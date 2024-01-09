Гашек – российским хоккеистам: «Либо вы поддерживаете конфликт, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами до завершения событий на Украине»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Доминик Гашек молодежный чемпионат мира по хоккею Борис Михайлов КХЛ Политика Хоккей

Доминик Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ, игравший в КХЛ за «Спартак», отреагировал на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне МЧМ-2024 без сборной России.

«Всем российским хоккеистам и официальным лицам: либо вы поддерживаете конфликт (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) и все с ним связанное, либо вы против.

Вы не можете соревноваться с нами [до завершения событий на Украине]. Речь идет о жизнях», – написал Гашек на своей странице в социальной сети.

Владислав Третьяк: «Любители хоккея в России не желают смотреть МЧМ – наши не выступают, пропадает и интерес. Когда сборная выступала, мы наблюдали за конфеткой»

 

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34 комментария
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Если вы думаете что Ротенберг, Третьяк, Мостовой верх неадекватности, то всегда есть гашек
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Как же з***** этот поехавший
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Эээээ... Чехия так то поставляет оружие в/на Украину. Чехи поддерживают конфликт и все с ним связано, или против?
+14
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+10
Ответ Gleb
База. Я офигеваю от россиян, который живут так будто ничего не происходит
Ваши действия, будь Вы россиянином?
+7
-1
+6
б..я ему бы к доктору обратиться. ну правда уже задолбал нести одно и тоже
+6
-2
+4
Гашек иди в упож
+3
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+3
сбежал с больнички?
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Опять без шлема с молодняком играл?
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Ответ Андрей Балабаев
Если вы думаете что Ротенберг, Третьяк, Мостовой верх неадекватности, то всегда есть гашек
вот именно, что нету )
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То есть после завершения конфликта снова друзья?
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Ответ Иван из Парижу
Комментарий скрыт
А зачем? Сказать можешь?
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Гашек давно уже сходил н-уй, но марафон только начинается
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да пошла ты марионетка
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Давно Гашек занимают такую принципиальную позицию?
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Клиника к нему выехала
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Лидер сезона НХЛ по очкам Кучеров иронически улыбнулся про "не можете соревноваться" )))
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кто ты вообще такое гашиш
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Гашек странный тип, то он - "ВЫ ДАЛЖНЫ ИЗВЯНЯЦА КАЯЦА И ПРАВАЛИВАТЬ"
то "Ковалев, Жамнов, Уланов были отличными игроками, желаю им и Спартаку удачи" и "Хабибулин был отличным вратарем. Скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед"

Матросит Гашека люто, видимо годы в хоккейной раме в эпоху слабой защиты головы не прошли мимо..
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Ответ Петров Максим
То есть после завершения конфликта снова друзья?
Как американцы с японцами
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Ответ Александр Воронин
А как нам нужно жить?
Если не понимаете, то и объяснять смысла нет.
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Ответ Иван из Парижу
так есл до вашх спортсменов и чиновнков от спорта все н=как не дойдет. вот и приходится повторять.
Ты просто ссыкун. Есть в Европе нормальные, не русофобы, с ними и будем работать.
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Ответ Иван из Парижу
так есл до вашх спортсменов и чиновнков от спорта все н=как не дойдет. вот и приходится повторять.
да нет, уже давно всё поняли. просто видимо у гашека начинает прогрессировать заболевание и он забывает о том, что говорил уже это всё много много раз
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