто будет играть просто ПЗ? Про параллельное усиление полузащиты и речи нет
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Бубнов, что ты на ветках Пуля делаешь? Ты же фанат мешка с судьями, под названием Сити. Постоянно вижу тебя на ветках Сити. Не подлизывайся к Ливерпулю, пожалуйста.
Комментарий удален модератором
Ответ А.В. Бубнов
Комментарий удален модератором
Опять ты стрелки переводишь.
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Жесть(
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