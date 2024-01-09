Плющев о паспорте Лайпсика: «Значит, ему традиционные ценности ближе – они в приоритете у многих. Человек устроен так, что семья, дети, родители святы были всегда»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Брендан Лайпсик Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев считает, что Брендану Лайпсику ближе традиционные ценности.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«Это личное дело каждого. Получается, Лайпсик посчитал, что принимает российскую культуру, искусство, историю.

Значит, ему традиционные ценности ближе, чем какие‑либо другие.

Я не удивлюсь, если многие иностранные хоккеисты будут принимать сейчас российское гражданство, потому что у многих традиционные ценности в приоритете.

Человек устроен так, что семья, дети, родители святы были всегда.

Некоторые пытаются этот уклад изменить, а некоторым это не нравится», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

16 комментариев
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Усатый таракан как флюгер. Ну и в очередной раз лизнул Ромке.
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Наверное, каждый вправе по-своему оценивать такого рода решения и события. У меня мнение диаметрально противоположное мнению Плющева. Да и сам факт раздачи паспортов меня не радует. У человека российский паспорт, но он не говорит по-русски. На мой взгляд, это откровенный нонсенс.
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с каких пор, деньги стали тождеством семьи, детей, родителей, совсем дед запутался . традиционные ценности это у них прицепом у всех идет к интервью
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Ответ Wayne Gretzky 99
Клал он на российскую историю, культуру, искусство. И на традиционные ценности с прибором.
Деньги - тоже вполне традиционная ценность.
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Клал он на российскую историю, культуру, искусство. И на традиционные ценности с прибором.
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А что за такие особые традиционные ценности в РФ?
Хотя, лет 150 назад, и крепостное право было традиционной ценностью, освященной веками. И право первой ночи, и порубы-зинданы...
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Звучит как-будто он в секту какую вступил
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Главный официально в разводе и вне брака состругал парочку барышень. Эта ценность как называется, подскажите, товарищ (нет) лизун?
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Ответ Параходыч
Ну хоть рассовой сегрегации не было, как в стране-кумире))) Меня кстати интересует вопрос, почему жителя Минска, или уже Варшавы, так волнует РФ?)))
Слово "расовый" пишется с одним "с". Меня, кстати, интересует вопрос, почему жителя РФ в школе не научили русскому языку.
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Ответ Stucker
Главный официально в разводе и вне брака состругал парочку барышень. Эта ценность как называется, подскажите, товарищ (нет) лизун?
У самоходного Джо сын любитель коксика
Дальше что?))
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Пример Депардье никак не смущает? Он правда актёр, но всё же можно подумать, что движет такими людьми...
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Что и американский паспорт сжёг прилюдно у памятника Петру Первому? Небось держит во внутреннем кармане у сердца синюю книжечку с орлом одноглавым.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
А что за такие особые традиционные ценности в РФ? Хотя, лет 150 назад, и крепостное право было традиционной ценностью, освященной веками. И право первой ночи, и порубы-зинданы...
Ну хоть рассовой сегрегации не было, как в стране-кумире)))
Меня кстати интересует вопрос, почему жителя Минска, или уже Варшавы, так волнует РФ?)))
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Ответ Stucker
Главный официально в разводе и вне брака состругал парочку барышень. Эта ценность как называется, подскажите, товарищ (нет) лизун?
Это другое. там свои ценности.
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