Гашек – российским хоккеистам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине»

Доминик Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, игравший в за «Спартак», отреагировал на заявления и о низком уровне МЧМ-2024 без сборной России.

«Всем российским хоккеистам и официальным лицам: либо вы поддерживаете конфликт (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) и все с ним связанное, либо вы против.

Вы не можете соревноваться с нами [до завершения событий на Украине]. Речь идет о жизнях», – написал на своей странице в социальной сети.

Владислав Третьяк: «Любители хоккея в России не желают смотреть МЧМ – наши не выступают, пропадает и интерес. Когда сборная выступала, мы наблюдали за конфеткой»