«Торпедо» пропустило 12 голов в последних 2 матчах. 2:7 от ЦСКА – повторение самого крупного поражения клуба при Ларионове

«Торпедо» проиграло второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила ЦСКА (2:7) в игре Фонбет чемпионата .

Это повторение самого крупного поражения «Торпедо» под руководством Ларионова. В прошлом сезоне нижегородцы также проиграли с разницей в пять шайб – 3:8.

Помимо этого, « » пропустило 12 голов в двух прошедших матчах. Прежде команда пропустила пять шайб в игре с минским «Динамо» (2:5).

«Торпедо» находится на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков в 48 матчах.