Плющев о паспорте Лайпсика: «Значит, ему традиционные ценности ближе – они в приоритете у многих. Человек устроен так, что семья, дети, родители святы были всегда»

Владимир Плющев считает, что Брендану Лайпсику ближе традиционные ценности.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«Это личное дело каждого. Получается, Лайпсик посчитал, что принимает российскую культуру, искусство, историю.

Значит, ему традиционные ценности ближе, чем какие‑либо другие.

Я не удивлюсь, если многие иностранные хоккеисты будут принимать сейчас российское гражданство, потому что у многих традиционные ценности в приоритете.

Человек устроен так, что семья, дети, родители святы были всегда.

Некоторые пытаются этот уклад изменить, а некоторым это не нравится», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.