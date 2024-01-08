Стеф Карри смазал все 9 бросков из-за дуги в проигранном матче с «Торонто». Последний раз защитник «Голден Стэйт» совершал столько промахов издали 7 лет назад

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Стефен Карри Баскетбол

Стефен Карри реализовал 0 из 9 трехочковых бросков в матче с «Рэпторс».

Разыгрывающий завершил встречу с 9 очками, 6 передачами, подбором и 2 потерями.

Последний раз Карри совершал столько промахов из-за дуги в регулярном чемпионате в 2017 году – в победной игре против «Филадельфии» выдал 0 из 11.

«Уорриорз» (17-19) по-прежнему находятся на 10-й строчке Западной конференции. «Лейкерс» в случае победы над «Клипперс» займут их место.

9 комментариев
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Ответ TurboMen
Это называется возраст, сбивается дыхание, рефлексы притупляются, спад неизбежен
Это все понятно, думаю так и есть. А 7 лет назад это как называлось? )
+5
-1
+4
Ни Хао мистер курри
+6
-4
+2
Время не щадит никого
+6
-4
+2
Ответ Илья Петров
Это все понятно, думаю так и есть. А 7 лет назад это как называлось? )
7 лет назад это называлось "сел на шею Дюрэнта и свесил ножки, пока он тащит меня ко второму и третьему перстням"
+2
0
+2
Я 10 лет с тобой, не позорь хотя бы меня
+4
-3
+1
Это называется возраст, сбивается дыхание, рефлексы притупляются, спад неизбежен
+4
-3
+1
Эталонный перфоманс
+1
0
+1
Походу пора сливать кумыс... Реально, только Стэфа жалко из всех этих позолоченных..
+3
-3
0
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