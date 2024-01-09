Гашек – российским хоккеистам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине»
Доминик Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам.
Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, игравший в КХЛ за «Спартак», отреагировал на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне МЧМ-2024 без сборной России.
«Всем российским хоккеистам и официальным лицам: либо вы поддерживаете конфликт (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) и все с ним связанное, либо вы против.
Вы не можете соревноваться с нами [до завершения событий на Украине]. Речь идет о жизнях», – написал Гашек на своей странице в социальной сети.
Владислав Третьяк: «Любители хоккея в России не желают смотреть МЧМ – наши не выступают, пропадает и интерес. Когда сборная выступала, мы наблюдали за конфеткой»
то "Ковалев, Жамнов, Уланов были отличными игроками, желаю им и Спартаку удачи" и "Хабибулин был отличным вратарем. Скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед"
Матросит Гашека люто, видимо годы в хоккейной раме в эпоху слабой защиты головы не прошли мимо..