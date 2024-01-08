Стеф Карри смазал все 9 бросков из-за дуги в проигранном матче с «Торонто». Последний раз защитник «Голден Стэйт» совершал столько промахов издали 7 лет назад
Стефен Карри реализовал 0 из 9 трехочковых бросков в матче с «Рэпторс».
Разыгрывающий завершил встречу с 9 очками, 6 передачами, подбором и 2 потерями.
Последний раз Карри совершал столько промахов из-за дуги в регулярном чемпионате в 2017 году – в победной игре против «Филадельфии» выдал 0 из 11.
«Уорриорз» (17-19) по-прежнему находятся на 10-й строчке Западной конференции. «Лейкерс» в случае победы над «Клипперс» займут их место.