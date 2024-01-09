Путин дал гражданство РФ канадскому форварду СКА Лайпсику

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик стал гражданином России.

Указ президента РФ Владимира Путина принять в гражданство России 29-летнего хоккеиста из Канады был опубликован на официальном портале правовой информации.

в 2012 году в возрасте 18 лет был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ под 89-м номером. Всего в лиге он провел 187 матчей за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон», набрав 59 (16+43) очков.

В сезоне-2020/21 Брендан перебрался в . Первый год он провел в ЦСКА, затем перешел в «Металлург». Игроком СКА канадец стал перед сезоном-2023/2024.

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