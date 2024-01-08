«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, ассист Миранчука и гол Кузяева, поражение СКА, инсайды про Мбаппе и «Реал», Карлсен не выступит на турнире претендентов и другие новости

1. «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии – 2:0. «Канониры» проиграли третий матч подряд, а мерсисайдцы продлили серию без поражений в ангилйских турнирах до 16 игр. «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд» – 5:0. Кевин де Брюйне сыграл за «горожан» впервые за 149 дней и сделал ассист через 17 минут после выхода. Остальные результаты дня можно изучить здесь.

2. Алексей Миранчук отдал голевую передачу и помог «Аталанте» сыграть вничью с «Ромой» – 1:1. Моуринью, как обычно, был недоволен судейством, за что его удалили. «Ювентус» одержал волевую победу над «Салернитаной» (2:1), «Милан» разгромил «Эмполи» (3:0). «Бьянконери» отстают от лидирующего «Интера» на 2 очка, «Милан» – на 9. «Наполи» был разгромлен «Торино» (0:3), при Мадзарри у чемпионов Италии 6 поражений в 10 матчах. Остальные итоги тура в Серии А – тут.

3. Ночью громыхнул инсайд про Мбаппе: Килиан якобы договорился с «Реалом» о переходе летом, утверждает Foot Mercato. The Athletic отмечает, что «Мадрид» предложил форварду «ПСЖ» меньше, чем в 2022-м (26 млн евро в год и 130 млн подписного бонуса), но француз все равно будет самым высокооплачиваемым игроком клуба. В то же время есть информация, что Мбаппе не понравилось, что «Реал» установил дедлайн, и изучит все варианты, включая АПЛ.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» (4:3), Овечкин не забил, но набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу. «Виннипег» победил «Аризону» (6:2), Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Даллас» победил «Миннесоту» благодаря 69 очкам от Ирвинга и Дончича, «Голден Стэйт» проиграл «Торонто» и другие результаты.

6. В КХЛ СКА проиграл второй матч подряд – «Металлургу» (1:2 ОТ), ведя 1:0 перед третьим периодом. В других матчах дня «Ак Барс» обыграл «Автомобилист», «Динамо» победило «Спартак».

7. Магнус Карлсен заявил, что пропустит турнир претендентов 2024 года: «Я не получаю от этого удовольствия».

8. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия – 2-я, Италия – 3-я, Франция – 7-я. У женщин выиграла сборная Франции, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я.

Белорус Антон Смольский выиграл масс-старт на Кубке Содружества по биатлону, Каюмов – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 6-й. Белоруска Анна Сола выиграла гонку у женщин, Дербушева – 2-я, Каплина – 3-я, Сливко – 4-я, Гореева – 6-я.

9. Харальд Амундсен победил в общем зачете «Тур де Ски». Забег в гору на заключительном этапе выиграл Жюль Лапьер. В общем зачете у женщин выиграла Джесси Диггинс, победу в забеге в гору на заключительном этапе одержала София Лаукли.

10. «Барселона» пропустила 2 гола от «Барбастро» из 4-й лиги, но победила в матче Кубка Испании – 3:2. В других матчах 1/16 финала «Сосьедад» Захаряна прошел «Малагу» (1:0), «Валенсия» еле обыграла «Картахену» из Сегунды (2:1).

11. «ПСЖ» смял «Ревель» в Кубке Франции – 9:0. Мбаппе сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром парижан в турнире. «Монако» Головина обыграл «Ланс» (2:2, 6:5 по пенальти), «Гавр» благодаря голу Далера Кузяева – «Кан» (2:1).

12. Трансферные новости РПЛ. Артур согласился перейти в «Зенит» за 15+3 млн евро, сделку с «Палмейрас» закроют к понедельнику. Салтыков подписал контракт с «Локо» и останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона, сообщает «Чемпионат». Сумма трансфера – 30-35 млн рублей, агентские и подъемные – 100 млн.

13. Андрей Рублев выиграл 15-й титул в карьере, победив Эмиля Руусувуори в финале турнира ATP в Гонконге.

14. НБА сняла дисквалификацию с Дрэймонда Грина после 12 пропущенных матчей. Форвард «Голден Стэйт» был бессрочно отстранен за удар Юсуфа Нуркича по лицу.

15. «Торонто» и форвард Вильям Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 11,5 млн долларов. «Оттава» может попросить Тарасенко отказаться от запрета на обмен.

16. Другие успехи российских футболистов в Европе: Александр Кокорин забил за кипрский «Арис», Магомед-Шапи Сулейманов – за греческий.

17. НФЛ. «Питтсбург» обыграл «Балтимор» в гостях и другие результаты.

Цитаты дня.

Пловец Андрей Минаков: «В Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Сейчас на Западе происходит Россия 90-х»

Ротенберг о возможном нарушении «Металлурга» перед победным голом: «Жизнь расставит все по местам. СКА – за честный хоккей. Только честный труд. Даже во дворе несправедливость наказывается»

Мостовой о российском футболе: «Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить. Что мешало 20 лет назад развиваться?»

Ламар Одом высказался после смерти Мэттью Перри: «Кетамин помог мне и многим другим людям. Он лечит ПТСР и зависимость»

Куртуа о The Best: «Месси и Мбаппе – фантастические игроки, но Холанд заслужил больше всех. Он выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии и забил кучу голов»

Калле Халварссон: «Это довольно дерьмовый «Тур де Ски». Русских тут нет, многие снялись, очень скучно»

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