Путин дал гражданство РФ канадскому форварду СКА Лайпсику

Теги СКА Владимир Путин КХЛ лимит на легионеров Политика Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик стал гражданином России.

Указ президента РФ Владимира Путина принять в гражданство России 29-летнего хоккеиста из Канады был опубликован на официальном портале правовой информации.

Лайпсик в 2012 году в возрасте 18 лет был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ под 89-м номером. Всего в лиге он провел 187 матчей за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон», набрав 59 (16+43) очков.

В сезоне-2020/21 Брендан перебрался в КХЛ. Первый год он провел в ЦСКА, затем перешел в «Металлург». Игроком СКА канадец стал перед сезоном-2023/2024.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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62 комментария
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Главное не забыть встать на учет в военкомат
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Тоже ветераны письмо написали?
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Кто то может пояснить, зачем лимит на легионеров, если вот так паспорта раздают всем , кто не вписывается ?
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Ответ Джанлука Нальюка
Кто то может пояснить, зачем лимит на легионеров, если вот так паспорта раздают всем , кто не вписывается ?
Не лишайте человека мечты, сыграть в Астане с белорусами.
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Ответ Федя Букин
Не лишайте человека мечты, сыграть в Астане с белорусами.
Шутки шутками, но ведь фарс очевиден для всех.
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Какое же дно) Питерские достали, что в футболе, что в хоккее
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Теперь в военкомат.
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А где же ветераны СКА с их, цитирую: "Но непорядок и явная несправедливость в собственном чемпионате могут стать важной причиной для отъезда наших молодых звезд"???
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Да...что с Питером стало то футболисты,то хоккеисты получают российское гражданство.Не иначе обход лимита...
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Ответ xQcoW
Лучше бы оставил канадское. Но походу были денежные инициативы
так он врядли от него отказался
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воспитанник петербуржского хоккея
свой пацан 😎
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Ротен щас и Мойсевича прикарманит)
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До смеха доходит! А не слишком ли много внимания уделяется Президент Роме и его клубу? Награды Роме, кубок первого канала Роме, гражданство игрокам СКА, да и у ромы 3 гражданства. Лучше бы воспитывали российских хоккеистов, а не тратили деньги на покупку игроков из-за рубежа.
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Повестку уже получил?
+7
-2
+5
Канадскому ветерану лично Путин гражданство выписывает, а был бы среднеазиат за две недели полный пакет документов с льготами получил бы
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+4
Ответ Сульшер жги!
Беларуси ! Нет такого что вы написали . Республика Беларусь ! Сколько уже можно одно и тоже
Ну чтош, ингланд дойчлант сверия. Надеюсь вы так пишите и произносите названия этих стран?
+4
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+3
Ответ Johny D
А где же ветераны СКА с их, цитирую: "Но непорядок и явная несправедливость в собственном чемпионате могут стать важной причиной для отъезда наших молодых звезд"???
Они лицемеры,будут молчать в тряпочку, когда им выгодно
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Раздайте пожалуйста гражданство Макдэвиду, Маккиннону и Макару!
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больше русских, хороших и разных!
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Ещё боксеру дали гражданство.
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Ну теперь попрёт Россия
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Ответ Эразм
"В руках автомат, потому что солдат Блестят ордена, потому что война" ©
Эразм крепчал.
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Ответ Джанлука Нальюка
Кто то может пояснить, зачем лимит на легионеров, если вот так паспорта раздают всем , кто не вписывается ?
Это не раздают, это "под дулами автоматов"...
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Ответ Nanip
В России не запрещено двойное гражданство, как и в Канаде
Двойное запрещено, оно существует только с таджиками.
Множественное (второе и т.д.) разрешено.
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Ответ Blackfire999
для справки, любой англосакс думает что лучше тебя. как тебе такое, турборусский?
интересно а когда вы успели такой опросник сделать у всех англосаксов?!)
это же какая титаническая работа...опубликовали где нибудь?
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И орден дружбы народов к нему автоматом.
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В спорт роту обоих.
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Окопы ждут...
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Лучше бы оставил канадское. Но походу были денежные инициативы
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Ответ xQcoW
Лучше бы оставил канадское. Но походу были денежные инициативы
В России не запрещено двойное гражданство, как и в Канаде
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