«Торпедо» пропустило 12 голов в последних 2 матчах. 2:7 от ЦСКА – повторение самого крупного поражения клуба при Ларионове

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» проиграло второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова уступила ЦСКА (2:7) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это повторение самого крупного поражения «Торпедо» под руководством Ларионова. В прошлом сезоне нижегородцы также проиграли ЦСКА с разницей в пять шайб – 3:8.

Помимо этого, «Торпедо» пропустило 12 голов в двух прошедших матчах. Прежде команда пропустила пять шайб в игре с минским «Динамо» (2:5).

«Торпедо» находится на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков в 48 матчах.

8 комментариев
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Написал гневное письмо Владимиру Василичу с требованием отменить вторую шайбу в ворота ЦСКА, потому что она была забита - зуб даю! - после истечения времени матча. Вот из-за такого предвзятого судейства наши молодые спортсмены утекают за священные рубежи Отечества. Мы не потерпим! Доколе!
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Флешбеки от прошлогодних 3:8. Ужас. Нудно сделать выводы и идти дальше. Но это позор
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Чего то с психологией игровой случилось у игроков Торпедо !
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Когда забить некому, а защиты как не было, так и нет.
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Ответ Direct free kick
Настоящий уровень Торпедо
Твой уровень -Наталья Кларк. И это твой максимум по жизни.
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