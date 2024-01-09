«Торпедо» пропустило 12 голов в последних 2 матчах. 2:7 от ЦСКА – повторение самого крупного поражения клуба при Ларионове
«Торпедо» проиграло второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова уступила ЦСКА (2:7) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это повторение самого крупного поражения «Торпедо» под руководством Ларионова. В прошлом сезоне нижегородцы также проиграли ЦСКА с разницей в пять шайб – 3:8.
Помимо этого, «Торпедо» пропустило 12 голов в двух прошедших матчах. Прежде команда пропустила пять шайб в игре с минским «Динамо» (2:5).
«Торпедо» находится на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков в 48 матчах.